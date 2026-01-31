Chuyện khiến cục trưởng Xuân Bắc "càng nghĩ càng ức"

NSND Xuân Bắc từ lâu đã được công chúng yêu mến không chỉ bởi tài năng nghệ thuật, mà còn bởi sự dí dỏm, gần gũi trong đời sống thường ngày. Dù hiện giữ cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, nam nghệ sĩ vẫn giữ thói quen chia sẻ những mẩu chuyện gia đình rất đỗi đời thường trên mạng xã hội.

Mới đây, một câu chuyện nhỏ trong buổi sáng cuối tuần của anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, mang lại tiếng cười cho đông đảo khán giả. Theo chia sẻ của Xuân Bắc, trong lúc được nghỉ nửa buổi sáng cuối tuần, anh tranh thủ lao động nhẹ nhàng: chăm sóc cây cối, quan tâm đến mảnh vườn như một cách thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn.

Hình ảnh "lao động cuối tuần" của NSND Xuân Bắc

Với suy nghĩ vận động thường xuyên sẽ giúp bản thân giữ được sự trẻ trung, nam nghệ sĩ hào hứng “khoe” hình ảnh lao động của mình với các con. Tuy nhiên, phản ứng của con trai lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Xuân Bắc tường thuật lại cuộc đối thoại giữa anh và hai con trai:

"Bi!

Dạ!

Thấy bố lao động không?

Con có ạ!

Phải thường xuyên lao động, vận động để giữ đc sự trẻ trung con ạ!

Vâng!

Đây, con nhìn bố đi thấy thế nào?

Sao con?

Trông bố con cứ tưởng... ông nội ạ!

Oach! Đi vào nhà để bố làm!

Minh ơi, ra bố bảo!

Dạ!

Đây con xem, bố được nghỉ nửa buổi sáng cuối tuần, chăm sóc cây một tí, quan tâm mảnh vườn một tí, thư giãn một tí mà... thằng Bi nó vùi dập. Nó bảo bố trẻ trung... như ông nội! Con xem có chấp nhận được không?

Em nói đúng mà bố.

Con cũng vào nhà đi. Nói với mẹ bố không ăn cơm trưa!".

Nghệ sĩ Xuân Bắc bên 2 cậu con trai Bi Béo và Minh Bủm

Kết lại câu chuyện, NSND Xuân Bắc hài hước cho biết, sau khi ngẫm đi ngẫm lại màn “vùi dập” không khoan nhượng của các con, anh chỉ biết thở dài tự nhận: "Càng nghĩ càng ức".

Lời kể chân thành, dí dỏm của Xuân Bắc cho thấy dù là NSND hay cục trưởng, anh vẫn không tránh khỏi những tình huống “lép vế” trước con cái trong gia đình. Đó cũng chính là điều khiến nam nghệ sĩ trở nên gần gũi hơn với công chúng, khác xa hình ảnh nghiêm túc, chuẩn mực nơi công sở.

Ở tuổi trung niên, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, NSND Xuân Bắc vẫn giữ được năng lượng tích cực và sự hóm hỉnh hiếm có. Những câu chuyện đời thường như thế này không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn cho thấy một Xuân Bắc rất khác giản dị, yêu gia đình luôn biết cách biến những khoảnh khắc đời thường thành niềm vui lan tỏa đến mọi người.