Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

David Beckham bỗng chi số tiền cực lớn

31-01-2026 - 21:52 PM | Lifestyle

Beckham quyết định chi tiền khủng vì tham vọng thống trị bóng đá khu vực.

Theo Diario AS, với tham vọng nhằm thống trị bóng đá khu vực và hướng tới đấu trường thế giới, Chủ tịch David Beckham cùng các đồng sở hữu CLB Inter Miami đã chính thức kích hoạt "bom tấn" mang tên German Berterame.

Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham và các đồng sở hữu Jorge và Jose Mas đã quyết định chi ra 15 triệu USD (khoảng hơn 380 tỷ đồng) để phá vỡ hợp đồng của chân sút German Berterame với "gã khổng lồ" bóng đá Mexico - Monterrey. Đây được xem là bước đi đầy táo bạo của David Beckham nhằm củng cố hàng công cho mùa giải 2026.

David Beckham bỗng chi số tiền cực lớn- Ảnh 1.

German Berterame gia nhập Inter Miami (Ảnh: Inter Miami)

Với mức phí này, tiền đạo 27 tuổi sẽ chính thức gia nhập đội ngũ "Cầu thủ được chỉ định" (Designated Player - DP) của đội bóng bang Florida. Như vậy, bộ khung sức mạnh của Inter Miami trong năm 2026 đã lộ diện với ba cái tên đẳng cấp là Lionel Messi, Rodrigo De Paul và tân binh German Berterame.

Dù không sở hữu danh tiếng lẫy lừng toàn cầu như những bản hợp đồng trước đây, nhưng Berterame được giới chuyên môn đánh giá là lựa chọn cực kỳ thực dụng và hiệu quả. Tiền đạo gốc Argentina (nay đã nhập tịch Mexico) sở hữu bản năng săn bàn đáng nể với 105 bàn thắng ở cấp độ CLB.

Tờ Diario AS của Tây Ban Nha nhận định, sự xuất hiện của Berterame sẽ trực tiếp giảm bớt gánh nặng cho lão tướng Luis Suarez. Với nền tảng thể lực sung mãn và kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu khốc liệt vùng CONCACAF, Berterame được kỳ vọng sẽ là đối tác hoàn hảo để tận dụng những đường dọn cỗ từ đôi chân ma thuật của Messi và De Paul.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TPHCM chốt danh sách hàng loạt địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ

TPHCM chốt danh sách hàng loạt địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ Nổi bật

Đừng đặt cây ở 5 vị trí này trong nhà: Tưởng đẹp mà hóa rước họa, nhiều người để rồi mới hối hận

Đừng đặt cây ở 5 vị trí này trong nhà: Tưởng đẹp mà hóa rước họa, nhiều người để rồi mới hối hận Nổi bật

Dọn nửa tủ quần áo mới ngộ ra: 8 kiểu đồ “nhìn thì mê” nhưng mặc cực khó - mua về chỉ tổ phí tiền

Dọn nửa tủ quần áo mới ngộ ra: 8 kiểu đồ “nhìn thì mê” nhưng mặc cực khó - mua về chỉ tổ phí tiền

20:45 , 31/01/2026
Vì sao Quế Ngọc Hải gọi Đình Bắc là "khủng long"?

Vì sao Quế Ngọc Hải gọi Đình Bắc là "khủng long"?

19:46 , 31/01/2026
35 tuổi, sống trong căn phòng 28m²: Tôi thoát khỏi cảm giác "thất bại" nhờ một quyết định tưởng rất nhỏ - bắt đầu tiết kiệm tiền

35 tuổi, sống trong căn phòng 28m²: Tôi thoát khỏi cảm giác "thất bại" nhờ một quyết định tưởng rất nhỏ - bắt đầu tiết kiệm tiền

19:20 , 31/01/2026
Mỹ nhân Việt nhiều lần gây sốt Trung Quốc: Cứ ra nhạc là có hit, là nghệ sĩ nữ nhiều MV trăm triệu view nhất showbiz

Mỹ nhân Việt nhiều lần gây sốt Trung Quốc: Cứ ra nhạc là có hit, là nghệ sĩ nữ nhiều MV trăm triệu view nhất showbiz

18:59 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên