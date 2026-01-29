Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cô dâu Tây Ninh tổ chức đám cưới ở Campuchia: Nhà trai "chơi lớn" cỡ này thì ai làm lại!

29-01-2026 - 14:36 PM | Lifestyle

Lễ cưới tại Campuchia còn gây ấn tượng mạnh bởi không gian mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống bản địa.

Sau loạt khoảnh khắc xa hoa trong lễ cưới tổ chức tại Việt Nam, mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục được phen xôn xao khi đám cưới tại Campuchia của cô dâu Tây Ninh và chú rể Campuchia dần được hé lộ qua những thước phim do chính mẹ chồng ghi lại .

Bên cạnh những khoảnh khắc gia đình đầy cảm xúc, lễ cưới tại Campuchia còn gây ấn tượng mạnh bởi không gian mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống bản địa. Rạp cưới của nhà trai được trang trí ngập tràn hoa tươi rực rỡ, sử dụng những gam màu tươi sáng tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và lời chúc phúc dành cho đôi uyên ương.

Từng chi tiết trang trí đều được chuẩn bị công phu, thể hiện sự tôn trọng dành cho nghi lễ cưới hỏi - vốn được người Campuchia xem là một trong những sự kiện trọng đại nhất của đời người.

Đặc biệt, gia đình nhà trai còn đầu tư lắp đặt màn hình LED cỡ lớn ngay tại khu vực tổ chức lễ cưới, nhằm ghi lại và trình chiếu trực tiếp những khoảnh khắc đáng nhớ của cô dâu chú rể.

Trong ngày trọng đại, hình ảnh hai bên thông gia xuất hiện trong trang phục truyền thống của mỗi quốc gia cũng trở thành điểm nhấn đầy ý nghĩa. Mẹ cô dâu diện áo dài đỏ truyền thống của Việt Nam - gam màu tượng trưng cho hỷ sự, phúc lộc và sự viên mãn, toát lên vẻ nền nã, sang trọng đúng chuẩn người mẹ trong ngày con gái xuất giá. Trong khi đó, mẹ chú rể lại lựa chọn trang phục truyền thống của người Campuchia, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Đặc biệt, bố mẹ chú rể còn diện trang phục xuyệt tông, đồng điệu trong lễ cưới của con trai, thể hiện sự chỉn chu và trân trọng dành cho ngày vui của gia đình.

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý chính là cách mẹ chồng hướng ống kính về con dâu. Không ít người nhận xét, chỉ cần nhìn cách mẹ chồng quay video cũng đủ hiểu cô dâu Tây Ninh được yêu thương và trân trọng đến mức nào trong gia đình nhà chồng.

Cô dâu chú rể qua góc máy của mẹ chồng.

Trước đó, gia đình nhà trai đã ghi điểm tuyệt đối với phát ngôn tinh tế về "Tiền sữa" (ở Việt Nam gọi là tiền nạp tài) - thể hiện sự tôn trọng công ơn sinh thành của gia đình nhà gái.

Và đến khi loạt hình ảnh từ đám cưới tại Campuchia được chia sẻ, mẹ chồng lại tiếp tục khiến dân tình "tan chảy" bởi sự gần gũi, thân thiện và đầy tình cảm dành cho con dâu Việt. Nhiều cư dân mạng không ngần ngại để lại bình luận: "Có mẹ chồng như thế này đúng là số hưởng" , hay "Nhìn cách mẹ chồng quay con dâu là biết thương con dâu rồi" .

Bố mẹ chú rể tại lễ cưới ở Việt Nam

Mẹ chú rể chuộng phong cách gợi cảm, quý phái, mỗi bộ váy áo lại thay một bộ trang sức khác nhau

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ mới

