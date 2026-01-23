Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hé lộ dàn xe dâu độc bản trong đám cưới của năm Minh Hoàng - Phương Nhi

23-01-2026 - 14:45 PM | Lifestyle

Không phải siêu xe nhập khẩu, toàn bộ dàn xe đón dâu tại lễ cưới của Minh Hoàng và Phương Nhi đều là niềm tự hào của gia đình chú rể - VinFast.

Chú rể Minh Hoàng đón cô dâu Phương Nhi tới lễ hằng thuận trên chiếc VF 9 mui trần được chế tác riêng

Chiếc xe nổi bật với màu hồng baby lãng mạn, đặc biệt phù hợp cho đám cưới. Toàn bộ nội thất màu đỏ burgundy giúp tôn lên vẻ rạng ngời của cặp đôi trong trang phục áo dài truyền thống

Dẫn đầu đoàn đón dâu là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ông đích thân lái chiếc xe VF 8 mui trần màu đỏ chở các con và các cháu tới xin dâu. Trên xe không có bà Phạm Thu Hương, bởi theo phong tục miền Bắc mẹ chồng kiêng ra mặt đón dâu

Toàn bộ xe đưa đón tại đám cưới và lễ hằng thuận đều là xe điện VinFast, trong đó dẫn đầu đoàn là Lạc Hồng 900 LX - dòng xe siêu sang khẳng định năng lực làm chủ công nghệ tầm cỡ thế giới của VinFast

Ngoài Lạc Hồng 900 LX, dàn xe đưa dâu còn có nhiều mẫu xe cao cấp như VF 8, VF 9. Những chiếc xe điện VinFast nối dài đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại

Chú rể và cô dâu mặc cổ phục Việt màu vàng đặc trưng của Phật giáo kính cẩn làm lễ hằng thuận ở chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn trên núi Chín Khúc (Khánh Hoà), phía sau là bố mẹ cô dâu cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của con gái

Cặp đôi trao nhẫn cưới nguyện ước bên nhau trọn đời trong sự chúc phúc của mọi người

Minh Hoàng và Phương Nhi cùng thực hiện nghi thức rót rượu giao duyên, gửi gắm mong muốn hạnh phúc tràn đầy

Đám cưới đã diễn ra trong không khí vui vẻ, hạnh phúc với những lời chúc viên mãn dành cho hai gia đình cũng như cô dâu chú rể.

Đám cưới của doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và á hậu Phương Nhi là một trong những hỉ sự được nhiều người chờ đợi nhất trong thời gian qua. Cô dâu Phương Nhi từng đoạt danh hiệu á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Doanh nhân trẻ Phạm Nhật Minh Hoàng hiện giữ nhiều vai trò quan trọng trong Tập đoàn Vingroup. Cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi 1 năm trước đó và lựa chọn lối sống kín tiếng để tập trung phát triển sự nghiệp.

3 chi tiết nói lên nhiều điều trong ngày gia đình tỷ phú đón con dâu Phương Nhi

Theo Liên Hoa

