5 cô gái độc thân góp 21 tỷ đồng mua biệt thự 500m2 dưỡng già: Cuộc sống như tiên!

Gần đây, câu chuyện về một “viện dưỡng lão” do 5 phụ nữ độc thân cùng nhau xây dựng đã trở thành xu hướng trên Weibo, thu hút lượng lớn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ vì nhóm bạn không chọn kịch bản phổ biến là về sống cùng con cái, mà chủ động thiết kế tuổi già theo cách riêng: góp tiền mua nhà, cải tạo và cùng nhau sinh hoạt như một “cộng đồng nhỏ”. Đằng sau câu chuyện truyền cảm hứng đó, mô hình này cũng gợi mở một hướng đi đáng bàn ở góc nhìn tài chính cá nhân: làm thế nào để biến nghỉ hưu thành một kế hoạch có cấu trúc, tối ưu chi phí và kiểm soát rủi ro.

Từ tình bạn 20 năm đến quyết định “mua nhà để dưỡng già”

Theo nội dung được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, 5 người phụ nữ đến từ Tứ Xuyên, độ tuổi trung bình trên 50, đều đang độc thân vì nhiều lý do. Họ quen biết nhau gần 20 năm, đến giai đoạn nghỉ hưu thì cùng chia sẻ một mong muốn: sống gần gũi với những người bạn thân thay vì nương tựa hoàn toàn vào con cái.

Lựa chọn này phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong tư duy nghỉ hưu. Với không ít gia đình châu Á, “về sống với con” vừa là kỳ vọng truyền thống vừa là giải pháp thực dụng. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy mô hình đa thế hệ dễ phát sinh va chạm sinh hoạt và tạo thêm áp lực tài chính – chăm sóc cho thế hệ trẻ, đặc biệt khi con cái đang đối mặt chi phí nhà ở, nuôi con, công việc và áp lực đô thị lớn. Vì vậy, “già đi cùng bạn bè” trở thành một phương án thay thế: vừa có sự bầu bạn, vừa giữ được tính độc lập.

Để tìm nơi an cư, nhóm bạn đã đi qua nhiều vùng khác nhau, từ núi tuyết, cao nguyên đến các thị trấn với quy mô đa dạng. Cuối cùng, họ chọn Lệ Giang làm nơi nghỉ hưu. Đây là điểm đến nổi tiếng về cảnh quan và nhịp sống chậm, đồng thời có lợi thế về môi trường và không gian sống – những yếu tố thường được người về hưu ưu tiên hơn so với tiện ích “đô thị hóa cao”.

Lần đầu nhìn thấy căn nhà, họ thất vọng với “hiện trạng ban đầu”. Sau khi thảo luận, cả nhóm quyết định tự cải tạo, có sự hỗ trợ của nhà thiết kế. Kết quả là một không gian sống được khen ngợi: cửa sổ lớn đón ánh sáng, sân nhỏ yên tĩnh, cây cổ thụ trong sân được giữ lại để tạo mảng xanh và cảm giác thư thái.

Nếu coi đây là một bài toán tài chính, cải tạo nhà không chỉ là “chi tiêu” mà có thể được xem như khoản đầu tư vào chất lượng sống và công năng dài hạn. Tuy vậy, cải tạo cũng là khoản dễ đội chi phí nếu không có dự toán, hợp đồng rõ ràng và cơ chế kiểm soát thay đổi thiết kế.

Xu hướng mới: Nghỉ hưu không chỉ là “đủ tiền”, mà là “đủ phương án”

Năm người phụ nữ với tổng tuổi đời gần 300 sống rất thanh thản và không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Trong ngôi nhà được cải tạo, họ hào hứng reo lên: "Về đến nhà rồi!" và nhảy lên vì vui sướng, nắm tay nhau. Ngôi nhà có những cửa sổ lớn từ sàn đến trần, một khoảng sân trang nhã và nội thất đơn giản nhưng hiện đại. Những chi tiết trang trí bằng gỗ hòa quyện hoàn hảo với thành phố Lệ Giang. Mỗi góc nhà đều khiến bạn muốn nán lại cả ngày.

Nhiều người bình luận rằng đây không chỉ là cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng mà còn là cuộc sống mà ai cũng mơ ước! Nhiều người bày tỏ mơ ước thành lập một nhóm với những người bạn gái của mình khi về già. Năm người phụ nữ này sở hữu một thế giới nội tâm phong phú, một tư duy trẻ trung và đủ tiền để sống thoải mái cả đời. Họ có những tài sản vô giá mà không ai có thể lấy đi, cho phép họ làm những gì mình muốn và sống cuộc sống mà họ mong muốn.

Một ngôi nhà ở Lệ Giang không phải đáp án chung cho tất cả, nhưng mô hình “bạn bè cùng lập kế hoạch nghỉ hưu” đặt ra gợi ý đáng giá: nghỉ hưu bền vững không chỉ là tích lũy tài sản, mà còn là thiết kế cách sống, cơ chế tài chính và mạng lưới hỗ trợ. Với nhiều người, điều quan trọng nhất mà câu chuyện này mang lại có lẽ không phải là căn nhà đẹp sau cải tạo, mà là nhận ra cuộc sống có nhiều kịch bản hơn ta tưởng — miễn là kịch bản đó đi kèm kỷ luật tài chính và thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu.

Theo Sohu