Tin vui cho hàng triệu người đi Sa Pa thời gian này

Sa Pa từ lâu vẫn là điểm đến quen thuộc của du khách mỗi khi muốn tìm về với không khí mát lạnh, núi non trùng điệp và những khoảnh khắc chậm rãi giữa vùng cao Tây Bắc. Mỗi mùa trong năm, thị trấn sương mù này lại mang một dáng vẻ riêng, khi thì mờ ảo trong biển mây, lúc lại rực rỡ sắc hoa, đủ để khiến người ta muốn quay lại nhiều lần.

Và vào thời điểm này, du khách đến Sa Pa đang có cơ hội bắt gặp một khung cảnh rất đặc biệt - thứ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thích thú và rủ nhau check-in liên tục. Đó chính là sự xuất hiện của cây mận cao 4m trên đường lên Fansipan - đủ khiến du khách thích thú, dừng lại ngắm nhìn và chụp vô vàn kiểu ảnh "sống ảo".

Những ngày gần đây, giới trẻ rần rần chia sẻ hình ảnh check-in bên một cây mận cao hơn 4m, nằm ngay khu vực ga đến tàu hỏa leo núi Mường Hoa, đang ở thời điểm nở rộ nhất. Tán cây xòe rộng, phủ kín hoa trắng xóa, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người ngỡ như đang lạc bước giữa cao nguyên.

Khi những đợt gió lạnh vẫn còn vương vấn trên từng phiến đá, sắc hoa mận bung nở đã mang theo cảm giác mùa xuân rất rõ ràng. Giữa nền trời trong xanh, màu trắng tinh khôi của hoa nổi bật đến mức chỉ cần đứng vào khung hình là đã có ngay những bức ảnh đầy chất thơ.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các cặp đôi, nhóm bạn trẻ hay gia đình say mê ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ dưới tán mận cổ thụ. Nhiều du khách ví von rằng, đứng dưới cây mận lúc này có cảm giác như đang bước vào "thiên đường hoa mận" - nơi mọi bộn bề thường nhật dường như được bỏ lại phía sau.

Không chỉ có hoa mận, khu vực này còn rực rỡ bởi những hàng cây anh đào đang bắt đầu khoe sắc. Những cánh hoa mỏng manh, mang sắc hồng ngọt ngào, rung rinh trong nắng, tạo nên một tổng thể vừa dịu dàng, vừa tràn đầy sức sống. Hoa anh đào nở giữa tiết trời se lạnh khiến nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng, bởi Sa Pa dường như đang đón mùa xuân sớm hơn thường lệ.

Sự kết hợp giữa hoa mận trắng và anh đào hồng đã tạo nên một bức tranh xuân đa sắc, khiến hành trình lên Fansipan không chỉ là chuyến du ngoạn giữa núi non, mà còn là trải nghiệm thưởng hoa hiếm có giữa mây trời Tây Bắc.

Theo chia sẻ, Sun World Fansipan Legend hiện cũng đang tất bật hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Hội Xuân Mở Cổng Trời 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 19/2 đến 1/3. Sự kiện năm nay hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa – du lịch hấp dẫn bậc nhất miền Bắc với hàng loạt hoạt động mang đậm bản sắc vùng cao.

Với sắc hoa đang vào độ đẹp nhất, thời tiết thuận lợi và không khí lễ hội đang đến rất gần, Sa Pa – đặc biệt là khu vực đỉnh Fansipan – đang trở thành điểm đến "đúng thời điểm" cho những ai yêu thiên nhiên, mê chụp ảnh và muốn tìm một mùa xuân rất khác.