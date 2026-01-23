3 chi tiết nói lên nhiều điều trong ngày gia đình tỷ phú đón con dâu Phương Nhi

Tối 22/1, Á hậu Phương Nhi tổ chức lễ cưới cùng thiếu gia Minh Hoàng tại Nha Trang. Đúng với tinh thần kín tiếng, phần lớn hình ảnh trong hôn lễ đều được giữ kín. Tuy nhiên, thông qua những chia sẻ hiếm hoi từ khách mời và một vài khoảnh khắc do ekip hé lộ, cư dân mạng phần nào cảm nhận được không khí rộn ràng, chỉn chu của gia đình Minh Hoàng khi chào đón Phương Nhi về làm dâu.

Điểm nhấn gây chú ý đầu tiên chính là màn bắn pháo hoa rợp trời ngay tại địa điểm tổ chức tiệc cưới tối. Một khách mời đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc pháo hoa sáng rực trên nền trời. Có rất đông quan khách đén dự, ai cũng hào hứng ngắm pháo hoa. Đây cũng là lần hiếm hoi trong hôn lễ sao Việt có màn bắn pháo hoa công phu thế này.

Trong ngày cưới, bắn pháo hoa không chỉ mang ý nghĩa tạo nên khoảnh khắc rực rỡ, đáng nhớ mà còn được xem là biểu tượng cho niềm vui viên mãn và sự khởi đầu thăng hoa của cuộc sống hôn nhân. Ánh pháo sáng bừng trên bầu trời đại diện cho lời chúc phúc, sự hân hoan và mong ước một chặng đường phía trước luôn rực rỡ, nhiều may mắn. Với nhiều gia đình, pháo hoa còn thể hiện sự trân trọng dành cho cô dâu chú rể, đánh dấu một cột mốc quan trọng bằng những khoảnh khắc khó quên.

Pháo hoa rợp trời tại đám cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng (Clip: Vũ Hà Quân)

Khách mời cùng thưởng thức màn pháo hoa chúc mừng hạnh phúc của Phương Nhi và Minh Hoàng (ảnh: Vũ Hà Quân)

Pháo hoa vẫn chưa phải điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất. Ở lễ Hằng Thuận diễn ra vào buổi sáng, Phương Nhi cầm hoa cưới là hoa linh lan trắng kết hợp cùng hoa hồng vàng.

Trong đó, hoa linh lan được mệnh danh là một trong những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, thường xuất hiện trong các đám cưới hoàng gia và được nhiều cô dâu Việt yêu thích thời gian gần đây. Loài hoa này mang ý nghĩa của sự tinh khiết, hạnh phúc viên mãn và lời chúc cho một cuộc hôn nhân bền vững.

Phương Nhi dùng hoa linh lan làm hoa cưới trong lễ hằng thuận (Ảnh: Louis Wu)

Cách đây 1 năm, Phương Nhi cũng dùng hoa linh lan trong lễ ăn hỏi ở Thanh Hoá (Ảnh: Đỗ Long)

Ngoài ra, sự yêu thương Minh Hoàng dành cho Phương Nhi còn thể hiện qua chiếc xe mui trần màu hồng được dùng trong lễ đón dâu. Đây là gam màu được cho là đúng với sở thích của cô dâu, góp phần tạo nên hình ảnh vừa ngọt ngào, vừa cá nhân hóa cho hôn lễ.

Từ pháo hoa, hoa cưới cho đến cách gia đình chú rể chuẩn bị từng khoảnh khắc, tất cả đều cho thấy sự trân trọng và yêu thương dành cho nàng dâu mới.

Xe đón dâu có màu hồng đúng với sở thích của Phương Nhi (ảnh: Louis Wu)