Đang diễn ra đám cưới Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: SOOBIN - Touliver tham dự, 1 Hoa hậu bất ngờ viết tâm thư gửi cô dâu

Vào ngày 22/1, lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra tại một resort ven biển thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Cặp đôi đã có 1 năm tính từ lễ ăn hỏi để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, vì thế công chúng vô cùng mong chờ được xem những khoảnh khắc đặc biệt của cả hai. Tính đến hiện tại, động thái duy nhất của Phương Nhi và Minh Hoàng là đổi ảnh đại diện là ảnh cưới đôi. Những hình ảnh cưới khác do người trong ekip, nhiếp ảnh gia đăng tải.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến của hôn lễ tại đây.

Hoa hậu Bảo Ngọc viết tâm thư gửi Phương Nhi

Ngay thời điểm diễn ra hôn lễ của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng thì Hoa hậu Bảo Ngọc bất ngờ đăng tâm thư chúc mừng. Theo đó, Phương Nhi - Bảo Ngọc và Mai Phương chính là top 3 của Miss World Vietnam 2022. Trong tâm thư, Bảo Ngọc dành nhiều lời tốt đẹp cho Phương Nhi khi cô bước vào hành trình mới.

Cụ thể, tâm thư của Bảo Ngọc như sau: "Gửi em bé Phương Nhi. Hôm nay không còn là cô Á hậu nhỏ hay thẹn thùng ngày nào nữa, mà em đã là cô dâu xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất trong chương mới của cuộc đời mình.

Hành trình chứng minh đi cùng nhau từ những ngày đầu ở Miss World Vietnam, chị đã thấy một Phương Nhi luôn nỗ lực và ngọt ngào. Và giờ đây, chị hạnh phúc khi thấy em tìm được bến đỗ bình yên, nơi có người sẵn sàng bao dung và yêu thương “viên kẹo” này thật nhiều.

Mong rằng cuộc sống hôn nhân của hai bạn sẽ không chỉ có hoa hồng, mà còn là sự thấu hiểu và cùng nhau già đi trong sự dịu dàng nhất. Em cứ việc làm một cô dâu hạnh phúc, còn thế giới ngoài kia nếu có mệt mỏi quá, cứ nhớ là vẫn luôn có một “bà chị không lồ” ở đây sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ em. Hạnh phúc thật viên mãn nhé, Candy Girl của chị! Thương em rất nhiều".

Hoa hậu Bảo Ngọc gửi tâm thư đến cô dâu Phương Nhi (Ảnh: Instagram nhân vật)

Phương Nhi đăng quang Á hậu 2 còn Bảo Ngọc là Á hậu 1 của Miss World Vietnam 2022 (ảnh: Tổng hợp)

SOOBIN, Touliver xuất hiện trong dàn khách mời của vợ chồng Phương Nhi

Chiều ngày 22/1, Touliver và SOOBIN đồng loạt đăng khoảnh khắc lên đồ bảnh bao. Theo nguồn tin của chúng tôi, Touliver và SOOBIN góp mặt trong dàn khách mời của vợ chồng Phương Nhi.

Trước đó, Minh Hoàng và Phương Nhi từng trò chuyện, giao lưu thân thiết với SOOBIN khi cùng nhau tham dự một concert tại Hà Nội vào cuối năm 2025. Ngoài ra, Phương Nhi và Minh Hoàng cũng từng dự concert All-Rounder của SOOBIN.

SOOBIN và Touliver tại đám cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng (Ảnh: @soobin)

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khóc trong đám cưới Phương Nhi

Tầm 17h, lễ cưới riêng tư của Phương Nhi và Minh Hoàng diễn ra, khách mời bao gồm gia đình và bạn bè cực thân thiết. Theo nguồn tin của chúng tôi, khi chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của Phương Nhi, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã bật khóc. Khoảnh khắc này đã thay cho lời chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của Phương Nhi và Lương Thuỳ Linh trước loạt tin đồn thời gian qua.

Hiện tại, mọi hình ảnh bên trong lễ cưới của Phương Nhi và chồng đều được giữ kín tối đa, an ninh thắt chặt.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương tham dự?

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe clip lên đồ sang chảnh, sánh đôi cùng chồng. Cả hai cũng check in tại một khu resort sang trọng và đắt đỏ tại Nha Trang. Bên dưới bình luận, khi netizen nghi vấn vợ chồng Đỗ Hà đến dự đám cưới Phương Nhi thì nàng hậu "thả tim".

Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Phương Nhi là bạn bè thân thiết, cả hai cùng quê Thanh Hoá. Trước kia, Đỗ Hà và Phương Nhi thường xuyên đăng ảnh tụ họp hội bạn thân thiết. Vì thế, có nhiều khả năng, Đỗ Hà và Viết Vương cũng là khách mời trong lễ cưới Phương Nhi.

Hoa hậu Đỗ Hà và chồng lên đồ quá đẹp đôi! (ảnh: @doha)

Đỗ Hà "thả tim" bình luận cho rằng cô dự cưới Phương Nhi (ảnh: @doha)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng là bạn thân của Phương Nhi (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tham dự, những hình ảnh đầu tiên hé lộ

Khi Á hậu Phương Nhi còn hoạt động showbiz, cô và Hoa hậu Lương Thuỳ Linh có mối quan hệ "chị chị em em" vô cùng thân thiết. Theo nguồn tin riêng, Lương Thuỳ Linh đã có mặt tại địa điểm tổ chức lễ cưới Phương Nhi vào chiều 22/1. Cư dân mạng vô cùng mong chờ màn hội ngộ, chung khung hình của Phương Nhi và Lương Thuỳ Linh sau thời gian dài không xuất hiện cùng nhau.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh là khách mời sao Việt hiếm hoi dự đám cưới Phương Nhi (ảnh: FBNV)

Những hình ảnh bên trong lễ cưới của Phương Nhi cũng đã được quan khách, ekip hé lộ "nhỏ giọt". Theo đó, stylist đồng hành cùng Phương Nhi trong nhiều bộ ảnh cưới đã check in địa điểm diễn ra hôn lễ, sau đó đăng thêm 1 phần chiếc cổng hoa sang trọng. Ngoài ra, một khách mời khác cũng khoe được cô dâu chú rể chuẩn bị bảng chào đón.

Cặp đôi đặt tấm bảng lớn để chào đón khách mời đến resort (ảnh: Tổng hợp)

Stylist của Phương Nhi hé lộ 1 phần cổng hoa (ảnh: @voanhduy)

Dàn khách mời góp mặt trong hôn lễ này cũng được mong chờ. Bởi lẽ trước khi lui về hậu trường, Phương Nhi từng có mối quan hệ thân thiết với nhiều Hoa hậu, Á hậu và sao Vbiz. Theo đó, khách mời tham dự đám cưới sẽ được trải nghiệm 2 ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn tại resort. Cô dâu chú rể cũng đưa ra quy định trang phục theo phong cách màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam... Quy định riêng cho nam, nữ, 2 buổi tiệc cũng có 2 gam màu khác nhau.

Lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1. Trong đó, sáng 23/1, khách mời sẽ tham gia hoạt động thi đấu thể thao.