Bán nhà 200m², về sống trong căn hộ 24m²: Gia đình 3 người chứng minh sống nhỏ không hề nghèo

Không phải vì phá sản. Không phải vì bất đắc dĩ. Mà vì họ tính rất kỹ bài toán tài chính, thời gian, giáo dục và chất lượng sống.

Từ nhà lớn ngoại ô đến căn hộ cũ trung tâm: Quyết định không hề cảm tính

Khoảng năm 2010, khi giá nhà khu trung tâm Thượng Hải leo thang chóng mặt, gia đình này rời khu nội đô, mua một căn nhà mới ở ngoại ô, diện tích hơn 200m². Khi ấy, đây được xem là một quyết định “hợp lý về đầu tư”: nhà rộng, môi trường xanh, giá mềm hơn trung tâm.

Nhưng theo thời gian, những “chi phí ẩn” bắt đầu lộ diện:

- Thời gian di chuyển dài

- Sinh hoạt gia đình bị chia cắt

- Trường học không thuận tiện

- Cuộc sống xoay quanh việc… đi và về

Đến năm 2017, khi con gái đến tuổi đi học, họ quyết định quay ngược lại trung tâm, mua một căn hộ cũ 24m² ở khu Xujiahui - khu vực có hạ tầng giáo dục và dịch vụ thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải.

Điều khiến nhiều người bất ngờ: giá cải tạo toàn bộ căn hộ chỉ hơn 100.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 350 triệu đồng). Không vay mượn phức tạp, không “đập đi xây lại”, chỉ cải tạo vừa đủ để ở.

Nhà nhỏ, nhưng chi tiêu lớn nhất lại giảm mạnh

24m² cho 2 người lớn, 1 trẻ em và… 1 con mèo. Nghe thì khó tin, nhưng gia đình này sống ở đó suốt 6 năm, không chuyển đi, không nới rộng, không than phiền.

Vì sao?

Thứ nhất, chi phí cố định giảm rõ rệt:

- Diện tích nhỏ → tiền điện, nước, sưởi, điều hòa thấp

- Ít đồ → ít mua sắm, ít bảo trì

- Không gian nhỏ → không có lý do “mua cho đủ nhà”

Thứ hai, chi phí thời gian gần như bằng 0: Trường học, công viên, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi đều nằm trong bán kính đi bộ. Cha mẹ không phải “đốt” hàng giờ mỗi ngày cho việc đưa đón, kẹt xe hay di chuyển dài.

“Các quán cà phê, công viên xung quanh chính là một phần của ngôi nhà chúng tôi”, người cha chia sẻ.

Thứ ba, giảm mạnh chi tiêu cho giải trí trong nhà. Không TV lớn, không phòng giải trí, không kho đồ. Gia đình này chủ động đưa cuộc sống ra ngoài: đi bộ, chạy bộ, công viên, thư viện, quán nhỏ. Những thứ vốn phải trả tiền trong nhà, nay được “mượn” từ thành phố.

24m² nhưng không sống khổ: Cách bố trí quyết định chất lượng sống

Căn hộ được thiết kế theo nguyên tắc: không gian nhỏ nhưng không cố định. – Phòng khách ban ngày, phòng ngủ ban đêm

- Sofa kéo ra thành giường

- Bàn ăn đồng thời là bàn làm việc

- Phòng trẻ em ngăn bằng cửa trượt, đóng là riêng tư, mở là không gian chung

Không có khu vực lưu trữ cố định. Không “đóng khung” chức năng. Mỗi món đồ đều phải trả lời được câu hỏi: Dùng để làm gì? Dùng bao lâu? Có thay thế được không?

Chính vì thế, chi tiêu mua đồ nội thất của gia đình này giảm dần theo năm, thay vì tăng lên như phần lớn các gia đình sống nhà lớn.

Nhà nhỏ, nhưng mối quan hệ lại “rộng” hơn

Sống trong 24m², ba người gần như không có chỗ để tránh nhau. Và chính điều đó tạo ra một thay đổi lớn.

Con gái họ – trước đây khá hướng nội – trở nên hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn, chủ động hơn trong sinh hoạt. Bé tự lên danh sách đồ dùng khi đi dã ngoại, biết chuẩn bị từ bàn chải, băng cá nhân đến áo mưa.

“Nhà nhỏ khiến chúng tôi buộc phải giao tiếp”, người cha nói. “Và hóa ra, đó lại là điều tốt nhất”.

Bài học tài chính từ một căn hộ 24m²

Câu chuyện này không cổ súy việc ai cũng phải sống trong nhà nhỏ. Nhưng nó chỉ ra một điều rất rõ:

Nhà lớn không đồng nghĩa với sống tốt. Nhà nhỏ không đồng nghĩa với thiếu thốn.

Trong nhiều trường hợp, thu nhỏ không gian sống là cách mở rộng chất lượng sống, nếu biết tận dụng hạ tầng đô thị và kiểm soát chi tiêu.

Gia đình này không giàu nhanh. Không đầu tư lướt sóng. Nhưng họ:

- Giảm chi phí cố định

- Giữ dòng tiền ổn định

- Dành thời gian cho con

- Và sống đúng với nhu cầu thật

Giữa thời buổi ai cũng lo “không đủ”, họ chọn sống vừa đủ nhưng đủ sâu.

Và có lẽ, đó mới là thứ “xa xỉ” nhất của đời sống đô thị hiện đại.