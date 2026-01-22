Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đi khắp Việt Nam chỉ ở miền Tây mới có kiểu nhà độc đáo thế này.

Miền Tây sông nước, nơi cuộc sống gắn liền với ruộng vườn và kênh rạch chằng chịt, từ lâu đã hình thành nên những đặc sản rất riêng mà không phải vùng nào cũng có. Một trong số đó phải kể đến sự xuất hiện của những chiếc sà lan với kích thước "siêu to khổng lồ" - phương tiện quen thuộc dùng để vận chuyển hàng hóa trên sông. Với người miền Tây, sà lan không đơn thuần chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là cả một tài sản lớn, gắn bó nhiều năm trời.

Đáng chú ý, nhiều chiếc sà lan của người miền Tây có kích thước đồ sộ đến mức bên trong được thiết kế chẳng khác nào một căn nhà kiên cố trên đất liền. Không gian sinh hoạt đầy đủ, tiện nghi, thậm chí có nơi còn bố trí cả gara ô tô, khiến người lần đầu nhìn thấy không khỏi bất ngờ. Thoạt nhìn, khó ai nghĩ rằng đó là ngôi nhà đang ngày ngày lênh đênh trên sông nước.

Mới đây, một TikToker đã có dịp ghé thăm căn nhà trong chiếc sà lan nặng tới 4.400 tấn của một ngư dân miền Tây. Qua những hình ảnh ghi lại, không gian sống gây ấn tượng bởi độ rộng lớn và chắc chắn, từ kết cấu đến cách bố trí bên trong.

Nhà miền Tây "độc nhất vô nhị", cả nước trầm trồ- Ảnh 1.
Nhà miền Tây "độc nhất vô nhị", cả nước trầm trồ- Ảnh 2.

Nhà trong sà lan rộng rãi, kiến cố như nhà trên đất liền là một trong những "đặc sản" dễ thấy ở miền Tây

Thiết kế nhà trong chiếc sà lan nặng 4.400 tấn (TikTok @honganh.tn)

Toàn cảnh căn nhà lênh đênh trên sông nước

Với trọng tải lên tới 4.400 tấn, không khó hiểu khi căn nhà được bố trí bên trong chiếc sà lan sở hữu diện tích vô cùng rộng rãi, các không gian sinh hoạt được phân chia rõ ràng và đầy đủ công năng, từ phòng khách, khu bếp, phòng ngủ cho đến nhà vệ sinh. Cách bố trí khoa học sẽ giúp việc sinh hoạt trên sông diễn ra thuận tiện, thoải mái ngay cả khi sà lan thường xuyên di chuyển.

Bên trong, căn nhà được thiết kế hệ thống cửa sổ và rèm mành để đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu. Nội thất cơ bản như bàn ghế, tủ kệ đều được trang bị đầy đủ, thậm chí còn bố trí một gian thờ nhỏ, thể hiện nét sinh hoạt và tín ngưỡng quen thuộc của người miền Tây dù sống trên sông nước.

Đáng chú ý, các thiết bị điện tử như tủ lạnh, điều hòa, máy giặt… không hề là trở ngại đối với "ngôi nhà nổi" này. Nhờ sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, sinh hoạt hàng ngày vẫn diễn ra ổn định, tiện nghi và gần như không khác biệt so với cuộc sống trong những ngôi nhà cố định trên bờ.

Nhà miền Tây "độc nhất vô nhị", cả nước trầm trồ- Ảnh 3.
Nhà miền Tây "độc nhất vô nhị", cả nước trầm trồ- Ảnh 4.

Khu vực phòng khách và phòng bếp rộng rãi

Nhà miền Tây "độc nhất vô nhị", cả nước trầm trồ- Ảnh 5.
Nhà miền Tây "độc nhất vô nhị", cả nước trầm trồ- Ảnh 6.

Phòng ngủ có điều hòa, nhà vệ sinh trang bị máy giặt... tất cả đều tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày

Nhà miền Tây "độc nhất vô nhị", cả nước trầm trồ- Ảnh 7.
Nhà miền Tây "độc nhất vô nhị", cả nước trầm trồ- Ảnh 8.

Tấm năng lượng mặt trời là nguồn cung cấp điện cho nhà trên sà lan.

"Đặc sản" trong nhà người miền Tây, cả nước muốn biết đáp án

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

