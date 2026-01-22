Triệu Lộ Tư đổi nghề đi bán hàng rong?

Sáng 22/1, tờ 163 đưa tin, Triệu Lộ Tư mới đây bất ngờ mở sạp bán hàng rong ở Hải Nam (Trung Quốc) sau ồn ào đối đầu với công ty quản lý cũ. Nữ diễn viên cũng liên tục lọt vào ống kính của "team qua đường" khi tới đây bán bánh trứng nướng với thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp.

1 khán giả cho hay: "Triệu Lộ Tư làm bánh trứng nướng cho tôi ăn, rất ngon đó mọi người ơi. Bên đường có 1 quầy nhỏ, tôi đi ngang còn lưỡng lự không biết có nên vào đó ăn hay không, cuối cùng mua 1 cái ai dè người bán bánh lại là Triệu Lộ Tư!".

Những người khách khác cũng có chung niềm ngỡ ngàng khi ghé sạp hàng rong của Triệu Lộ Tư. Ban đầu, họ đều tưởng chỉ là người giống người chứ không nghĩ tới chuyện minh tinh hạng A như mỹ nhân họ Triệu lại đi bán đồ ăn vỉa hè như vậy. Sau khi xác nhận chính xác danh tính, khách hàng liền ùa tới xin chụp hình lưu niệm cùng nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu. Đáng nói, Triệu Lộ Tư không hề tỏ thái độ ngôi sao và đã vui vẻ, niềm nở chấp nhận lời đề nghị xin chụp ảnh của người qua đường.

Theo 163, dù động tác làm bánh của mỹ nhân sinh năm 1998 không thực sự thuần thục song cô vẫn ghi điểm với thái độ phục vụ khách hàng chu đáo, nghiêm túc.

Triệu Lộ Tư bất ngờ mở sạp bán hàng rong, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: 163

Nữ minh tinh hạng S nhiệt tình chụp hình lưu niệm cùng các khách hàng. Ảnh: Sohu

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang bàn tán sôi nổi xung quanh thông tin Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang trải nghiệm cuộc sống để chuẩn bị cho vai diễn mới hoặc đang kiếm tìm cảm giác thư giãn hơn sau bao đấu đá, cạnh tranh khốc liệt ở làng giải trí.

Trong khi đó, ký giả từ tờ 163 lại đặt ra nghi vấn minh tinh sinh năm 1998 đang ghi hình cho show thực tế. Bởi lẽ, trên tạp dề nữ diễn viên có xuất hiện logo nghi biểu tượng của 1 chương trình truyền hình mới nào đó sắp lên sóng. Ngoài ra, phóng viên của 163 cũng soi ra được máy quay xuất hiện ở vị trí gần sạp bán hàng rong của Triệu Lộ Tư.

Hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên khiến công chúng sôi nổi thảo luận. Ảnh: 163

Năm ngoái, Triệu Lộ Tư khiến cả làng giải trí phải chấn động khi công khai đấu tố với công ty quản lý cũ Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên hé lộ, vào năm 2019, cô từng bị sếp lớn trong công ty quản lý sỉ nhục, tra tấn tinh thần trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng, thậm chí còn "tác động vật lý" khiến cô sốc nặng, rơi vào trạng thái u uất. Không chỉ vậy, mâu thuẫn giữa 2 bên còn được đẩy cao khi Triệu Lộ Tư đăng tâm thư dài tố cáo công ty quản lý áp bức, chèn ép, khấu trừ tiền vô lý và đe dọa hủy hoại sự nghiệp cô.

Khi đó, Triệu Lộ Tư phải đối mặt với cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có, ekip bị giải tán, phải ngừng hoạt động gần 1 năm, phải xóa sổ tài khoản mạng xã hội Weibo 31 triệu người theo dõi và bị công chúng chất vấn, đòi tẩy chay vì nghi vấn trục lợi từ hoạt động cứu trợ nông sản.

May mắn về sau Triệu Lộ Tư đã được minh oan. Truyền thông công bố bằng chứng cho thấy công ty quản lý cũ và đối thủ của nữ diễn viên đã tung tin bôi đen, muốn dìm cho mỹ nhân họ Triệu không ngóc đầu lên được.

Đặc biệt, trong khoảng gần cuối năm 2025, Triệu Lộ Tư lấy lại ánh hào quang khi phim mới của cô lên sóng và giành được thành tích cực tốt. Tới nay, cô cũng đã ký hợp đồng với công ty mới, hứa hẹn sự nghiệp sẽ tiếp tục thăng tiến trong tương lai.