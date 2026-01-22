Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 bát phở gà giá 450.000 đồng giữa phố cổ Hà Nội, đây là quán phở đắt nhất Việt Nam?

22-01-2026 - 15:15 PM | Lifestyle

Chỉ một bài đăng chia sẻ bữa phở gà giữa phố cổ Hà Nội, con số 450.000 đồng cho 2 bát đã đủ khiến dân mạng "giật mình".

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội liên tục rần rần trước một bài đăng chia sẻ trải nghiệm đi ăn phở gà tại một quán phở nổi tiếng ở khu phố cổ Hà Nội. Điều khiến nhiều người không khỏi "hết hồn" không phải là hương vị món ăn, mà là mức giá: 450.000 đồng cho 2 bát phở gà. Con số này lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, bởi với nhiều người, phở - dù là phở gà "có tiếng" - vẫn gây sốc với mức giá như vậy.

Cụ thể, bài đăng ngắn gọn nhưng đủ khiến ai đọc cũng phải chột dạ: "2 bát phở 450k, giá cả leo thang sợ quá. Ăn lần cuối chắc không dám quay lại nữa." Bài đăng đi kèm hình ảnh quán phở gà Châm - cái tên vốn không xa lạ với những ai hay la cà ăn uống ở phố cổ Hà Nội. Càng gây chú ý hơn khi ngay sau đó, không chỉ một mà nhiều thực khách khác cũng lên tiếng xác nhận từng gặp mức giá tương tự tại quán.

2 bát phở gà giá 450.000 đồng giữa phố cổ Hà Nội, đây là quán phở đắt nhất Việt Nam?- Ảnh 1.
2 bát phở gà giá 450.000 đồng giữa phố cổ Hà Nội, đây là quán phở đắt nhất Việt Nam?- Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: Jolle Huong)

Phở gà Châm từ lâu đã được nhắc đến là một trong những quán phở gà nổi tiếng tại khu vực trung tâm. Quán thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các bài viết bàn luận về chuyện… giá cao. Dù vậy, không ít thực khách vẫn thừa nhận rằng phở ở đây có hương vị riêng, thịt gà chắc và ngon. Và điều gần như không thay đổi suốt nhiều năm qua là quán lúc nào cũng đông khách, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Sau bài đăng đầu tiên, hàng loạt chia sẻ khác tiếp tục xuất hiện, góp phần làm câu chuyện "2 bát phở 450k" càng thêm nóng. Một bài đăng của thực khách Kiên Vũ gọi vui phở gà Châm là "đệ nhất phở gà", anh cho biết trước đây hiếm khi thấy quán tăng giá. Tuy nhiên, trong lần ghé ăn gần đây, anh được thông báo có điều chỉnh giá và chính chủ quán cũng thừa nhận về việc này.

2 bát phở gà giá 450.000 đồng giữa phố cổ Hà Nội, đây là quán phở đắt nhất Việt Nam?- Ảnh 3.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: Kiên Vũ/Group CLB Tuần Phở)

Một thực khách quen khác, chị Q., cho biết mình ăn phở gà Châm từ thời còn chưa lập gia đình, đến nay đã gần 20 năm. Theo chị, chuyện tăng giá là có thật. Chị kể, chỉ khoảng 2 tuần trước, cùng combo 1 bát gà đùi, 1 bát gà lẫn, thêm quẩy và trà, tổng tiền chỉ khoảng 260.000 đồng. Nhưng sang tuần gần đây, cũng gọi y hệt như vậy, con số đã nhảy vọt lên 450.000 đồng.

2 bát phở gà giá 450.000 đồng giữa phố cổ Hà Nội, đây là quán phở đắt nhất Việt Nam?- Ảnh 4.
2 bát phở gà giá 450.000 đồng giữa phố cổ Hà Nội, đây là quán phở đắt nhất Việt Nam?- Ảnh 5.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: V.T.Q)

Thực tế, từ trước đến nay, phở gà Châm vốn đã có mức giá cao hơn mặt bằng chung của phở gà Hà Nội. Tuy nhiên, đợt tăng giá gần đây khiến quán càng trở nên "viral", bởi mức giá mới không chỉ cao hơn trước mà còn tạo cảm giác chênh lệch khá lớn trong thời gian ngắn. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu đây có phải là quán phở gà đắt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại?

Dẫu vậy, giữa những tranh cãi về giá cả, vẫn có một số ý kiến cho rằng việc một quán phở ở phố cổ có mức giá cao không phải điều quá khó hiểu, nhất là khi chi phí mặt bằng, nguyên liệu, nhân công... đều tăng. Còn việc có quay lại ăn hay không, có lẽ mỗi thực khách sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình. Nhưng rõ ràng, chỉ với một bữa phở, phở gà Châm lại thêm một lần trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày qua.

Quán phở gây tranh cãi nhất nhì Hà Nội: Bị chê "chán" nhưng hơn 100 năm vẫn đông khách là sao?

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

