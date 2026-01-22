Cố bán ổ bánh 100k ở đất nước có bánh mì 20k ngon nhất thế giới, ông lớn Hàn Quốc ngậm ngùi đóng cửa vĩnh viễn

Mới đây, cộng đồng yêu ẩm thực tại TP.HCM không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin Mil Toast House Vietnam chính thức xác nhận sẽ dừng hoạt động. Từng là cái tên gây "bão" mạng xã hội khi vừa cập bến Việt Nam, sự ra đi của thương hiệu bánh mỳ đến từ Hàn Quốc để lại nhiều khoảng trống trong lòng những người trót yêu hương vị bánh hấp dẫn tại đây.

Bài đăng thông báo đóng cửa vĩnh viễn từ thương hiệu. (Ảnh chụp màn hình)

Sau hơn một năm nỗ lực mang những chiếc bánh chất lượng, chỉn chu từ xứ sở Kim Chi đến với thực khách Việt, Mil Toast House đã phải đưa ra quyết định khó khăn. Trên trang fanpage chính thức, thương hiệu này chia sẻ về những trở ngại trong việc vận hành và quản lý, dẫn đến việc không thể tiếp tục duy trì hoạt động như mong đợi. Theo thông báo, cửa hàng tại số 2A Cao Thắng sẽ chính thức đóng cửa vĩnh viễn từ ngày 22/01/2026.

Lý do thực sự đằng sau việc đóng cửa được cửa hàng chia sẻ là “giá thành khá cao so với mặt bằng chung”. Dù luôn nỗ lực duy trì tinh thần cốt lõi của thương hiệu, nhưng những khó khăn hiện tại đã khiến Mil Toast House không tìm được giải pháp phù hợp để tiếp tục hành trình của mình tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu chia sẻ lí do cửa hàng đóng cửa trong bài đăng mới nhất. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay dưới bài đăng thông báo, hàng loạt thực khách đã bày tỏ sự hụt hẫng. Đa số ý kiến đều cho rằng đây là một trong những tiệm bánh có chất lượng ổn định và không gian được đầu tư bài bản nhất tại khu vực quận 3. Một thực khách gắn bó với quán chia sẻ: "Ôi quán yêu thích của mình, thật sự không tin được là Mil lại đóng cửa". Đồng quan điểm, nhiều người cho rằng dù mức giá có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung, nhưng chất lượng bánh và dịch vụ tại đây hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Thông tin Mil Toast House đóng cửa khiến nhiều thực khách tiếc nuối

Bên cạnh những lời khen về hương vị, một số thực khách cũng chỉ ra điểm hạn chế khách quan có thể đã ảnh hưởng đến lượng khách ghé thăm. "Tiệm bánh này thực sự làm ra những chiếc bánh rất ngon với nguyên liệu chất lượng. Không gian cũng được trang trí đẹp và thoải mái. Tuy nhiên, vị trí cửa hàng khá bất tiện vì nằm trên đường một chiều, gây khó khăn cho việc tiếp cận. Sẽ thật tốt nếu quán được mở ở một khu vực khác dễ đi lại hơn" , một thực khách nước ngoài để lại bình luận chia sẻ khá chi tiết.

Menu của Mil Toast House

Để đáp lại tình cảm của thực khách trong suốt thời gian qua, Mil Toast House đã tung ra chương trình ưu đãi thay lời cảm ơn sâu sắc. Trong những ngày cuối cùng hoạt động, quán áp dụng các combo "ngọt ngào" kết hợp giữa những dòng bánh đặc trưng và đồ uống với mức giá chỉ từ 109.000 VNĐ.

Nhắc đến Mil Toast House, thực khách sẽ nhớ ngay đến một "thiên đường" của những món bánh không chỉ ngon miệng mà còn cực kỳ mãn nhãn. Tiệm nổi đình nổi đám với món bánh mỳ hấp đặc trưng, giữ được độ mềm ẩm, thơm mùi bơ sữa khó cưỡng. Bên cạnh đó, các dòng Mushie Pudding với vẻ ngoài xinh xắn hay Souffle Toast bồng bềnh như mây cũng là những "ngôi sao" luôn nằm trong danh sách phải thử của các tín đồ hảo ngọt. Thông tin đóng cửa vĩnh viễn khiến nhiều thực khách vô cùng tiếc nuối.