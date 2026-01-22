Tin vui: Yên Tử, Cố đô Huế có thể miễn phí, giảm giá vé tham quan cho hàng triệu khách từ năm nay

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu du xuân, lễ chùa, tham quan di tích của người dân lại tăng mạnh. Đón năm mới 2026, hàng loạt địa phương lớn như Quảng Ninh, Hà Nội hay Thừa Thiên Huế đang điều chỉnh chính sách vé tham quan, mở ra thêm lựa chọn thuận lợi cho du khách trong mùa cao điểm đầu năm.

Đề xuất miễn phí vé tại Yên Tử giai đoạn 2026–2028

Theo thông tin từ Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, đơn vị này đang trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề xuất miễn thu phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử trong giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Yên Tử là điểm du lịch tâm linh đặc biệt đông khách mỗi dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân, với hàng triệu lượt phật tử, du khách về chiêm bái, vãn cảnh. Nếu được thông qua, du khách sẽ không phải trả phí tham quan khu di tích, tuy nhiên các dịch vụ khác như cáp treo, xe điện vẫn áp dụng mức giá riêng theo quy định.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Theo cơ quan quản lý, việc miễn phí vé nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách trong giai đoạn cao điểm lễ hội, đồng thời góp phần quảng bá giá trị di sản. Hiện nay, đề xuất này chưa phải quyết định chính thức và vẫn chờ nghị quyết cụ thể từ HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Cố đô Huế mở rộng chính sách miễn – giảm vé từ năm 2026

Ở miền Trung, theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ năm 2026, Huế sẽ mở rộng chính sách miễn và giảm vé tham quan tại Quần thể di tích Cố đô.

Cụ thể, một số đối tượng như người dân địa phương, học sinh – sinh viên, người cao tuổi và khách nội địa trong những dịp đặc biệt sẽ được miễn hoặc giảm phí tại một số điểm di tích. Chính sách này không chỉ áp dụng riêng dịp Tết Nguyên đán mà được triển khai linh hoạt trong năm, gắn với các sự kiện văn hóa – lễ hội.

Theo cơ quan quản lý, đây là giải pháp nhằm kích cầu du lịch, đồng thời giúp di sản tiếp cận gần hơn với cộng đồng.

Ảnh Báo Kinh tế và Môi trường

Hà Nội áp dụng vé điện tử tại di tích từ 19/1/2026

Khác với 2 địa phương trên, thủ đô Hà Nội hiện chưa có thông báo mới liên quan tới việc miễn giảm giá vé các điểm tham quan. Tuy nhiên, có 1 sự thay đổi liên quan cũng đáng chú ý đó là: Điều chỉnh cách bán vé. Theo thông tin từ báo Nhân Dân, từ ngày 19/1/2026, một số di tích và không gian văn hóa tại khu phố cổ Hà Nội bắt đầu triển khai hình thức vé điện tử thay vì vé giấy truyền thống.

Việc áp dụng vé điện tử nhằm giảm ùn tắc, hạn chế xếp hàng – tình trạng thường xảy ra vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán khi lượng du khách tăng cao. Các di tích vẫn thu phí theo quy định hiện hành, song hình thức mua và kiểm soát vé được số hóa để thuận tiện hơn cho du khách.

Cơ quan quản lý cho biết đây là bước đi nhằm nâng cao trải nghiệm tham quan trong mùa cao điểm du lịch Tết.

Ảnh MiA