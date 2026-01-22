Mãn nhãn vì hiếm khi được thấy loạt gương mặt đình đám này cùng tụ hội ở một không gian cực đỉnh tại Hà Nội

Lễ khai trương cửa hàng Hermès tại số 24 Tràng Tiền không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu tại Hà Nội, mà còn trở thành điểm hẹn của nhiều gương mặt nổi bật trong giới thời trang, nghệ thuật và sáng tạo. Trong không gian sang trọng, tinh tế, sự kiện mở ra một bức tranh sinh động về tinh thần Xuân – Hè 2026 của Hermès: nhẹ nhàng, tự do và hướng đến giá trị bền vững.

Buổi khai trương diễn ra trong bầu không khí trang nhã, giàu cảm xúc, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu khi quy tụ nhiều cá tính thời trang tiêu biểu. Các khách mời xuất hiện với những lựa chọn trang phục mang tinh thần Xuân – Hè 2026 của Hermès, đề cao sự chuyển động tự nhiên, phom dáng mềm mại cùng vẻ đẹp vượt thời gian – những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc của nhà mốt Pháp.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, Châu Bùi đã thu hút ánh nhìn với diện mạo hiện đại, phóng khoáng nhưng không phô trương. Cô lựa chọn phom dáng gọn gàng, chất liệu mềm rủ cùng bảng màu trung tính được điểm xuyết sắc nóng, tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế. Cách phối đồ của Châu Bùi phản ánh rõ tinh thần mùa mới của Hermès, nơi thời trang trở thành sự đồng hành tự nhiên với cơ thể người mặc.

Văn Mai Hương cũng gây chú ý khi “đụng độ” Châu Bùi trong thiết kế có cùng mẫu in thuộc bộ sưu tập Xuân – Hè 2026 của Hermès. Tuy nhiên, nữ ca sĩ mang đến sắc thái khác biệt nhờ tinh thần nữ tính được đẩy lên cao qua phom dáng ôm sát, họa tiết đối xứng cùng những đường cắt táo bạo nhưng vẫn giữ được sự cân bằng. Phụ kiện da cầm tay đóng vai trò như điểm neo thị giác, gợi nhắc rằng sự quyến rũ của Hermès luôn song hành cùng tính chuẩn mực và tinh xảo.

Theo hướng “feminine” rõ nét hơn, Khánh Linh – “Cô Em Trendy” – tôn vinh thiên tính nữ qua áo khoác dáng dài kết hợp khăn lụa điểm xuyết tinh tế dưới cổ áo sơ mi. Người đẹp lựa chọn túi cầm tay Kelly để hoàn thiện phong cách, mang đến hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

Chloe Nguyễn ghi dấu ấn với phong thái tự nhiên và cách phối đồ linh hoạt giữa chân váy nữ tính và áo khoác da khỏe khoắn. Tinh thần Xuân – Hè của Hermès được thể hiện rõ qua cách cô để trang phục “chuyển động” cùng cơ thể, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa con người và thiết kế, giữa vẻ mềm mại và sự mạnh mẽ.

Trong khi đó, Thiên Minh chọn cách thể hiện tinh thần Hermès bằng sự tiết chế. Anh sử dụng một chiếc khăn quàng cổ làm điểm nhấn thi vị cho tổng thể trang phục. Không cầu kỳ hay phô trương, phong cách của Thiên Minh toát lên vẻ trầm lắng, nội lực và tinh tế.

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh xuất hiện với suit đen cổ điển, được “làm mềm” bằng chiếc khăn lụa thắt nhẹ. Chi tiết này tạo nên điểm nhấn mềm mại cho tổng thể đơn sắc, đồng thời giúp hình ảnh trở nên linh hoạt hơn. Chiếc túi Hermès Herbag với kích thước vừa phải hoàn thiện phong cách của một quý ông thành thị lịch lãm.

Người mẫu Tuyết Lan mang đến tinh thần “Parisian chic” với áo dệt kim tối giản kết hợp quần da nâu, tạo nên sự tương phản thú vị về chất liệu. Chiếc clutch Kelly tiếp tục là phụ kiện quen thuộc, phù hợp với những quý cô ưa chuộng sự linh hoạt và dễ dàng hòa nhịp trong nhiều bối cảnh.

Chuyên gia trang điểm Tùng Châu chọn lối phối đồ đơn giản gồm blazer tối màu và sơ mi trắng, mang đến hình ảnh phóng khoáng, vượt thời gian. Alex Fox cân bằng bảng màu sáng – tối với blazer nâu, quần trắng và giày da phá cách. Phom dáng mềm rủ tạo nên hình ảnh một quý ông hiện đại, đề cao sự thoải mái và tính ứng dụng – đúng với tinh thần “functional elegance”.

Á hậu Tường San xuất hiện với áo sheer kết hợp quần cạp cao tôn dáng. Chiếc túi Kelly mini được cô mang theo như một tuyên ngôn thẩm mỹ kín đáo, tinh tế và vừa đủ để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Theo thông tin từ thương hiệu, cửa hàng Hermès tại 24 Tràng Tiền có diện tích bán hàng hơn 600 m², trưng bày đầy đủ các sản phẩm thuộc 16 métiers (ngành hàng) của Hermès. Không gian được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm trọn vẹn, đồng thời phản ánh tinh thần thủ công và di sản lâu đời của nhà mốt Pháp. Tại Việt Nam, Hermès được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn.