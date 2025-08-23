Trực tiếp Chung kết Em Xinh Say Hi: Đội Phương Ly khiến Trấn Thành trầm trồ, loạt tiết mục nhóm cuối cùng cực cuốn!

Tối nay (23/8), đêm Chung kết Em Xinh Say Hi sẽ chính thức diễn ra, khép lại hành trình dài nhiều cảm xúc và dấu ấn đặc biệt của chương trình thực tế âm nhạc được quan tâm nhất mùa hè này. Theo ghi nhận, ngay từ trước giờ G, địa điểm tổ chức đã "nóng" lên từng phút khi đông đảo khán giả, người hâm mộ có mặt từ rất sớm để xếp hàng, check-in, cổ vũ cho thí sinh yêu thích. Không khí háo hức lan toả khắp khán phòng, ai nấy đều chờ đợi giây phút những Em Xinh xuất sắc nhất bùng nổ trên sân khấu và chạm đến chiến thắng cuối cùng.

Đêm Chung kết hứa hẹn sẽ là một “đại tiệc” âm nhạc – thời trang đúng nghĩa. Các tiết mục được đầu tư công phu, chỉn chu hứa hẹn mang đến màn trình diễn mãn nhãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Trong vòng cuối cùng này, khán giả sẽ được thưởng thức 4 tiết mục nhóm đến từ đội Phương Mỹ Chi, Phương Ly, 52Hz và Lyhan. Trên Fanpage chính thức, Em Xinh Say Hi còn khiến dân tình đứng ngồi không yên khi tung hint: "Âm nhạc và thời trang của các tiết mục trong đêm Chung kết sẽ chỉ từ đỉnh trở lên!"– càng khiến kỳ vọng của fan thêm phần bùng nổ.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến Chung kết Em Xinh Say Hi tại đây!

4 tiết mục nhóm cuối cùng của Em Xinh Say Hi "đỉnh lưu"!

Đội Em Xinh của Phương Ly gây ấn tượng mạnh trong đêm Chung kết với tiết mục Đầu Mèo Đuôi Chuột, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ. Các thành viên hóa thân thành những chú chuột ngộ nghĩnh "đi xin cưới", mang đến bầu không khí tinh nghịch nhưng vẫn duyên dáng, giàu tính nghệ thuật trên sân khấu.

Chia sẻ về ý tưởng, Phương Ly cho biết tiết mục được gợi cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng Đám cưới Chuột – biểu tượng quen thuộc trong mỹ thuật truyền thống, thường gắn liền với không gian lễ cưới. Tuy nhiên, thay vì cách kể trang trọng thường thấy, đội Phương Ly quyết định làm mới bằng màu sắc trẻ trung, rộn ràng nhưng vẫn giữ trọn tinh thần dân gian.

Không khí hừng hực trước giờ G

Trước thềm Chung kết Em Xinh Say Hi, không khí tại địa điểm tổ chức nóng hơn bao giờ hết. Hàng dài khán giả đã xếp hàng từ sớm, banner, slogan, lightstick rực rỡ phủ kín khán phòng. Tiếng hò reo, cổ vũ vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí "hừng hực" như một lễ hội âm nhạc thực thụ.

Đáng chú ý, Juky San – Đào Tử A1J của Em Xinh Say Hi bất ngờ xuất hiện chớp nhoáng, khiến khán giả vỡ oà. Dù chỉ lộ diện trong tích tắc, nàng ca sĩ vẫn nhanh chóng chiếm spotlight nhờ visual ngọt ngào, đáng yêu. Ngay sau đó, JSOL và anh "Cờ Ring Cờ Ring" tiếp tục khuấy động bầu không khí, khiến đám đông hò hét không ngừng.

Phương Mỹ Chi gặp sự cố vì mang giày quá cao

Dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời nhưng Thuý Ngân sáng bừng tại Chung kết Em Xinh

Juky San, Đào Tử lộ tạo hình khi xuất hiện tại địa điểm ghi hình chung kết

JSOL xuất hiện gây náo loạn

Nhân vật anh "Cờ ring cờ rinh" cũng đổ bộ đêm Chung kết

Dàn Em Xinh xuất hiện lộng lẫy tại Thảm đỏ Chung kết Em Xinh Say Hi

Khán giả tập trung đông bên ngoài phim trường diễn ra Chung kết Em Xinh Say Hi

4 tiết mục nhóm sẽ được lên sóng trong đêm Chung kết công bố và trao giải tối nay

16 Em Xinh bước vào Chung kết đều được khán giả đánh giá cao

Tuy nhiên, một thông tin khiến nhiều người tiếc nuối là Em Xinh 52Hz sẽ không thể góp mặt trong đêm thi quan trọng này vì gia đình có tang sự. Dù không thể trực tiếp bước lên sân khấu, nhưng tinh thần và hành trình của 52Hz vẫn được đồng đội cũng như người hâm mộ trân trọng. Hàng loạt lời động viên, khích lệ đã được gửi đến, thể hiện sự gắn kết và tình cảm đặc biệt dành cho nữ ca sĩ.