Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông
Trong hai ngày 22 và 23/1, Hà Nội tiếp tục chìm trong đợt rét đậm, rét hại khi không khí lạnh tăng cường mạnh.
- 22-01-2026Tin không khí lạnh mới nhất: Mẫu Sơn rét hại, nhiệt độ giảm xuống 0,3°C
- 21-01-2026Trong 24 giờ tới, gió mùa Đông Bắc tràn về cực mạnh: Khu vực này giảm nhiệt gần 10 độ, rét đậm kéo dài
- 20-01-2026Chỉ ít giờ tới, gió mùa Đông Bắc tràn về mạnh mẽ: Các khu vực sau có mưa rét, xuống dưới 10 độ C
- 20-01-2026Tin không khí lạnh mạnh mới nhất: Hà Nội rét đậm hai ngày, thấp nhất 12°C
