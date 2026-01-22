Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông

22-01-2026 - 12:10 PM | Lifestyle

Trong hai ngày 22 và 23/1, Hà Nội tiếp tục chìm trong đợt rét đậm, rét hại khi không khí lạnh tăng cường mạnh.

Clip: Như Hoàn

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 1.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày 22 và 23/1, trời Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc thổi liên tục khiến cảm giác rét buốt càng rõ rệt, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 2.

Theo dự báo, đến ngày 24 và 25/1, không khí lạnh sẽ suy yếu dần, nền nhiệt có xu hướng nhích lên

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 3.

Ghi nhận sáng 22/1, Hà Nội khoác lên mình gam màu xám lạnh quen thuộc của mùa đông

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 4.

Trời mưa lất phất, nhiệt độ dao động từ 11 đến 13 độ C, có nơi thấp hơn. Trên nhiều tuyến phố, người đi đường đều kín mít áo khoác dày, khăn quàng, găng tay, thậm chí áo mưa được tận dụng như một lớp chắn gió

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 5.

Ai cũm bịt kín để chắn gió

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 6.

Găng tay thành vật dụng bất ly thân với những người đi xe máy để tránh rét

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 7.

Các em nhỏ được bố mẹ trùm kín

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 8.

Một sinh viên năm hai cho biết sáng nay mất khá lâu mới có thể ra khỏi giường vì trời quá lạnh. Đứng chờ xe buýt ngoài đường, gió lạnh thổi trực diện khiến cảm giác rét buốt tăng lên rõ rệt. Dù vậy, vì lịch học quan trọng nên vẫn cố gắng đi, chỉ mong vào đến lớp thì đỡ lạnh hơn.

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 9.

Nhiều người vẫn ngồi bên những quán vỉa hè uống trà

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 10.

Những món ăn nóng hổi trở thành đồ ăn sáng yêu thích

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 11.

Người dân thưởng thức bát phở nóng ấm ngon lành trong ngày đông lạnh

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 12.

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 13.

Tại khu vực Hồ Tây, dù rét buốt nhưng vẫn có không ít người cao tuổi duy trì thói quen tập thể dục.

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 14.

Một bác cao tuổi chia sẻ: “Sáng nay lạnh thật, ra khỏi nhà cũng phải đắn đo một lúc, nhưng tôi quen tập thể dục ở Hồ Tây mấy chục năm nay rồi. Ngày nào không ra vận động là thấy người nặng nề lắm. Mặc thêm áo, khởi động kỹ một chút là tập vẫn ổn, tập xong còn thấy người ấm lên.”

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 15.

Nhiều người đốt củi sưởi ấm ven đường

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 16.

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 17.

Không khí Tết đã bắt đầu len lỏi khắp phố phường

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 18.

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 19.

Mặc dù vậy, giữa cái lạnh cắt da, phố Hoàng Cầu vẫn ghi nhận cảnh người dân xếp hàng mua vàng

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 20.

Dòng người ngồi san sát, tay đút túi áo, thỉnh thoảng xuýt xoa vì lạnh nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 21.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ đêm 22 đến hết ngày 23/1, Hà Nội tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm thành phố phổ biến từ 12 đến 14 độ C, các khu vực ngoại thành từ 11 đến 13 độ C

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông- Ảnh 22.

Sang ngày 24 và 25/1, không khí lạnh ổn định và suy yếu dần, trời nhiều mây, không mưa, trưa và chiều có lúc hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày 25/1 dự báo đạt khoảng 20 đến 22 độ C, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người dân Thủ đô

Dự báo tình hình rét đậm, rét hại và mưa bão trong 6 tháng đầu năm 2026

Theo Phạm Trang - Ảnh, clip: Như Hoàn

Đời sống & pháp luật

