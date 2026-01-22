Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông

Một bác cao tuổi chia sẻ: “Sáng nay lạnh thật, ra khỏi nhà cũng phải đắn đo một lúc, nhưng tôi quen tập thể dục ở Hồ Tây mấy chục năm nay rồi. Ngày nào không ra vận động là thấy người nặng nề lắm. Mặc thêm áo, khởi động kỹ một chút là tập vẫn ổn, tập xong còn thấy người ấm lên.”