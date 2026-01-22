Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!

22-01-2026 - 13:36 PM | Lifestyle

Bên trong lễ gia tiên giữ kín suốt 1 năm của Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng đã được hé lộ.

Theo thông tin bên trong tấm thiệp hồng, Á hậu Phương Nhi và Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tổ chức lễ cưới vào 2 ngày 22/1 và 23/1. Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến ngày vui của cặp đôi đều thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Nhiều người mong chờ được xem trọn khoảnh khắc đôi "trai tài gái giỏi" chính thức nắm tay nhau vào lễ đường.

Trước giờ G đám cưới, một số hình ảnh trong lễ gia tiên cách đây đúng 1 năm đã được ekip make up cô dâu hé lộ. Hồi tháng 1/2025, Phương Nhi và Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà gái ở Thanh Hoá nhưng chỉ hé lộ "nhỏ giọt" hình ảnh, buổi lễ này cũng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 tiếng. Trong clip vừa được chia sẻ, cư dân mạng mới được nhìn cận "full HD" visual và thần sắc của Phương Nhi. Từ sắc vóc đến biểu cảm Phương Nhi đều không có điểm chê, xứng đáng với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới.

Á hậu Phương Nhi rạng rỡ trong lễ gia tiên cách đây 1 năm (Clip: @duonghuunghiamakeup)

Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!- Ảnh 1.

Phương Nhi diện áo dài do NTK Đỗ Long làm riêng, visual ngời ngời trong lễ ăn hỏi (ảnh: @duonghuunghiamakeup)

Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!- Ảnh 2.

Nhìn Phương Nhi cũng đủ cảm nhận năng lượng hạnh phúc của cô dâu mới (ảnh: @duonghuunghiamakeup)

Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!- Ảnh 3.
Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!- Ảnh 4.
Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!- Ảnh 5.
Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!- Ảnh 6.

Sau 1 năm, netizen mới được ngắm nhìn kỹ diện mạo của cô dâu Phương Nhi (ảnh: @duonghuunghiamakeup)

Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!- Ảnh 7.

Cặp đôi tổ chức lễ gia tiên chỉ trong vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ tại Thanh Hoá (ảnh: Đỗ Long)

Theo thông tin được in trên thiệp mời, hôn lễ của Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1, tại một khu resort biển cao cấp thuộc tập đoàn của gia đình chú rể. Không chỉ lựa chọn địa điểm sang trọng, riêng tư, cặp đôi còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho trải nghiệm của khách mời khi đưa ra quy định dresscode cụ thể. Theo đó, trang phục được định hướng theo phong cách màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam…, có phân chia rõ cho nam và nữ. Đáng chú ý, mỗi buổi tiệc trong 2 ngày sẽ sử dụng gam màu khác nhau, tạo sự khác biệt và đồng bộ về mặt hình ảnh.

Hiện tại, dàn ekip và khách mời của Phương Nhi và Minh Hoàng đã có mặt tại địa điểm cưới để chuẩn bị chung vui với cặp đôi.

Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!- Ảnh 8.

Phương Nhi và Minh Hoàng tình tứ trong ảnh cưới được nhiếp ảnh gia đăng tải (ảnh: Vu Manh Tuan)

Lần đầu hé lộ trọn vẹn lễ gia tiên Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng: Nhan sắc, thần thái cô dâu không điểm chê!- Ảnh 9.

Phương Nhi và chồng thiếu gia quá ngọt ngào (Ảnh: Antiantiart)

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ảnh cưới full HD của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng chính thức được hé lộ!

Ảnh cưới full HD của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng chính thức được hé lộ! Nổi bật

Vì sao giới đầu tư “lướt sóng” đồng hồ xa xỉ luôn chọn Rolex?

Vì sao giới đầu tư “lướt sóng” đồng hồ xa xỉ luôn chọn Rolex? Nổi bật

"Con mã" oách nhất Tết 2026: Cảnh tượng khiến 2 triệu người không tin, may mà có camera ghi lại

"Con mã" oách nhất Tết 2026: Cảnh tượng khiến 2 triệu người không tin, may mà có camera ghi lại

13:20 , 22/01/2026
Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông

Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày lạnh nhất từ đầu Đông

12:10 , 22/01/2026
Mãn nhãn vì hiếm khi được thấy loạt gương mặt đình đám này cùng tụ hội ở một không gian cực đỉnh tại Hà Nội

Mãn nhãn vì hiếm khi được thấy loạt gương mặt đình đám này cùng tụ hội ở một không gian cực đỉnh tại Hà Nội

11:40 , 22/01/2026
Midu đã thắng đời 1-0

Midu đã thắng đời 1-0

11:10 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên