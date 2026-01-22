"Con mã" oách nhất Tết 2026: Cảnh tượng khiến 2 triệu người không tin, may mà có camera ghi lại

Mỗi dịp Tết đến xuân về, cây cảnh luôn là phần không thể thiếu để hoàn thiện không khí sum vầy trong mỗi gia đình. Người người, nhà nhà đều có xu hướng chọn những loại cây vừa làm đẹp không gian sống, vừa gửi gắm mong ước về một năm mới hanh thông, đủ đầy. Bên cạnh hoa đào, hoa mai quen thuộc, nhiều gia đình còn đầu tư thêm các loại cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy để trưng bày dịp đầu năm.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, các nhà vườn đang gây chú ý khi sáng tạo những cây quýt tạo hình dáng ngựa, biểu tượng của "mã đáo thành công", khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Trên TikTok, hình ảnh một cặp quýt tạo hình ngựa có giá lên tới vài chục triệu đồng đang viral mạnh mẽ, thu hút gần 2 triệu lượt xem.

Cặp quýt tạo hình dáng ngựa đang thu hút đông đảo sự quan tâm nhờ sở hữu thế dáng vững chãi cùng tạo hình bắt mắt (TikTok @shop.live.cy.cnh)

Quýt "mã đáo thành công" giá 45 triệu đồng/cặp, thậm chí có thể đắt gấp 10 lần

Mỗi cây quýt cao khoảng 3m, được tạo hình dáng ngựa đầy thần thái với thân cây uốn lượn mềm mại, phần đầu và đuôi tạo hình rõ ràng, thế đứng vững chãi, chắc khỏe. Trên thân, quả quýt chín vàng chi chít, phân bổ đều khắp các tán, mang lại cảm giác sung túc, dồi dào sinh khí. Theo chia sẻ của nhà vườn, cặp quýt "mã đáo thành công" đang viral trên TikTok có giá 45 triệu đồng/cặp. Và tùy vào giống quýt, kích thước cây cũng như mức độ công phu trong tạo hình và chăm sóc, nhiều mẫu quýt tạo dáng ngựa khác còn có giá cao hơn, dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Để tạo được dáng ngựa cân đối và hài hòa, từng đường cong của thân cây, độ vươn của mỗi cành đều được tính toán kỹ lưỡng và uốn nắn tỉ mỉ trong thời gian dài. Ngay từ khâu chọn phôi, người trồng đã phải sàng lọc rất kỹ những cây quýt giống khỏe, bộ tán đẹp, nhiều tay cành, sai quả và đặc biệt là có khả năng giữ quả lâu để đảm bảo hình dáng và độ bền đẹp suốt mùa Tết.

Quýt "mã đáo thành công" có giá dao động từ chục triệu đến hàng trăm triệu đồng

Ý nghĩa cây quýt tạo hình dáng ngựa

Trong quan niệm phong thủy, hình tượng ngựa gắn liền với may mắn, sự bền bỉ và hanh thông trong công việc lẫn đời sống. Ngựa là loài vật luôn vận động, tiến về phía trước, vì vậy dáng ngựa trong tạo hình cây cảnh thường được xem là biểu trưng cho tinh thần nỗ lực, làm ăn có đầu có cuối, "đi là thắng, về là có lộc". Khi kết hợp cùng cây quýt sai trĩu quả, sắc vàng rực rỡ, ý nghĩa này càng được nhân lên, tượng trưng cho tài lộc dồi dào và thành quả xứng đáng sau một năm vất vả.

Do được chăm sóc, uốn thế và cân chỉnh trong thời gian dài, cây quýt tạo hình ngựa thường có dáng đứng vững chãi, tán cân đối, rất phù hợp để đặt trong sân, trước hiên nhà hoặc khu vực đón khí. Trên thực tế, nhiều gia đình có xu hướng chọn mua quýt tạo hình theo cặp thay vì mua lẻ. Việc trưng hai cây đối xứng nhau được xem là tạo thế cân bằng, vững vàng, mang hàm ý song hành, hỗ trợ và cùng nhau tiến lên trong năm mới.

Một số bình luận của CĐM khi ngắm cận cảnh cặp quýt dáng ngựa: - Quá đẹp, tạo hình chi tiết lắm luôn. - Mới đầu nhìn tưởng AI, đỉnh thiệt. - Tay nghề quá khủng. - Công phu thế này mà tính ra chỉ hơn 20 triệu/cây. - Chơi Tết xong có thể ăn quýt luôn, một công đôi việc. - Siêu phẩm Tết 2026. - Cây này mà để ở sân thì oách phải biết.



