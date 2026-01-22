Vì sao giới đầu tư “lướt sóng” đồng hồ xa xỉ luôn chọn Rolex?

Trong thế giới đồng hồ xa xỉ và đầu tư tài sản thay thế (alternative assets), có một nghịch lý thú vị: Giữa cơn suy giảm chung của thị trường xa xỉ sau đại dịch, Rolex vẫn giữ được vị thế như một “tài sản trung tính rủi ro thấp” mà giới lướt sóng khó bỏ qua. Không chỉ là biểu tượng địa vị, Rolex giờ đây còn là tài sản được săn đón trên thị trường thứ cấp, nơi các nhà đầu tư mua đi bán lại kiếm lời nhanh với bằng chứng rõ rệt từ dữ liệu quốc tế.

Rolex ổn định giữa cơn "bão giá"

Theo Business Insider, thị trường đồng hồ xa xỉ toàn cầu chứng kiến mức giảm khoảng 33% trên thị trường thứ cấp so với đỉnh giai đoạn bong bóng 2021–2022 do tâm lý thận trọng, lạm phát và sự dịch chuyển trong sở thích tiêu dùng. Tuy vậy, các thương hiệu hàng đầu như Rolex vẫn bền hơn phần còn lại.

Rolex Submariner/GMT-Master II – những mẫu thể thao huyền thoại của Rolex, rất được săn đón trên thị trường thứ cấp

Điều này đồng nghĩa với việc các mẫu Rolex dù ít “hút” như thời bong bóng nhưng ít mất giá hơn so với phần lớn thương hiệu xa xỉ khác, một yếu tố quan trọng với nhà đầu tư lướt sóng, nơi “giữ vốn” đôi khi quan trọng hơn “lợi nhuận nhiều”.

Không chỉ vậy, các phân tích dữ liệu từ Chrono24 cho thấy Rolex chiếm tới hơn 34% tổng khối lượng giao dịch đồng hồ xa xỉ trên thị trường second-hand toàn cầu, vượt trội hơn các thương hiệu như Omega, Cartier hay Audemars Piguet.

Một số phân tích chỉ ra rằng Rolex đã chủ động điều tiết nguồn cung để giữ độ khan hiếm, thay vì sản xuất ồ ạt như nhiều thương hiệu khác. Rolex chỉ sản xuất khoảng 1 triệu chiếc mỗi năm, thấp hơn nhiều so với nhu cầu toàn cầu, điều này tạo ra sự “thiếu hụt tự nhiên” và giữ giá trên thị trường thứ cấp mạnh.

Nhờ chiến lược này, dữ liệu từ báo cáo thị trường cho thấy Rolex vẫn có giá trị trung bình trên thị trường bán lại cao hơn giá bán lẻ được đề xuất, dù biên độ khác nhau theo từng mẫu.

Dữ liệu giao dịch từ Bob’s Watches (tổng hợp hơn 50.000 giao dịch từ 2010 - 2025) là một minh chứng đáng chú ý:

- Rolex Datejust tăng trị giá từ khoảng 1.150 USD năm 2010 lên khoảng 8.500 USD năm 2025, tăng hơn 639%.

- Rolex Submariner và GMT-Master II cũng cho thấy mức tăng bền vững, bất chấp các đợt điều chỉnh thị trường.

Những con số này không chỉ giúp người mua cảm nhận giá trị vật chất mà còn chứng minh rằng thị trường Rolex không chỉ là “hái ra tiền” nhờ hiệu ứng truyền thông, mà có cơ sở dữ liệu ổn định và minh bạch.

Paul Altieri – CEO Bob’s Watches trong buổi trưng bày đồng hồ

Trên thị trường quốc tế, nhiều nhà đầu tư đã được giới truyền thông nhắc đến như Paul Altieri CEO của Bob’s Watches, người từng chia sẻ rằng những chiếc Rolex không chỉ là đồ sưu tầm; chúng còn là “tài sản hữu hình có thể mặc, bảo hiểm và giao dịch, thay vì chỉ nằm im trong két”.

Ông Altieri từng minh họa việc một chiếc GMT-Master II “Pepsi” hay Submariner đời cũ có giá trị gia tăng ổn định qua từng năm, một thứ khiến cả nhà đầu tư chuyên nghiệp lẫn người mới đều muốn sở hữu.

Ở thị trường Việt Nam, nhiều đại lý pre-owned cũng ghi nhận điều tương tự với các mẫu thép thể thao của Rolex bán khá nhanh và gần như không cần giảm giá sâu so với retail (theo khảo sát giá mẫu Rolex cũ tại các cửa hàng chính hãng).

Vì sao Rolex lại giữ được giá như vậy?

Dưới góc nhìn chuyên môn, có thể tóm tắt các yếu tố khiến Rolex trở thành lựa chọn “an toàn” của giới lướt sóng:

Rolex GMT-Master II 126720 – mẫu GMT hiện đại với vòng bezel nổi bật, minh họa dòng đồng hồ có tính thanh khoản cao.

- Độ khan hiếm có chủ đích: Rolex kiểm soát sản lượng để duy trì danh sách chờ và thúc đẩy giao dịch trên thị trường thứ cấp.

- Nhận diện thương hiệu toàn cầu: Rolex là thương hiệu được biết tới rộng rãi nhất thế giới — điều giúp thanh khoản của đồng hồ Rolex cao hơn nhiều so với các thương hiệu khác.

- Thị trường thứ cấp minh bạch: Nhiều nền tảng (như Chrono24) cung cấp dữ liệu thị trường, giúp nhà đầu tư dễ định giá hơn so với nhiều tài sản xa xỉ khác.

Song, phải khẳng định rằng, Rolex không phải “máy in tiền” vô hạn. Dữ liệu gần nhất cho thấy giá Rolex trên thị trường thứ cấp có chiều hướng điều chỉnh, với mức giá trung bình có thể thấp hơn giá retail trong một số thời điểm nhất định nếu retail tăng mạnh hơn secondary market.

Điều này cho thấy, đầu tư Rolex không đồng nghĩa suất lợi nhuận tuyệt đối mà cần hiểu rõ mô hình cung – cầu, thời điểm mua bán và lựa chọn mẫu phù hợp.

Nhìn chung, Rolex vừa là món đồ thời trang, vừa là tài sản hữu hình có giá trị nhưng không phải không có rủi ro. Điều quan trọng với nhà đầu tư hay lướt sóng là hiểu rõ đặc thù từng mẫu, thị trường và biến động toàn cầu, thay vì chỉ mua theo “hype” hay sốt ảo trên mạng.