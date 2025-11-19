Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan

19-11-2025 - 22:08 PM | Lifestyle

Ai đi rồi cũng phải trầm trồ vì lần đầu tiên được ngắm nhìn thành phố ở cái view “triệu đô” này.

Những ngày gần đây, giới trẻ đang mê mẩn một chiếc view ngay trung tâm TP.HCM mà chỉ cần bước xuống thang cuốn là khung cảnh sông Sài Gòn, cầu Ba Son và những tòa nhà cao tầng sẽ hiện ra trọn vẹn ngay trước mắt. 

Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 1.
Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 2.

Chiếc thang cuốn mà giới trẻ truyền tai nhau những ngày vừa qua. Nguồn: @felix.ttppp

Không phải là trung tâm thương mại quen mặt với giới trẻ, đây là tòa nhà Saigon Marina IFC ngay ga Ba Son, nằm trên đường Tôn Đức Thắng đông đúc người qua lại. Muốn đến được đây, khách phải lên tầng 2 rồi tìm lối dẫn ra thang cuốn nằm ở bên hông tòa nhà hướng thẳng ra sông Sài Gòn. 

Chỉ cần bước lên thang, khung cảnh lung linh của thành phố lập tức khiến nhiều người phải trầm trồ. Không ít bạn trẻ còn gọi đây là “thang cuốn có view đẹp nhất thành phố”. Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm trọn vẻ đẹp này là buổi chiều tối khi cầu Ba Son và các tòa nhà đồng loạt lên đèn, hoặc buổi sáng để cảm nhận không khí trong lành và nhịp sống của thành phố.

Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 3.
Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 4.
Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 5.
Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 6.

Dù là ngày hay đêm thì view từ thang cuốn nhìn xuống đều rất đẹp và có vibe riêng. Nguồn: @nhacuacoffeeholic, @baro.kl

Không chỉ có view đẹp, thang cuốn này có thể là ít người biết đến và nhận được sự quan tâm gần đây nên rất sạch sẽ và sang trọng. Dù chụp từ dưới lên hay từ trên xuống, mọi góc độ cũng đều cho ra những tấm hình rất đẹp và hiện đại.

Lối đi xuống của chiếc thang cũng nối với công viên với những dãy cỏ được trồng thẳng tắp từng gây xôn xao mạng xã hội vài tháng trước. Không gian này được rất nhiều bạn trẻ đến check-in chụp ảnh và đẹp nhất là đi vào buổi sáng sớm, khi mặt trời không quá nắng gắt. Hay có thể đi vào lúc hoàng hôn để ngắm mặt trời lặn và thành phố khi về đêm. Không những thế, nơi đây còn là điểm lý tưởng để tổ chức những buổi picnic, tụ tập bạn bè. 

Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 7.
Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 8.
Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 9.

Công viên ngay ga Ba Son từng gây xôn xao. Nguồn: @chupchoetsaigon, @meowdilac_

Có thể nói, giới trẻ hoàn toàn có thể dành cả ngày để vui chơi tại tòa nhà Saigon Marina IFC khi buổi sáng có thể check in ở bãi cỏ, buổi trưa vào bên trong tòa nhà để ăn uống khi nơi đây cũng vừa mới khai trương một chi nhánh Highlands Coffee có view ban công nhìn ra sông và các hàng quán như buffet Cửu Vân Long. Buổi chiều tối thì check-in ở thang cuốn, ngồi ngay bờ kè ngắm nhìn thành phố. 

Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 10.
Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 11.
Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 12.
Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan- Ảnh 13.

Bên trong tòa nhà Marina IFC

Bên trong tòa nhà hiện chưa có nhiều hàng quán và một số nói đã dựng tấm che để sửa chữa chuẩn bị khai trương. Tòa nhà Saigon Marina IFC được dự đoán sẽ trở thành một trong những nơi vui chơi giải trí không thể bỏ qua của giới trẻ trong tương lai.

Chàng trai 30 tuổi bỏ phố về quê, xây biệt thự 760 m2 cho bố mẹ dưỡng già: Không cần kiếm đủ tiền mới chọn được cách sống

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Phú Quốc, Nha Trang, bãi biển Việt Nam này lên phim gây sốt: 50% khách quốc tế là người Hàn

Không phải Phú Quốc, Nha Trang, bãi biển Việt Nam này lên phim gây sốt: 50% khách quốc tế là người Hàn Nổi bật

Chân dung chồng đại gia của Việt Hương: Là thạc sĩ tại Mỹ, tặng vợ biệt thự 300 tỷ

Chân dung chồng đại gia của Việt Hương: Là thạc sĩ tại Mỹ, tặng vợ biệt thự 300 tỷ Nổi bật

Chàng trai 30 tuổi bỏ phố về quê, xây biệt thự 760 m2 cho bố mẹ dưỡng già: Không cần kiếm đủ tiền mới chọn được cách sống

Chàng trai 30 tuổi bỏ phố về quê, xây biệt thự 760 m2 cho bố mẹ dưỡng già: Không cần kiếm đủ tiền mới chọn được cách sống

21:08 , 19/11/2025
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất lực vì ái nữ, đòi "đặt hàng một đứa con khác" ngay và luôn

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất lực vì ái nữ, đòi "đặt hàng một đứa con khác" ngay và luôn

20:18 , 19/11/2025
Show có Trấn Thành áp đảo

Show có Trấn Thành áp đảo

19:54 , 19/11/2025
Nữ thần không tuổi đang lừa dối khán giả

Nữ thần không tuổi đang lừa dối khán giả

19:33 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên