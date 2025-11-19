Xuất hiện chiếc thang cuốn khiến giới trẻ TP.HCM phát cuồng: View tiền tỷ, hoàn toàn miễn phí tham quan

Những ngày gần đây, giới trẻ đang mê mẩn một chiếc view ngay trung tâm TP.HCM mà chỉ cần bước xuống thang cuốn là khung cảnh sông Sài Gòn, cầu Ba Son và những tòa nhà cao tầng sẽ hiện ra trọn vẹn ngay trước mắt.

Chiếc thang cuốn mà giới trẻ truyền tai nhau những ngày vừa qua. Nguồn: @felix.ttppp

Không phải là trung tâm thương mại quen mặt với giới trẻ, đây là tòa nhà Saigon Marina IFC ngay ga Ba Son, nằm trên đường Tôn Đức Thắng đông đúc người qua lại. Muốn đến được đây, khách phải lên tầng 2 rồi tìm lối dẫn ra thang cuốn nằm ở bên hông tòa nhà hướng thẳng ra sông Sài Gòn.

Chỉ cần bước lên thang, khung cảnh lung linh của thành phố lập tức khiến nhiều người phải trầm trồ. Không ít bạn trẻ còn gọi đây là “thang cuốn có view đẹp nhất thành phố”. Thời điểm lý tưởng nhất để ngắm trọn vẻ đẹp này là buổi chiều tối khi cầu Ba Son và các tòa nhà đồng loạt lên đèn, hoặc buổi sáng để cảm nhận không khí trong lành và nhịp sống của thành phố.

Dù là ngày hay đêm thì view từ thang cuốn nhìn xuống đều rất đẹp và có vibe riêng. Nguồn: @nhacuacoffeeholic, @baro.kl

Không chỉ có view đẹp, thang cuốn này có thể là ít người biết đến và nhận được sự quan tâm gần đây nên rất sạch sẽ và sang trọng. Dù chụp từ dưới lên hay từ trên xuống, mọi góc độ cũng đều cho ra những tấm hình rất đẹp và hiện đại.

Lối đi xuống của chiếc thang cũng nối với công viên với những dãy cỏ được trồng thẳng tắp từng gây xôn xao mạng xã hội vài tháng trước. Không gian này được rất nhiều bạn trẻ đến check-in chụp ảnh và đẹp nhất là đi vào buổi sáng sớm, khi mặt trời không quá nắng gắt. Hay có thể đi vào lúc hoàng hôn để ngắm mặt trời lặn và thành phố khi về đêm. Không những thế, nơi đây còn là điểm lý tưởng để tổ chức những buổi picnic, tụ tập bạn bè.

Công viên ngay ga Ba Son từng gây xôn xao. Nguồn: @chupchoetsaigon, @meowdilac_

Có thể nói, giới trẻ hoàn toàn có thể dành cả ngày để vui chơi tại tòa nhà Saigon Marina IFC khi buổi sáng có thể check in ở bãi cỏ, buổi trưa vào bên trong tòa nhà để ăn uống khi nơi đây cũng vừa mới khai trương một chi nhánh Highlands Coffee có view ban công nhìn ra sông và các hàng quán như buffet Cửu Vân Long. Buổi chiều tối thì check-in ở thang cuốn, ngồi ngay bờ kè ngắm nhìn thành phố.

Bên trong tòa nhà Marina IFC

Bên trong tòa nhà hiện chưa có nhiều hàng quán và một số nói đã dựng tấm che để sửa chữa chuẩn bị khai trương. Tòa nhà Saigon Marina IFC được dự đoán sẽ trở thành một trong những nơi vui chơi giải trí không thể bỏ qua của giới trẻ trong tương lai.

