Con gái Đỗ Mỹ Linh 2 tuổi xinh giống mẹ, hát Quốc ca hút triệu view, cuộc sống tiểu thư hào môn gây chú ý

14-11-2025 - 12:33 PM | Lifestyle

Bé Titi - ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang - gây sốt MXH vì quá đáng yêu.

Mới đây, bé Titi (tên thật là Tuệ An) - con gái đầu lòng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang - khiến cư dân mạng "tan chảy" với một đoạn video tập hát Quốc ca đầy tự hào. Dù chỉ mới 2 tuổi, cô nhóc đã thể hiện sự tự tin, hào hứng và đặc biệt là giọng hát trong trẻo, truyền cảm, khiến triệu người xem phải dừng lại để xem và bình luận khen ngợi. Dù chưa thuộc trôi chảy cả bài hát và vẫn cần mẹ - Đỗ Mỹ Linh - hướng dẫn khi hát, bé Titi vẫn chiếm trọn cảm tình từ netizen vì dáng vẻ đáng yêu. 

Điều khiến netizen chú ý hơn cả chính là ngoại hình ngày càng xinh xắn, đáng yêu của bé Titi. Trước đây khi mới chào đời, Titi có nhiều nét giống bố - doanh nhân Đỗ Vinh Quang nên Đỗ Mỹ Linh thường trêu mình là phận "đẻ thuê". Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều người nhận xét cô nhóc càng lớn càng trông giống mẹ hơn - từ đôi mắt sáng, gương mặt ưa nhìn đến nụ cười tươi tắn. Không chỉ xinh xắn, Titi còn bộc lộ sự lanh lợi, hoạt bát, khiến ai nhìn cũng phải yêu mến. Nhiều bình luận ví cô bé như "phiên bản nhí của mẹ" và dự đoán tương lai sẽ là một tiểu mỹ nhân đầy triển vọng.

Con gái Đỗ Mỹ Linh 2 tuổi xinh giống mẹ, hát Quốc ca hút triệu view, cuộc sống tiểu thư hào môn gây chú ý- Ảnh 1.

Ngay từ khi sinh ra, bé Titi đã được nhiều người chú ý bởi cuộc sống của một tiểu thư hào môn, "ngậm thìa vàng". Cô bé được nâng niu, yêu thương trong vòng tay ấm áp của ông bà, bố mẹ, lớn lên trong một môi trường giàu yêu thương, lại được thừa hưởng những vật chất tiện nghi, đầy đủ. 

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh được bố mẹ chăm chút với những điều kiện tốt nhất, từ những bộ trang phục xinh xắn, các hoạt động học tập bổ ích cho đến những khoảnh khắc được bố mẹ lái xế hộp đưa đi chơi, đi du lịch... Và tất cả đều được cân bằng với sự dạy dỗ tinh tế, hướng đến những giá trị sống lành mạnh, sự tự lập và lòng nhân hậu. 

Ngoài khoảnh khắc dạy con hát Quốc ca, Đỗ Mỹ Linh còn từng đưa con gái đi phát quà cho bà con xem diễu binh, diễu hành, cùng ái nữ hoà vào dòng người dân đứng bên lề đường xem lễ diễu binh, diễu hành A80 hồi tháng 8/2025. Hình ảnh ấy để lại ấn tượng thật đẹp trong lòng người hâm mộ.

Con gái Đỗ Mỹ Linh 2 tuổi xinh giống mẹ, hát Quốc ca hút triệu view, cuộc sống tiểu thư hào môn gây chú ý- Ảnh 2.

Con gái Đỗ Mỹ Linh 2 tuổi xinh giống mẹ, hát Quốc ca hút triệu view, cuộc sống tiểu thư hào môn gây chú ý- Ảnh 3.

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

