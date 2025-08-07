Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!

07-08-2025 - 08:49 AM | Lifestyle

Nửa ổ bánh mì với cái giá không rẻ nhưng lại khiến thực khách rần rần kéo đông nghịt mỗi ngày.

Mới đây, cộng đồng mạng hiện đang truyền tai nhau một món ăn độc đáo chắc hẳn nhiều người chưa nghe bao giờ, đó chính là bánh mì sốt gạch cua. Câu chuyện phía sau hàng bánh mì này lại càng khiến nhiều người bất ngờ hơn. 

Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 1.

Nguồn: @_mint.06_

Cứ mỗi chiều là nhiều thực khách đã xếp hàng trước cổng trường Tạ Quang Bửu để chờ mua bánh mì mặc dù chưa đến giờ mở bán. Chưa ở đâu như nơi này, bán bánh mì nhưng phải phát số bởi vì quá đông. Theo nhiều thực khách đến mua bánh mì chia sẻ, tiệm bánh đông khách đến nỗi mở bán đúng hai tiếng là đã hết sạch hàng trăm ổ bánh mì. Nhiều thực khách thậm chí còn phải quay lại lần 2 lần 3 vì xếp hàng quá đông, không thể mua được. 

Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 2.
Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 3.
Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 4.

Nguồn: @_mint.06_

Nhận được sự quan tâm của đông đảo thực khách như thế, liệu bánh mì sốt gạch cua có đáng để họ chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để thưởng thức? Theo chia sẻ của chủ tiệm, bánh mì gạch cua là sự sáng tạo của bánh tráng nướng Đà Lạt và bánh mì nướng An Giang cộng với thịt cua biển. Lấy ẩm thực của 3 miền kết hợp lại thành bánh mì sốt gạch cua như hiện tại.

Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 5.
Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 6.

Nguồn: @thanhansaigon2023, @_mint.06_

Với 25.000 đồng nửa ổ, bánh mì gạch cua gồm các nguyên liệu như sốt gạch cua màu vàng tươi, thịt bằm, mỡ hành, thịt cua biển và trứng cút được nướng sơ trên mai cua. Cuối cùng, một lớp sốt bơ béo ngậy được rưới lên tạo nên tổng thể hương vị hài hòa, đậm đà. Khi ăn thì bánh mì gạch cua mang đến một hương vị khá lạ miệng, nhiều topping được hòa quyện tạo nên vị thơm, béo đặc trưng. 

Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 7.
Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 8.
Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 9.

Nguồn: @thanhansaigon2023

KOL Hoàng Anh Panda cũng từng chia sẻ khi thưởng thức bánh mì gạch cua rằng: “Rõ ràng không biết bên trong có cái gì nhưng mình vẫn thích nó. Cái này có thể gọi là một sự phá cách mới, sự lạ miệng làm cho người ta thích thú, muốn trải nghiệm thêm”. 

Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 10.
Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!- Ảnh 11.

Hoàng Anh Panda review món ăn đang hot này. Nguồn: Hoàng Anh Panda

Câu chuyện đằng sau hàng bánh mì này lại càng khiến nhiều người nể phục khi thực tế hàng bánh mì là của hai mẹ con cùng nhau khởi nghiệp bán dịp hè để có chi phí nhập học năm học mới. Hai mẹ con cùng nhau nghĩ ra công thức đặc biệt này, từ một món ăn chơi sau đó hai mẹ con nêm nếm thêm gia vị và ra được thành phẩm. Không quảng cáo rầm rộ, không biển hiệu hoành tráng, chính hương vị và câu chuyện lan tỏa khiến cho nhiều người ghé đến trải nghiệm.

Khách Tây liên tục hét lên khi ăn 1 món bánh mì có nhân vô cùng đặc biệt ở Việt Nam

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

Từ Khóa:
bánh mì gạch cua

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Tăng từng mở thương hiệu thời trang riêng, 6 năm nhìn lại vẫn khiến dân tình "ngỡ ngàng"

Hà Tăng từng mở thương hiệu thời trang riêng, 6 năm nhìn lại vẫn khiến dân tình "ngỡ ngàng" Nổi bật

2 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là “đại gia ngầm”, tôi dần hiểu vì sao họ giàu lại thêm giàu: Chỉ đúng 3 điều tạo nên sự khác biệt về số dư trong tài khoản

2 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là “đại gia ngầm”, tôi dần hiểu vì sao họ giàu lại thêm giàu: Chỉ đúng 3 điều tạo nên sự khác biệt về số dư trong tài khoản Nổi bật

Lộ danh tính hot girl sinh con riêng cho thiếu gia sòng bạc Macau, còn ngang nhiên chọc tức "chính thất" siêu mẫu?

Lộ danh tính hot girl sinh con riêng cho thiếu gia sòng bạc Macau, còn ngang nhiên chọc tức "chính thất" siêu mẫu?

08:15 , 07/08/2025
Cận cảnh nhan sắc mỹ nhân được khen đẹp nhất Việt Nam hiện tại, đến cả mặt mộc cũng vô địch thiên hạ

Cận cảnh nhan sắc mỹ nhân được khen đẹp nhất Việt Nam hiện tại, đến cả mặt mộc cũng vô địch thiên hạ

07:20 , 07/08/2025
5 món đồ tôi mua từ trước nghỉ hưu, đến giờ vẫn dùng mỗi ngày, nhàn thân và không hề hối tiếc

5 món đồ tôi mua từ trước nghỉ hưu, đến giờ vẫn dùng mỗi ngày, nhàn thân và không hề hối tiếc

07:02 , 07/08/2025
Hot girl Cần Thơ bất ngờ lộ cuộc sống sau cánh cổng hào môn: Một câu với mẹ chồng đủ khiến MXH hiểu tất cả

Hot girl Cần Thơ bất ngờ lộ cuộc sống sau cánh cổng hào môn: Một câu với mẹ chồng đủ khiến MXH hiểu tất cả

06:24 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên