Cô bé 14 tuổi ở TPHCM gây sốt với món bánh mì gạch cua, chỉ mở bán đúng 2 tiếng là hết sạch 600 phần!

Mới đây, cộng đồng mạng hiện đang truyền tai nhau một món ăn độc đáo chắc hẳn nhiều người chưa nghe bao giờ, đó chính là bánh mì sốt gạch cua. Câu chuyện phía sau hàng bánh mì này lại càng khiến nhiều người bất ngờ hơn.

Cứ mỗi chiều là nhiều thực khách đã xếp hàng trước cổng trường Tạ Quang Bửu để chờ mua bánh mì mặc dù chưa đến giờ mở bán. Chưa ở đâu như nơi này, bán bánh mì nhưng phải phát số bởi vì quá đông. Theo nhiều thực khách đến mua bánh mì chia sẻ, tiệm bánh đông khách đến nỗi mở bán đúng hai tiếng là đã hết sạch hàng trăm ổ bánh mì. Nhiều thực khách thậm chí còn phải quay lại lần 2 lần 3 vì xếp hàng quá đông, không thể mua được.

Nhận được sự quan tâm của đông đảo thực khách như thế, liệu bánh mì sốt gạch cua có đáng để họ chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để thưởng thức? Theo chia sẻ của chủ tiệm, bánh mì gạch cua là sự sáng tạo của bánh tráng nướng Đà Lạt và bánh mì nướng An Giang cộng với thịt cua biển. Lấy ẩm thực của 3 miền kết hợp lại thành bánh mì sốt gạch cua như hiện tại.

Với 25.000 đồng nửa ổ, bánh mì gạch cua gồm các nguyên liệu như sốt gạch cua màu vàng tươi, thịt bằm, mỡ hành, thịt cua biển và trứng cút được nướng sơ trên mai cua. Cuối cùng, một lớp sốt bơ béo ngậy được rưới lên tạo nên tổng thể hương vị hài hòa, đậm đà. Khi ăn thì bánh mì gạch cua mang đến một hương vị khá lạ miệng, nhiều topping được hòa quyện tạo nên vị thơm, béo đặc trưng.

KOL Hoàng Anh Panda cũng từng chia sẻ khi thưởng thức bánh mì gạch cua rằng: “Rõ ràng không biết bên trong có cái gì nhưng mình vẫn thích nó. Cái này có thể gọi là một sự phá cách mới, sự lạ miệng làm cho người ta thích thú, muốn trải nghiệm thêm”.

Câu chuyện đằng sau hàng bánh mì này lại càng khiến nhiều người nể phục khi thực tế hàng bánh mì là của hai mẹ con cùng nhau khởi nghiệp bán dịp hè để có chi phí nhập học năm học mới. Hai mẹ con cùng nhau nghĩ ra công thức đặc biệt này, từ một món ăn chơi sau đó hai mẹ con nêm nếm thêm gia vị và ra được thành phẩm. Không quảng cáo rầm rộ, không biển hiệu hoành tráng, chính hương vị và câu chuyện lan tỏa khiến cho nhiều người ghé đến trải nghiệm.