Đàm Vĩnh Hưng nói gì trước thông tin phải bán nhà, bán đất để sống?

Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái hài hước, phản hồi tin đồn thất thiệt mà anh gặp phải gần đây. Nam ca sĩ kể câu chuyện gặp mẹ đỡ đầu tại một buổi tiệc. Bà chia sẻ nghe được tin trên mạng rằng anh phải bán nhà, bán đất rồi bây giờ bán cà phê để sống, khiến bà cười thầm trong bụng.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về tin đồn thất thiệt

Đáp lại, Đàm Vĩnh Hưng dí dỏm nói với mẹ đỡ đầu: "Sao mẹ cười thầm? Phải cười ha ha to lên chứ! Con thì không đọc, không xem gì, nên ai nói khùng, nói điên, nói trời, nói đất gì cũng không ăn thua với con! Họ nói còn thiếu á mẹ, con còn bán cá nè, nay mai sẽ bán nhượng quyền thương hiệu nè, bán ý tưởng nè, bán vé show nè! À! Còn bán mạng nữa!".

Động thái này của Đàm Vĩnh Hưng cho thấy các anh xử lý thị phi rất dứt khoát, thẳng thắn nhưng không thiếu sự hài hước. Có thể thấy, với nam ca sĩ, sống tích cực và biết cách buông bỏ những điều vô nghĩa trên mạng xã hội quan trọng hơn việc cố thanh minh cho từng tin đồn không chính xác.

Động thái thẳng thắn, dí dỏm của nam ca sĩ thu hút sự chú ý của công chúng

Thực tế, Đàm Vĩnh Hưng đã rao bán nhiều bất động sản giá trị tại TP. HCM trong thời gian gần đây, nhưng không phải vì khó khăn tài chính, mà là để xây dựng cơ ngơi mới hoành tráng hơn.

Một trong số đó là một lô đất rộng gần 300m2 ở khu vực Bình Thạnh với mức giá chào bán khoảng 60 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trước đó, anh cũng bán biệt thự trăm tỷ ở cư xá Bắc Hải (Quận 10 cũ) - cơ ngơi gắn bó với anh suốt 17 năm.

Theo lời chia sẻ từ phía nam ca sĩ, lý do bán biệt thự là để tiện cho việc học và sinh hoạt của con trai, khi bé theo học ở trường ở khu vực khác và quãng đường từ nhà cũ khá xa.

Gần đây, Mr Đàm bán nhiều bất động sản để dồn tiền xây cơ ngơi mới hoành tráng hơn

Trong thời gian chờ xây nhà mới, Đàm Vĩnh Hưng cùng gia đình dọn đến nơi ở thuê. Cơ ngơi mới của nam ca sĩ nằm ở khu vực Quận 2 (cũ), sẽ được khởi công sau Tết Bính Ngọ (âm lịch), dự kiến hoàn thiện vào năm 2027.

Mr Đàm tiết lộ về quy mô nhà mới với Thanh Niên: "Nhà bên kia còn dễ sợ hơn, nhiều tiền hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất Quận 2 (cũ) giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ, mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà".