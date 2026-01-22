Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ronaldo ghi bàn thứ 960.

Màn trình diễn chói sáng của Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-1 rạng sáng 22/1 trước Damac không chỉ giúp Al Nassr củng cố vị trí trên bảng xếp hạng mà còn đưa siêu sao người Bồ Đào Nha tiến thêm một bước dài tới cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng.

Sau hiệp một chơi ép sân nhưng chưa có duyên ghi bàn, bước ngoặt đã đến ở phút 50. Từ một tình huống phá bẫy việt vị nhạy bén, CR7 băng xuống dứt điểm quyết đoán. Dù thủ môn Kewin bên phía Damac đã chạm được tay vào bóng, nhưng lực sút quá mạnh đã khiến trái bóng găm thẳng vào góc hẹp, ấn định bàn thắng thứ 960 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Ronaldo sao đỉnh thế này!- Ảnh 1.

Ronaldo có bàn thắng thứ 960 (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, đối trọng lớn nhất của anh là Lionel Messi đang có 896 bàn. Với việc Inter Miami chỉ thi đấu trở lại vào cuối tháng 2, Ronaldo đang có cơ hội nới rộng khoảng cách này. Ở tuổi ngoài 40, mục tiêu "tối thượng" 1.000 bàn thắng mà Ronaldo từng chia sẻ giờ đây chỉ còn cách 40 pha lập công. Với phong độ ổn định và khao khát chưa bao giờ tắt, giới chuyên môn nhận định việc CR7 đạt được con số 1.000 trong năm 2026 là hoàn toàn khả thi.

Thắng lợi này cũng giúp Al Nassr đòi lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 37 điểm, trực tiếp phả hơi nóng vào đội đầu bảng Al Hilal (41 điểm).

Ronaldo sao đỉnh thế này!- Ảnh 2.

Ronaldo tiến sát kỷ lục 1000 bàn thắng (Ảnh: FBNV)

2025 "đỉnh nóc" của Ronaldo: Tuổi tác chỉ là con số, choáng nhất là màn "chốt cưới" bằng nhẫn kim cương triệu đô

PV

Phụ nữ số

