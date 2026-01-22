BTV kỳ cựu rời đài truyền hình vì áp lực: Dốc sạch tiền mua nhà "chữa lành", sống 1 mình hạnh phúc

Giữa lúc phần lớn mọi người ở tuổi 30 vẫn chọn cuộc sống an toàn, ổn định, thì ở tuổi 35, Chu Diệu lại quyết định rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cô từng là phóng viên của Đài truyền hình Trung Quốc. Công việc trong mắt nhiều người là đáng mơ ước, ổn định và có vị thế xã hội. Thế nhưng vào một ngày nọ, Chu Diệu nộp đơn nghỉ việc, rồi gần như dùng hết số tiền tích góp nhiều năm để mua căn hộ đầu tiên trong đời, chọn sống một mình.

Quyết định ấy từng khiến cô nhận về không ít lời bàn tán. Nào là hơn 30 tuổi không lo lập gia đình, không sinh con, lại còn chọn sống một mình, vừa cô đơn vừa tiềm ẩn rủi ro. Nhưng với Chu Diệu, cô tin rằng chỉ khi ở một mình, con người ta mới thật sự được là chính mình.

Một công việc hào nhoáng nhưng không dễ thở

Những năm đầu bước chân vào đài truyền hình, Chu Diệu từng rất háo hức. Máy quay, trường quay, ánh đèn, những buổi ghi hình náo nhiệt, tất cả đều đúng với hình dung của cô về nghề báo. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là áp lực nặng nề. Nghề phóng viên buộc cô phải liên tục di chuyển, làm việc không kể ngày nghỉ, lễ Tết. Có những giai đoạn, cô gần như không có khái niệm cuối tuần, ngày nào cũng lao ra đường, tiếp xúc với đủ kiểu người và đủ kiểu câu chuyện của đời sống.

Cô từng chia sẻ rằng công việc giúp mình nhìn thấy cả những bất công lẫn vẻ đẹp của con người. Nếu có cơ hội, cô vẫn sẵn sàng làm phóng viên thêm một lần nữa. Nhưng đổi lại, cuộc sống cá nhân dần bị bào mòn. Thời gian dành cho bản thân ngày một ít, những sở thích cũ bị bỏ quên, tâm trí lúc nào cũng bị cuốn theo công việc và các mối quan hệ xã giao. Dần dần, Chu Diệu nhận ra mình đang sống quá nhanh, đến mức tâm hồn không theo kịp cơ thể.

Khi ý nghĩ nghỉ việc trở nên không thể dập tắt

Cảm giác mệt mỏi ấy tích tụ qua nhiều năm. Cho đến một thời điểm, Chu Diệu biết rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy được nữa.

Cô nhìn lại những cột mốc của đời mình. 20 tuổi, ước mơ là được vào đài truyền hình. 25 tuổi, mong muốn làm ra những sản phẩm có sức ảnh hưởng. 35 tuổi, mong muốn duy nhất là được dừng lại.

Ngay sau sinh nhật 35 tuổi, cô nộp đơn xin nghỉ việc, khép lại 12 năm gắn bó với Đài truyền hình. Bạn bè xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Có người cho rằng cô bốc đồng, có người nghĩ cô đang chạy theo cảm xúc nhất thời. Nhưng Chu Diệu rất rõ ràng. Nếu cuộc sống cứ đều đều, nhìn một cái là thấy trước tương lai, thì sống như vậy không còn nhiều ý nghĩa.

Quyết định mua nhà để sống một mình

Muốn sống một mình một cách nghiêm túc, điều đầu tiên là phải có không gian riêng. Chu Diệu từng nghĩ đến việc thuê một căn hộ nhỏ, rồi mơ mộng về một căn loft dành cho người độc thân. Nhưng sau gần hai tháng cân nhắc, cô quyết định mua nhà.

Cô không bàn bạc với ai, cũng không xin ý kiến gia đình. Chỉ sau khi đặt cọc và ký hợp đồng, cô mới gọi điện cho mẹ, thông báo ngắn gọn rằng mình đã mua nhà. Căn hộ rộng khoảng 100m², thiết kế hai phòng ngủ, không gian vuông vức, mật độ cư dân thấp. Điều Chu Diệu quan tâm nhất là sự an toàn và riêng tư. Tòa nhà sử dụng thẻ từ ra vào, thang máy đi thẳng đến từng căn hộ, giúp cô yên tâm hơn khi sống một mình.

Một ngôi nhà đúng với mong muốn cá nhân

Sống một mình đồng nghĩa với việc không cần thỏa hiệp. Chu Diệu dành chỗ cho phòng thay đồ, sắm một chiếc tủ lạnh lớn, một căn bếp đủ rộng để bày đủ loại gia vị, một chiếc giường lớn có thể nằm xoải mái và một chiếc sofa đủ êm để nằm dài cả buổi chiều.

Ban công được cô biến thành một góc trồng cây nhỏ với nhiều sen đá và thảo mộc. Những chậu cây này mang lại cảm giác dễ chịu, giúp xoa dịu cảm giác trống trải đôi lúc xuất hiện. Cô còn trồng cả hương thảo, cỏ xạ hương để tiện dùng khi nấu ăn. Với Chu Diệu, căn nhà không chỉ là nơi ở, mà là không gian để chữa lành.

Cuộc sống độc lập bắt đầu từ những điều nhỏ nhất

Chuyển về nhà mới, nhịp sống của Chu Diệu thay đổi hoàn toàn. Mỗi sáng, cô thức dậy sớm, chạy bộ, rồi tự tay chuẩn bị bữa sáng cho mình. Những năm sống một mình, cô đã nấu hơn 600 bữa ăn. Cô cho rằng tự lo được bữa ăn hằng ngày là bước quan trọng nhất của cuộc sống độc lập. Việc nấu nướng không chỉ để ăn no, mà còn là cách chăm sóc và xoa dịu chính mình. Chu Diệu duy trì thói quen dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa định kỳ. Việc nhà được chia nhỏ mỗi ngày giúp cô không bị áp lực, đồng thời giữ cho không gian sống luôn gọn gàng, dễ chịu.

Sống một mình không đồng nghĩa với buồn chán

Khi có nhiều thời gian cho bản thân, Chu Diệu bắt đầu học những điều từng bỏ lỡ. Cô học nhảy Latin từ con số không và không lâu sau đó còn mạnh dạn đăng kí đi thi và giành được giải thưởng tại một cuộc thi phong trào.

Về công việc, cô chuyển sang làm đạo diễn tự do, chủ động sắp xếp thời gian, vừa thực hiện các dự án thương mại, vừa ghi lại đời sống thường nhật của chính mình. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường như nấu ăn, dọn nhà, trồng cây, theo đuổi sở thích cá nhân, trước đây với cô đều là điều xa xỉ.

Về nỗi sợ khi sống một mình

Không ít người lo lắng rằng sống một mình sẽ thiếu an toàn, dễ cô đơn, việc gì cũng phải tự xoay xở. Chu Diệu không phủ nhận những khó khăn đó, nhưng cô học cách chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô chú trọng an ninh cửa ra vào, sử dụng khóa thông minh, lắp mắt thần điện tử, hạn chế để lộ thông tin cá nhân. Khi ra ngoài buổi tối, cô luôn báo cho người thân, lưu sẵn số liên lạc khẩn cấp. Trong sinh hoạt hằng ngày, cô cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ để đảm bảo an toàn.

Với Chu Diệu, sống một mình không phải là tách biệt khỏi thế giới, mà là học cách sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân.

Sống theo cách mình chọn

Chu Diệu từng nói rằng sống một mình giúp cô tìm lại chính mình, học cách tận hưởng từng khoảnh khắc thay vì chỉ chạy theo một tương lai mơ hồ. Cuộc sống không có đúng hay sai tuyệt đối. Chỉ có việc bạn chọn cách sống nào, rồi cố gắng sống trọn vẹn với lựa chọn đó.

Và với Chu Diệu, căn hộ 100m² cùng cuộc sống độc cư yên tĩnh chính là lựa chọn khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất ở hiện tại.

