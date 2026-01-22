Đừng mải mê lan hồ điệp, cúc "khổng lồ" mới là chân ái: Bí kíp chăm cúc nở bừng, đẹp quên lối về Tết này

Không chỉ mang vẻ đẹp kiêu sa, đài các chẳng kém gì các loại hoa nhập ngoại đắt đỏ, hoa cúc còn có độ bền "đáng nể" khiến chủ nhân đôi khi phải thốt lên vui sướng: "Hoa nở mãi không tàn, chẳng cho mình cơ hội mua hoa mới!".

Khi hoa cúc không còn là "loài hoa truyền thống" đơn điệu

Nhắc đến hoa cúc, nhiều người thường nghĩ ngay đến những chậu cúc mâm xôi vàng rực trước ngõ hay những bó cúc vàng cúng Rằm giản dị. Thế nhưng, thế giới hoa cúc rộng lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều, đặc biệt là khi các giống cúc đại từ Trung Quốc như cúc hoàng gia, cúc lông ngỗng hay cúc sư tử du nhập vào Việt Nam.

Những bông hoa này không chỉ to bằng bàn tay mà còn sở hữu những cánh hoa uốn lượn, bay bổng như những nét vẽ thư pháp. Có loại cánh dài mảnh mai như râu rồng, có loại lại cuộn tròn kiêu hãnh như bờm sư tử. Giữa cái nắng hanh hao của những ngày giáp Tết, chỉ cần một bình cúc đại đóa đặt ngay ngắn trên bàn trà, cả không gian phòng khách bỗng chốc trở nên sang trọng và có gu hơn hẳn. Cái thú chơi cúc nó lạ lắm, ban đầu ta mua vì sự bền bỉ, nhưng rồi lại say mê vì vẻ đẹp thanh tao, bình dị mà vẫn toát lên khí chất vương giả. Một buổi sáng thức dậy, thấy ánh nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào những cánh hoa rực rỡ, cảm giác bình yên và thư thái ấy thật khó có gì thay thế được.

Bí kíp "vỗ" cúc nở bung, đẹp như tranh vẽ của hội yêu hoa

Nhiều người vẫn than thở rằng mua cúc về chỉ được vài ngày là héo, hoặc hoa không nở to được như lúc ở tiệm. Thực ra, để có một chậu cúc nở bùng như những tấm hình lung linh trên mạng, các "cao thủ" thường có những mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả. Thời điểm vàng để bắt đầu nhân giống hoặc chăm sóc kỹ lưỡng thường là từ khoảng tháng 7.

Việc giâm cành vào lúc này giúp cây không quá cao lênh khênh mà lại tập trung dinh dưỡng để phân nhánh. Một chậu hoa đẹp thường được ghép từ khoảng 3 gốc cây khỏe mạnh. Để cây ra nhiều nụ, việc quan trọng nhất là "bấm ngọn" liên tục cho đến tận cuối tháng 9. Khi bạn cắt bỏ ngọn chính, cây sẽ bị kích thích để mọc thêm nhiều cành nhánh phụ từ nách lá.

Càng nhiều nhánh, lượng hoa sau này sẽ càng dày đặc. Trong giai đoạn cây đang lớn (phát triển lá), hãy ưu tiên dùng phân đạm để bộ lá xanh tốt. Khi cây bắt đầu cứng cáp, hãy chuyển sang phân hỗn hợp (NPK) và cuối cùng, khi cây chuẩn bị ra nụ, đừng quên "vũ khí bí mật" là Kali Dihydrogen Phosphate để hoa nở to, màu sắc đậm đà và cánh hoa cứng cáp.

Nghệ thuật "nhẫn tâm" để có những bông hoa cực phẩm

Có một nghịch lý trong giới chơi cúc đại đóa: Muốn hoa to và đẹp, bạn phải biết cách "tham ít bỏ nhiều". Nhiều người vì tiếc nụ nên để nguyên cả chùm nụ li ti trên một cành, kết quả là hoa nở ra bé xíu, nhợt nhạt. Bí quyết ở đây là công đoạn "tỉa nụ". Trên mỗi nhánh hoa, bạn chỉ nên giữ lại duy nhất một nụ to nhất, khỏe nhất ở chính giữa, còn lại hãy mạnh dạn bấm bỏ những nụ phụ xung quanh.

Việc này giúp toàn bộ chất dinh dưỡng của cành cây dồn hết vào một "đứa con duy nhất", giúp bông hoa nở ra đạt kích thước tối đa, cánh dày và xếp lớp hoàn hảo. Bên cạnh đó, nguyên tắc tưới tiêu cũng cần sự kiên nhẫn: hãy áp dụng phương thức "một lần nước lã, một lần phân pha loãng".

Đừng bón quá nhiều một lúc khiến cây bị "sốc", hãy cứ từ tốn bón mỏng nhưng đều đặn. Chính sự tỉ mẩn, chăm chút từng chút một ấy khiến việc chơi hoa không chỉ là trang trí nhà cửa, mà còn là một liệu pháp tâm hồn, giúp chúng ta sống chậm lại giữa những bộn bề.

Nếu bạn đã quá quen thuộc với những bình lay ơn hay thược dược, năm nay hãy thử làm mới không gian bằng một bình cúc hoàng gia hoặc cúc sư tử. Điểm cộng lớn nhất của loài hoa này chính là tuổi thọ. Cúc có thể tươi ròng rã suốt cả tháng trời nếu bạn chăm thay nước và cắt gốc thường xuyên. Thậm chí, khi những bông hoa khác trong nhà đã héo rũ, bình cúc vẫn đứng đó, kiêu hãnh và rạng rỡ.

Đôi khi, việc cắm lại những bông cúc cũ vào một chiếc bình khác, phối thêm một chút lá phụ hay đơn giản là thay đổi góc đặt trong nhà, bạn sẽ thấy chúng mang một vẻ đẹp hoàn toàn mới. Tết không chỉ là sự cầu kỳ, phô trương; Tết đôi khi chỉ cần một nhành cúc vàng rực rỡ bên khung cửa sổ, một chút nắng sớm mai và một tách trà ấm, vậy là đủ thấy mùa xuân đã về thật gần trong tim.