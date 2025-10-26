Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 9 đạt hơn 945 tấn với trị giá hơn 4,4 triệu tấn, giảm 2,8% về lượng và giảm 2% về kim ngạch. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu hoa hồi lớn nhất của Việt Nam chiếm 63,3% đạt 598 tấn.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 11.193 tấn hoa hồi với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 44,5 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 14,0% tuy nhiên kim ngạch giảm 5,0%. Doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu ngành là Prosi với 1.960 tấn, chiếm 17,5% thị phần.

Theo PROSEA (Plant Resources of South East Asia) - đơn vị nghiên cứu về tài nguyên thực vật ở Đông Nam Á - hồi là loài cây gia vị quý hiếm, thường gọi là hoa hồi hay đại hồi, quả phơi khô được dùng làm gia vị và dược liệu, mỗi năm chỉ thu hoạch được 2 vụ. Trên thế giới, cây hoa hồi phân bố rất hạn chế, chủ yếu ở phía Bắc Việt Nam như Lạng Sơn (40.000ha), Quảng Ninh (8.600ha), Cao Bằng (4.500ha)... và một số vùng của Trung Quốc, chủ yếu ở Quảng Tây (chiếm 85%), Vân Nam. Một cây hồi phải từ 5 năm tuổi trở lên mới bắt đầu cho quả, nhưng từ năm thứ 10, năng suất có thể mang lại thu nhập tới 400 triệu đồng/ha/năm và duy trì ổn định hàng chục năm.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn thông tin từ Hiệp hội Gia vị thế giới cho biết sản lượng cây hoa hồi của Việt Nam đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc, sản lượng hàng năm đạt khoảng 22.000 tấn. Hiện có khoảng hơn 70 thị trường nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam, trong đó Ấn Độ, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là 3 thị trường lớn nhất.

Không chỉ hoa hồi, Việt Nam còn là một trong những quốc gia xuất khẩu lớn nhiều loại gia vị phổ biến như hạt tiêu, quế, đặc biệt tại thị trường Ấn Độ. Giữa bức tranh nhiều biến động, thị trường Ấn Độ nổi lên như một điểm sáng quan trọng của hồ tiêu Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu 376 tấn hạt tiêu sang Ấn Độ, đạt 2,56 triệu USD. So với tháng trước, lượng và trị giá có giảm nhẹ, song so với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu tăng mạnh – lần lượt 39,3% về lượng và 32,1% về trị giá.

Báo cáo của SNV (Tổ chức Phát triển Hà Lan) năm 2021 khẳng định, Việt Nam có lợi thế lớn nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong phát triển nông – lâm nghiệp. Năm 2024, ngành gia vị Việt Nam đạt kim ngạch hơn 1,4 tỷ USD và đang hướng tới mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2025, trong đó hoa hồi tiếp tục là một trong những sản phẩm chủ lực.

Với mức giá dao động từ 150.000–200.000 đồng/kg trên thị trường nội địa, hoa hồi tiếp tục chứng minh sức hút của mình không chỉ ở giá trị kinh tế mà còn ở sự đa dụng, từ ẩm thực, y học đến công nghiệp chế biến. Loài cây này không chỉ đại diện cho nền nông nghiệp Việt Nam mà còn là minh chứng cho khả năng phát triển bền vững của các sản phẩm đặc sản địa phương.