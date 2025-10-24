Mất khách Trung Quốc, Mỹ lập tức có cứu tinh mới cho mặt hàng chiến lược: Nhu cầu gần 4 triệu tấn mỗi năm, sản lượng nội địa rất thấp

Ảnh minh họa

Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch trợ cấp chi phí lưu kho cho các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu đậu nành (đậu tương ) từ Mỹ, nhằm thực hiện cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương đã ký với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Động thái này diễn ra ngay trước chuyến thăm Nhật Bản của ông Trump vào tuần tới.

Theo nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF), Tokyo dự kiến phân bổ ngân sách hàng tỷ yên – tương đương hàng chục triệu USD – trong gói ngân sách bổ sung trình lên kỳ họp quốc hội hiện tại. Khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ chi phí lưu trữ cho các doanh nghiệp nhập khẩu thêm đậu nành Mỹ, vượt mức khối lượng thông thường, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ trong nước.

Hiện phần lớn lượng đậu nành nhập khẩu từ Mỹ được các công ty Nhật lưu trữ tại các kho hàng ở các cảng lớn trên cả nước. Chính phủ được cho là đang khuyến khích các doanh nghiệp bổ sung thêm một lượng đậu nành Mỹ nhất định vào kế hoạch nhập khẩu thường niên, nhằm thể hiện cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản thương mại đã thống nhất với Washington.

Theo số liệu của MAFF, nhu cầu đậu nành tại Nhật Bản dao động từ 3,5 – 3,9 triệu tấn mỗi năm trong 5 năm qua. Đậu nành chủ yếu được dùng làm nguyên liệu sản xuất dầu salad và thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, lợn, gia súc, và ngày càng được khuyến khích sử dụng trong ngành thủy sản.

Tỷ lệ tự cung tự cấp đậu nành của Nhật Bản hiện chỉ đạt 7% tính theo trọng lượng trong năm tài chính 2024. Tổng lượng nhập khẩu trong năm 2024 tăng 0,5%, lên 3,17 triệu tấn, trong đó Mỹ chiếm tới 65,7% thị phần.

Theo hiệp định thương mại song phương giữa hai nước, Nhật Bản cam kết nhập khẩu khoảng 8 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp Mỹ mỗi năm, bao gồm đậu nành, ngô và bioethanol. Chính phủ Nhật dự kiến nhấn mạnh nỗ lực thực hiện thỏa thuận này trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Sanae Takaichi và ông Donald Trump, dự kiến diễn ra vào thứ Ba tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Tokyo triển khai biện pháp hỗ trợ tương tự. Năm 2019, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, chính phủ Nhật Bản từng công bố kế hoạch mua ngô Mỹ làm thức ăn chăn nuôi và thiết lập cơ chế trợ cấp toàn bộ chi phí lưu trữ nhằm đối phó với thiệt hại mùa màng do sâu keo gây ra.

Lần này, động thái trợ cấp lưu kho đậu nành được xem là bước đi mang tính biểu tượng, thể hiện thiện chí của Nhật Bản trong việc duy trì mối quan hệ thương mại ổn định với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh hai bên chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán mới về thương mại nông sản và năng lượng.

Theo Nikkei﻿