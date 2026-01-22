Hôn nhân của cặp cô trò nghệ sĩ: Vợ là viện trưởng hơn chồng 11 tuổi, chia tay nhiều lần vẫn quay lại

Khánh Thi sinh năm 1982 trong khi Phan Hiển sinh năm 1993. Phan Hiển là học trò của nữ nghệ sĩ sinh năm 1982. Chính vì vậy cuộc tình giữa họ từng gây nhiều tranh cãi.

Tình yêu của họ từng trải qua nhiều thử thách, thậm chí chia tay vì áp lực dư luận, cũng như sự phản đối của gia đình nhà trai. Xong, nhờ tình yêu chân thành, họ đã vượt qua tất cả để ở bên nhau.

Năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng Kubi khi cả hai chưa tổ chức đám cưới, điều này khiến cô tiếp tục chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Sau đó, họ tiếp tục đón thêm con gái Anna năm 2018.

Ngày 22/12/2022, cặp đôi mới chính thức tổ chức đám cưới sau hơn 1 thập kỷ chung sống. Năm 2023, cặp đôi sinh thêm con gái Lisa.

Khánh Thi là cô giáo của Phan Hiển trước khi 2 người yêu và kết hôn.

Trong chương trình The Khang Show, trò chuyện với MC Nguyên Khang, Phan Hiển cho biết, 99% thành công của mình đều đến từ bà xã hơn 11 tuổi. Bởi lẽ, không chỉ là người bạn đời, Khánh Thi còn là huấn luyện viên trực tiếp của Phan Hiển. Vì là cô trò nên Phan Hiển thừa nhận đời sống vợ chồng của họ cũng có những lúc “rối rắm”.

Nói về bạn đời, nam nghệ sĩ nhận xét Khánh Thi là người vừa có tâm vừa có tầm, khéo léo trong cả đời sống cá nhân lẫn công việc.

"Từ vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, Khánh Thi đều cư xử rất tinh tế. Còn trong công việc, khi là huấn luyện viên, Khánh Thi cực kỳ tận tâm và có tầm nhìn. Theo tôi, Khánh Thi là một trong những huấn luyện viên hàng đầu của Việt Nam, có chiến lược rõ ràng để đưa dancesport vươn lên một tầm cao mới”, Phan Hiển nói trong chương trình The Khang show.

Tuy nhiên, anh cũng hài hước thừa nhận: "Đôi khi có một người vợ giỏi quá cũng… mệt". Cũng trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang, Phan Hiển tiết lộ, cặp đôi nhiều lần chia tay nhưng rồi vẫn quay lại với nhau. "Tôi và Khánh Thi đã nhiều lần chia tay nhưng rồi vẫn quay lại với nhau", Phan Hiển chia sẻ.

Tổ ấm hiện tại của cặp đôi.

Sau gần 20 năm đồng hành, hiện tại, cặp đôi đang có sự nghiệp viên mãn, hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Cuối năm 2025, Phan Hiển từng gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc kỷ niệm nhân dịp 3 năm ngày cưới của cả hai. Anh viết: "Tròn 3 năm ngày cưới và 17 năm chơi với nhau. Mình thì vẫn xấu bền vững, còn có bạn ấy thì ngày càng đẹp lên".

Trong bài đăng, Phan Hiển gửi lời cảm ơn đến người bạn đời vì đã đồng hành cùng anh từ những ngày chưa có gì trong tay đến khi đạt được những thành tựu trong nghề.

Nam vũ công bộc bạch: "Ở thời điểm hiện tại, anh không mưu cầu gì hơn ngoài việc em có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành những ước mơ của mình và luôn hạnh phúc bên anh cùng các "siêu quậy" nhỏ".

Về phía Khánh Thi, trong dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, nữ kiện tướng cũng có những chia sẻ đầy xúc động. Dù không thể ở cạnh nhau trong ngày đặc biệt vì công việc, cả hai vẫn giữ chung một nhịp yêu thương.

"Anh lo cho học trò, cho con nhỏ và trung tâm. Em lo cho đội tuyển, cho các chương trình biểu diễn, thi đấu và những giấc mơ còn dang dở. Xa nhau vì công việc nhưng chưa bao giờ xa nhau trong tim. Cảm ơn anh vì đã luôn đồng hành theo cách thầm lặng và yêu thương", Khánh Thi viết.

Sau nhiều năm bên nhau, họ vẫn giữ được hạnh phúc.

Hiện tại, vợ chồng Phan Hiển Khánh Thi cùng nhau thành lập một trung tâm đào tạo dancesport tại TPHCM và cùng trực tiếp giảng dạy và phát triển thế hệ trẻ ở lĩnh vực này.

Khánh Thi ngoài vai trò huấn luyện viên còn tham gia làm giám khảo, tổ chức các cuộc thi dancesport uy tín trong nước. Từ năm 2023 đến nay, Khánh Thi còn đảm nhận chức Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM.

Hiện tại, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đang sinh sống trong căn nhà tọa lạc ngay mặt tiền một con đường sầm uất ở Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Căn nhà gồm 6 tầng với tổng diện tích lên đến 800 m2.

Bên trong không gian sống của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển trưng bày nhiều huy chương, giải thưởng mà cả hai “chinh chiến” nhiều năm qua.