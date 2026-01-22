Bó hoa cưới siêu đặc biệt của Phương Nhi

Hôm nay (22/1), lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tình cảm kín tiếng nhưng luôn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước giờ G, 2 bộ ảnh cưới full HD với phong cách đối lập hoàn toàn của cặp đôi đã được các thành viên trong ekip hé lộ vào sáng sớm.

Ảnh Antiantiart

Trong bộ ảnh cưới mang tone màu trầm lắng, cổ điển được thực hiện bởi ekip Antiantiart, cặp đôi xuất hiện bên những đạo cụ giàu tính biểu tượng như đàn piano và xe đạp, tạo nên cảm giác hoài niệm đầy chất nghệ. Đây cũng là những khung hình duy nhất Phương Nhi sử dụng hoa cưới. Nhưng lựa chọn của cô dâu Gen Z lại không phải hoa tươi như thông thường, thay vào đó, người đẹp gây bất ngờ với bó hoa cưới được tạo thành 100% từ ngọc trai có kết cấu đính kết cầu kỳ. Những viên ngọc trai trắng được xâu chuỗi thành cành dài, phần tay cầm chắc chắn với nơ ruy băng.

Ảnh Antiantiart

Được biết, bó hoa đặc biệt này là thiết kế của Simone Rocha, lần đầu được giới thiệu ở BST Spring 2024 tại Tuần lễ Thời trang London (tháng 9/2023). Trên sàn diễn, những "bó hoa" của Simone Rocha từng khiến giới mộ điệu tò mò bởi tính chất lửng lơ giữa phụ kiện thời trang và tác phẩm nghệ thuật. Biên tập viên của một tạp chí quốc tế nhận xét: "Chúng không hẳn là túi xách hay clutch cầm tay, và những cánh hoa ấy cũng không mở ra để lộ một ngăn chứa bí mật nào bên trong".

Ảnh Getty Images.

Hoa cưới ngọc trai với cấu trúc độc đáo đang dần trở thành một xu hướng trong các lễ cưới mang hơi thở thời trang cao cấp. Thay vì vẻ đẹp tươi mới, ngắn hạn của hoa thật, hoa ngọc trai đại diện cho sự bền vững, trường tồn. Với những cô dâu yêu thích thời trang, đây còn là cách để biến phụ kiện cưới thành một phần của câu chuyện phong cách cá nhân đầy mới mẻ.

Lựa chọn bó hoa cưới lần này cũng một lần nữa cho thấy sự yêu thích nhất quán của Phương Nhi dành cho thương hiệu Simone Rocha. Trước đó, cô từng gây chú ý khi xuất hiện cùng gia đình chồng trong một sự kiện với Simone Rocha Large Pearl Egg Bag. Chiếc túi dáng trứng kèm dây ngọc trai của thương hiệu đến từ Ireland có giá £625 (khoảng 22 triệu đồng) được Phương Nhi phối cùng áo dài hồng phấn cách điệu.

Ảnh Như Hoàn

Đi cùng bó hoa ngọc trai độc đáo, cô dâu Phương Nhi lựa chọn một thiết kế váy cưới hiện đại đến từ BST Bridal 2026 của thương hiệu Việt Nam: Das La Vie. Thiết kế có phần thân trên được xử lý với kỹ thuật tạo khối mềm mại, các lớp vải được xếp nếp tạo nên hiệu ứng những bông hoa lớn, trong khi thân dưới buông thẳng giúp đánh lừa thị giác như một chiếc mini dress nhỏ nhắn, tôn lên sự ngọt ngào của Phương Nhi.

Với chiếc váy này, Das La Vie tiếp tục khẳng định thế mạnh trong việc xây dựng những thiết kế cưới mang hơi thở quốc tế, phù hợp với những cô dâu hiện đại yêu thích sự tinh tế, tối giản nhưng vẫn đủ khác biệt để ghi dấu ấn cá nhân.

Ảnh Das La Vie



