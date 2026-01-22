Khách Tây run lẩy bẩy sau khi thử 1 món Việt Nam: "Mọi người đã nói dối tôi"

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã gây ấn tượng mạnh với du khách quốc tế nhờ hương vị phong phú, nguyên liệu tươi ngon và sự cân bằng hài hòa giữa các thành phần. Với nhiều người nước ngoài, hành trình khám phá Việt Nam gần như không thể trọn vẹn nếu thiếu những món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, bún chả hay những thức uống như nước mía, cà phê sữa đá... Không ít vị khách Tây đã phải thừa nhận rằng, ẩm thực Việt không chỉ ngon mà còn để lại dấu ấn rất riêng, đủ để khiến họ nhớ mãi sau chuyến đi.

Thế nhưng, bên cạnh những lời khen ngợi đầy thiện cảm, ẩm thực Việt đôi khi cũng tạo nên những tình huống vừa hài hước vừa "dở khóc dở cười". Như mới đây, cộng đồng mạng lại được phen cười nghiêng ngả trước phản ứng của một vị khách Tây sau khi thử một món rất quen thuộc với người Việt. Điều đáng nói là dù cơ thể đã "lên tiếng" rõ ràng, cô vẫn cố chấp khẳng định rằng: "Tôi không cảm thấy gì cả".

(Nguồn: @momlifestlouis53)

Và món khiến vị khách Tây này rơi vào tình huống trớ trêu ấy, không gì khác ngoài cà phê Việt Nam.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, cô ấy cho biết mình đã uống hết một ly cà phê Việt và hoàn toàn… không cảm thấy gì đặc biệt. Cô liên tục nói rằng mọi người đã "nói dối" cô về độ mạnh của cà phê Việt, rằng cô vẫn tỉnh táo, vẫn có thể làm việc và chẳng hề bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với lời nói ấy, đôi tay của cô khi cầm chiếc ly cà phê rỗng lại… run lẩy bẩy. Dễ dàng nhận ra, bàn tay của vị khách Tây rung lên liên tục, không hề giấu được phản ứng thật của cơ thể. Càng nói nhiều, tay cô càng run rõ rệt, tạo nên một sự đối lập hài hước giữa lời khẳng định "không cảm thấy gì" và biểu hiện thực tế.

Chính khoảnh khắc này đã khiến dân mạng nhanh chóng nhận ra sự hài hước vô tình của cô. Nhiều người cho rằng, có lẽ vị khách Tây này đã "say cà phê" mà không hề hay biết. Việc nói liên tục, hơi mất kiểm soát về mặt biểu cảm, cộng với đôi tay run rẩy, chính là dấu hiệu quá rõ ràng cho thấy cà phê Việt đã phát huy "sức mạnh" của mình.

Phía dưới đoạn video, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận trêu chọc đầy thích thú:

- Sao bạn run vậy?

- Tay bả run, miệng bả nói liên tục kìa.

- Bả giỡn á chứ bả run đến cỡ đó rồi nè.

(Nguồn: @momlifestlouis53)

Không ít người Việt cũng hài hước giải thích rằng, cà phê Việt Nam vốn nổi tiếng đậm đặc, hàm lượng caffeine cao, rất dễ khiến những ai chưa quen bị "choáng nhẹ". Với người Việt, cảm giác tỉnh táo, tim đập nhanh hay tay hơi run sau khi uống cà phê là chuyện khá bình thường. Nhưng với du khách quốc tế, nhất là những người quen với cà phê loãng hơn, trải nghiệm này lại trở nên vô cùng… đáng nhớ.

Câu chuyện của vị khách Tây nói trên một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của cà phê Việt Nam. Không chỉ là một thức uống, cà phê còn là một phần văn hóa, một "thử thách nho nhỏ" khiến nhiều du khách vừa tò mò, vừa e dè nhưng vẫn không thể bỏ qua. Và đôi khi, chính những phản ứng rất thật lại trở thành khoảnh khắc vui vẻ, khiến hành trình khám phá Việt Nam thêm phần thú vị.

(Nguồn: @momlifestlouis53)