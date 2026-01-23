Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vinpearl Horse Academy Vũ Yên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý

23-01-2026 - 15:29 PM | Lifestyle

Vinpearl Horse Academy Vũ Yên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý

Vinpearl Horse Academy Vũ Yên đã kịp thời cập nhất xu hướng chụp ảnh cưới mới nhất cho năm Bính Ngọ, theo concept ảnh cưới của thiếu gia Minh Hoàng.

Vinpearl Horse Academy Vũ Yên vừa gây chú ý khi công khai gọi “chụp ảnh cưới cùng ngựa” là trend 2026. Trong thời gian gần đây, bộ ảnh cưới chụp trên lưng ngựacủa doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi tạo hiệu ứng bàn tán mạnh.

Chi tiết Phương Nhi tạo dáng trên lưng ngựa trong set ảnh lấy cảm hứng từ linh vật năm Bính Ngọ cũng cho thấy “ảnh cưới cùng ngựa” đang trở thành lựa chọn nổi bật, mang màu sắc sang trọng và khác biệt so với các concept truyền thống. Trên mạng xã hội, kiểu set-up này dễ tạo hiệu ứng viral vì vừa có yếu tố biểu tượng (ngựa – linh vật) vừa tăng tính điện ảnh cho khung hình, đặc biệt khi trang phục của chú rể được phối đồng điệu để giữ tổng thể tinh gọn và lịch lãm.

Trên fanpage Vinpearl Horse Academy Vũ Yên, đơn vị này đăng thông điệp nổi bật: “CHÍNH THỨC - TREND CHỤP ẢNH CƯỚI 2026 LÀ CHỤP CÙNG NGỰA!”, như một tuyên bố bắt nhịp xu hướng ảnh cưới theo hướng trải nghiệm và sang trọng. Hình ảnh thiết kế tối giản, nhấn mạnh chữ “chính thức” khiến nội dung mang màu sắc “xác nhận trend”, dễ được chia sẻ lại trong các cộng đồng cưới hỏi.

Không chỉ dừng ở truyền thông, Vinpearl Horse Academy Vũ Yên cũng giới thiệu các trải nghiệm liên quan trực tiếp như gói “chụp ảnh nghệ thuật với ngựa” và dịch vụ thuê trang phục theo chủ đề, hướng đến nhóm khách muốn có bộ ảnh mang tinh thần quý tộc – điện ảnh.

Bộ ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng được thực hiện trước lễ cưới, theo phong cách lãng mạn và nhẹ nhàng, với nhiều bối cảnh/đạo cụ như xe đạp cổ điển, đàn piano và khu vườn xuân. Trong bộ ảnh cưới, Phương Nhi tạo dáng trên lưng ngựa, còn Minh Hoàng mặc trang phục đồng điệu với vợ.

Chi tiết “ảnh cưới cùng ngựa” trong bộ ảnh của Phương Nhi – Minh Hoàng được xem như một điểm nhấn khác biệt, dễ tạo hiệu ứng thị giác và gợi liên tưởng đến concept sang – lạ kiểu “thiếu gia, tiểu thư”.

Ảnh:Vinpearl Horse Academy Vũ Yên﻿

﻿Ảnh cưới với ngựa vốn khó triển khai nếu không có bối cảnh phù hợp, đội ngũ hỗ trợ và quy trình đảm bảo an toàn khi tương tác với ngựa, vì vậy khi một địa điểm có sẵn hạ tầng (không gian, huấn luyện viên, dịch vụ kèm theo) lên tiếng “định danh trend”, hiệu ứng thị trường thường đến nhanh hơn. Vinpearl Horse Academy Vũ Yên cũng quảng bá mô hình trải nghiệm đa dạng gắn với ngựa, trong đó có chụp ảnh nghệ thuật, tạo tiền đề để biến một trào lưu mạng xã hội thành dịch vụ trọn gói.

Đám cưới con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng công tác an ninh sẽ như thế nào?

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

