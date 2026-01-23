Đón Tết sớm tại một địa điểm ngập hoa ngay trong lòng Hà Nội, ngỡ như đang cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên

Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cận Tết, Ngon Garden (70 Nguyễn Du, Hà Nội) mang đến một khoảng lặng hiếm hoi khi khoác lên mình diện mạo của khu vườn xuân rực rỡ, nơi hàng ngàn bông hoa mùa lễ hội cùng hội tụ, tạo nên không gian đậm chất mùa, vừa gần gũi vừa giàu tính thẩm mỹ.

Tọa lạc bên hồ Thiên Quang, Ngon Garden vốn là điểm đến quen thuộc của thực khách yêu ẩm thực Việt trong không gian Indochine cổ điển. Mỗi dịp xuân về, nơi đây lại được “làm mới” bằng những ý tưởng bài trí theo mùa, biến nhà hàng không chỉ là chốn thưởng thức món ăn mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa và cảm xúc.

Mùa xuân năm nay, sau hơn một tháng chuẩn bị công phu và hơn 15 tiếng thi công liên tục trong đêm, khu vườn tại Ngon Garden hiện lên như một bức tranh sống động giữa lòng phố thị. Hàng ngàn bông hoa xuân – từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi – được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện cùng sắc xanh của cây cối và ánh sáng dịu nhẹ, mang đến cảm giác trong trẻo và an yên.

Không gian sân vườn rộng lớn, hồ nước lấp lánh vốn mang nét trầm mặc của kiến trúc Indochine nay được khoác lên “tấm áo xuân”, trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật giữa Hà Nội ồn ã. Mỗi góc nhìn đều được tính toán kỹ lưỡng, từ lối đi rợp hoa, những chùm hoa treo khẽ đung đưa trong gió xuân đến các khóm cây nở bung ven hồ. Sự sắp đặt có chủ ý này giúp thực khách dễ dàng chậm lại, tạm gác những lo toan thường nhật để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí mùa xuân.

Đứng sau không gian xuân ấy là chị Hạnh Phạm (Phạm Thị Bích Hạnh) – chủ nhân Ngon Garden, một người con Hà Nội gốc với niềm đam mê bền bỉ dành cho cái đẹp và văn hóa Việt. Với chị, ẩm thực không chỉ là câu chuyện của hương vị, mà là sự giao thoa hài hòa giữa vị giác, thị giác, khứu giác và những lớp giá trị văn hóa được bồi đắp theo thời gian.

Chia sẻ về định hướng của mình, chị Hạnh Phạm từng cho biết mong muốn lớn nhất là mang tinh hoa ẩm thực Việt đến gần hơn với thực khách, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống thông qua từng món ăn, từng không gian. Chính tình yêu ấy đã trở thành động lực để Ngon Garden liên tục đầu tư vào trải nghiệm tổng thể, từ ẩm thực đến kiến trúc, từ cách bài trí đến cảm xúc mà thực khách mang theo khi rời đi.

Song song với không gian, ẩm thực vẫn là trục chính tạo nên bản sắc của Ngon Garden. Thực đơn phong phú với các món ăn Việt quen thuộc được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, giữ trọn hồn cốt truyền thống. Trong khu vườn xuân ngập tràn sắc hoa, bữa ăn không còn đơn thuần là thưởng thức món ngon, mà trở thành trải nghiệm đa giác quan: hương hoa thoang thoảng quyện cùng mùi thơm món ăn, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua tán lá, tạo nên cảm giác thư thái và gần gũi.

Theo triết lý mà chị Hạnh Phạm theo đuổi, mỗi món ăn tại Ngon Garden đều mang trong mình một câu chuyện văn hóa riêng. Khi không gian và ẩm thực cùng hòa nhịp, thực khách không chỉ được “ăn ngon” mà còn có cơ hội cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp của đời sống Việt – nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ một cách tự nhiên, không phô trương.

Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, những không gian như Ngon Garden trở thành điểm đến mang tính cân bằng – nơi con người tìm về sự chậm rãi, an yên và kết nối. Những ngày Tết cận kề, khu vườn xuân tại đây mở ra một khoảng trời xanh mát, trong trẻo, gợi nhắc ký ức về mùa xuân Hà Nội xưa, nơi hoa nở, lòng người dịu lại và mọi thứ dường như tròn đầy hơn.

Không chỉ là nhà hàng được Michelin Selected, Ngon Garden đang dần định vị mình như một điểm hẹn văn hóa – nơi ẩm thực Việt được thưởng thức một cách trọn vẹn, không chỉ bằng vị giác mà còn bằng cảm xúc. Giữa lòng phố thị, khu vườn xuân rực rỡ ấy trở thành lời mời gọi nhẹ nhàng: hãy chậm lại, để cảm nhận mùa xuân đang hiện hữu rất gần.