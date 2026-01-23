Một nhóm nhạc đình đám gắn liền với thanh xuân nhiều thế hệ khán giả Việt sắp trở lại sau 15 năm

FBBOIZ không phải là một cái tên xa lạ với kí ức khán giả đã theo dõi Vpop trong nhiều năm qua. Là một trong những nhóm nhạc rap/ hip-hop đình đám của làng nhạc Việt, FBBOIZ từng có nhiều giai đoạn phát triển với nhiều thành viên đến rồi đi - hiện tại đang giữ đội hình chính thức gồm: Hoàng Tôn, Phúc Bồ, JC Hưng.

FBBOIZ chính thức tái xuất với album Trở Lại - không chỉ đánh dấu một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn là lời khẳng định cho hành trình tái hợp sau 15 năm của nhóm nhạc từng gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Dự án chính thức phát hành vào lúc 20h ngày 22/01, đánh dấu một giai đoạn mới trong con đường sáng tạo của FBBOIZ, một con đường nghệ thuật mang nhiều chiều sâu và nhiều suy ngẫm hơn.

Album gồm 8 ca khúc, được xây dựng theo tinh thần RnB làm chủ đạo. Đây là lựa chọn mang tính nhất quán với cá tính âm nhạc vốn có của FBBOIZ, đồng thời cho phép nhóm khai thác triệt để những sắc độ cảm xúc mang tính trưởng thành hơn so với giai đoạn trước. Thay vì chạy theo xu hướng thị trường hoặc tìm cách tạo hiệu ứng tức thời, Trở Lại tập trung vào cấu trúc cảm xúc liền mạch, đặt người nghe vào trạng thái suy tư và kết nối nhiều hơn với âm nhạc của họ, đặc biệt khi khán giả của FBBOIZ đa phần đã trưởng thành cùng âm nhạc của 3 nghệ sĩ.

Sau nhiều năm hoạt động độc lập, mỗi thành viên của FBBOIZ đã có những hành trình riêng biệt, những trải nghiệm cá nhân đủ dài để tích lũy bản lĩnh sáng tạo. Việc tái hợp vì thế không mang dáng dấp của sự hoài niệm thuần túy, mà được đặt trong một tâm thế chủ động và có định hướng rõ ràng, đến từ những nghệ sĩ đã có nhiều năm hoạt động solo, có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm về thị trường âm nhạc Việt Nam. Trở Lại ra đời trong bối cảnh ấy, như một tuyên ngôn âm nhạc được chắt lọc từ trải nghiệm và sự đồng thuận của 3 thành viên trong nhóm.

Trong quá trình sản xuất album Trở Lại, Hoàng Tôn trực tiếp tham gia vào việc định hình tổng thể các bản phối, đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng âm nhạc. Phúc Bồ giữ vai trò phát triển, sản xuất và mixing xuyên suốt album, đồng thời cùng Hoàng Tôn đồng sản xuất phần lớn các ca khúc. Trong khi đó, JC Hưng là người kết nối các thành viên, duy trì năng lượng làm việc và tinh thần sáng tạo cho cả nhóm trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Ca khúc chủ đề Trở Lại được sản xuất bởi Boyzed, ca khúc còn lại trong album do Phúc Bồ và Hoàng Tôn đảm nhiệm vai trò đồng sản xuất. Đặc biệt, hai ca khúc “Mối tình đầu” và “Tình suy” là những bài mà cả nhóm đầu tư rất nhiều thời gian và tâm huyết, làm việc kỹ lưỡng để đạt được màu sắc âm nhạc như mong muốn.

Trong các chia sẻ về dự án, các thành viên đều nhấn mạnh rằng Trở Lại không được tạo ra bằng sự vội vàng hay áp lực về 1 màn tái xuất. Ngược lại, album là kết quả của nhiều cuộc trao đổi, lắng nghe và điều chỉnh liên tục để có phiên bản tốt nhất. Khi tìm được tiếng nói chung, mọi quyết định từ hòa âm, phối khí đến cách xử lý cảm xúc đều trở nên rõ ràng hơn. Đây cũng là yếu tố khiến Trở Lại mang màu sắc thống nhất, không bị phân mảnh hay thiếu liên kết.

Với FBBOIZ, Trở Lại không chỉ đơn thuần là tên một album, mà là cách nhóm nhìn lại hành trình đã qua và xác lập vị trí của mình ở hiện tại. Sau 15 năm, khái niệm “trở lại” không còn mang nghĩa quay về điểm xuất phát, mà là tiếp tục đi tiếp từ một nền tảng vững vàng hơn, với tâm thế khác và mục tiêu rõ ràng hơn.

Phúc Bồ chia sẻ: "Sau một quãng thời gian dài hoạt động solo, mỗi khi bước xuống sân khấu sau những đêm diễn đông khán giả, tôi thường tự hỏi vì sao cảm xúc của mình vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Bài diễn có thể đã hoàn chỉnh, tiếng reo hò vẫn vang lên, nhưng có điều gì đó còn thiếu. Cảm giác ấy theo tôi suốt nhiều năm. Và đến khi các thành viên FBBOIZ có cơ hội đứng chung trên sân khấu một lần nữa, tôi mới nhận ra: đó chính là cảm xúc mà mình đã tìm kiếm từ rất lâu. Thời điểm này đến một cách tự nhiên, khi tất cả đều đủ trải nghiệm và đủ sẵn sàng để trở về với nhau".

Sau 15 năm, FBBOIZ trở lại không phải để tìm lại hào quang cũ, mà để tiếp tục một hành trình đã được làm mới từ bên trong, một hành trình mới đáng để khán giả mong đợi.