Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương 100 triệu, nữ giám đốc ngân hàng 45 tuổi sẵn sàng chi quá nửa cho 2 thứ: Độc thân nhưng ai cũng mê đắm

23-01-2026 - 09:55 AM | Lifestyle

Độc thân thế này ai cũng ước!

Ở tuổi 45, khi nhiều người bắt đầu dè dặt hơn với từng khoản chi và nói nhiều về hai chữ “an toàn”, cô Trương Giai Ý - giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Thượng Hải (Trung Quốc) lại có thói quen đều đặn dành hơn một nửa thu nhập mỗi tháng cho một ưu tiên duy nhất: C hăm sóc bản thân .

Mức lương của cô khoảng 30.000 NDT/tháng (hơn100 triệu đồng).

Không phải con số gây choáng trong ngành tài chính, nhưng cách cô sử dụng số tiền ấy luôn khiến những người xung quanh tò mò. Bởi ở độ tuổi này, không nhiều người sẵn sàng chi mạnh tay cho chính mình, nhất là khi cuộc sống đã bước sang giai đoạn đầy trách nhiệm và lo xa.

Lương 100 triệu, nữ giám đốc ngân hàng 45 tuổi sẵn sàng chi quá nửa cho 2 thứ: Độc thân nhưng ai cũng mê đắm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo những người thân cận, mỗi tháng cô Trương chi khoảng 15.000 –18.000 NDT (khoảng 56 - 67 triệu đồng) cho các khoản liên quan đến sức khỏe và chất lượng sống. Chẳng hạn như tập luyện với huấn luyện viên riêng, trị liệu cơ - xương - khớp, chăm sóc da chuyên sâu, ăn uống theo chế độ cá nhân và những chuyến nghỉ ngắn ngày để phục hồi năng lượng.

Với cô Trương, đó không được coi là cách tiêu tiền xa xỉ. “Tôi coi đó là chi phí bắt buộc để duy trì hiệu suất sống. Nếu cơ thể mệt mỏi, tinh thần rệu rã, thì mọi thứ khác đều mất ý nghĩa", cô nói.

Ở môi trường làm việc cường độ cao, lịch họp dày, áp lực liên tục, Giai Ý hiểu rất rõ sức khỏe không còn là thứ có thể đợi đến khi rảnh rỗi mới quan tâm.

Ở tuổi 45, chuyện Trương Giai Ý chưa lập gia đình không còn là điều mới mẻ. Những câu hỏi từng xuất hiện dày đặc trước đây giờ thưa dần, phần vì cô đủ vững vàng, phần vì cuộc sống của cô… không hề cho thấy sự thiếu thốn.

Ngày của cô Trương bắt đầu sớm, kết thúc gọn gàng. Sau giờ làm, cô dành thời gian cho việc tập luyện, đọc sách, nấu ăn lành mạnh hoặc gặp vài người bạn thân. Cuối tuần, Giai Ý thường chọn rời khỏi thành phố trong ngắn ngày, không phải để khoe khoang, mà để thực sự nghỉ ngơi.

“Tôi không sợ ở một mình. Thứ tôi sợ là ở trong một mối quan hệ khiến mình luôn mệt”, cô nói. Với cô, độc thân không phải trạng thái chờ đợi, mà là một lựa chọn đã được cân nhắc kỹ.

Trong mắt đồng nghiệp, cô Trương không phải kiểu lãnh đạo hào nhoáng. Cô ăn mặc gọn gàng, phong thái điềm tĩnh, không cố trẻ hơn tuổi, cũng không để mình trông già đi. Chính sự ổn định ấy tạo nên cảm giác dễ chịu khi làm việc cùng.

Lương 100 triệu, nữ giám đốc ngân hàng 45 tuổi sẵn sàng chi quá nửa cho 2 thứ: Độc thân nhưng ai cũng mê đắm- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Trương Giai Ý tin rằng những khoản chi cho sức khỏe, tinh thần và ngoại hình sẽ quay trở lại theo cách khác: sự tỉnh táo trong quyết định, sự bền bỉ trong công việc và khả năng giữ cân bằng giữa áp lực và cuộc sống cá nhân.

“Tôi từng thấy nhiều người rất giỏi, rất tiết kiệm, nhưng đến một giai đoạn thì không còn đủ sức để tận hưởng bất cứ điều gì. Tôi không muốn mình như vậy”, cô bày tỏ.

Điều khiến cô Trương được yêu mến không nằm ở mức lương hay chức danh. Người ta nhắc đến bà nhiều hơn ở sự chỉn chu, năng lượng ổn định và cảm giác an tâm khi ở gần. Một kiểu cuốn hút không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ.

Ở tuổi 45, cô không nói nhiều về kế hoạch dài hơi, cũng không đặt ra những chuẩn mực phải đạt. Cô chỉ chắc chắn một điều mình muốn sống khỏe mạnh, tỉnh táo và không oán trách những lựa chọn đã qua.

Có lẽ chính điều đó khiến một người phụ nữ U50, dù độc thân, vẫn luôn là người khiến người khác… khó rời mắt.

Làm văn phòng lương 9-10 triệu bị chê “thua lương công nhân”, cầm 5 triệu về quê lo hết tiền tiêu sau Tết

Theo Hải My

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho hàng triệu người đi Sa Pa thời gian này

Tin vui cho hàng triệu người đi Sa Pa thời gian này Nổi bật

Clip siêu hiếm hé lộ không gian đám cưới Phương Nhi: 1 nam ca sĩ điển trai hát mừng, cô dâu chú rể đâu rồi?

Clip siêu hiếm hé lộ không gian đám cưới Phương Nhi: 1 nam ca sĩ điển trai hát mừng, cô dâu chú rể đâu rồi? Nổi bật

Ngay sau Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội đón một sự kiện đặc biệt quy tụ dàn sao hot bậc nhất showbiz

Ngay sau Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội đón một sự kiện đặc biệt quy tụ dàn sao hot bậc nhất showbiz

09:41 , 23/01/2026
Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe mui trần, cặp đôi tình tứ không rời

Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe mui trần, cặp đôi tình tứ không rời

09:29 , 23/01/2026
NSƯT duy nhất được tung hô là “đệ nhất minh tinh Việt Nam”, cát xê tính bằng cả cân vàng

NSƯT duy nhất được tung hô là “đệ nhất minh tinh Việt Nam”, cát xê tính bằng cả cân vàng

08:50 , 23/01/2026
Bài học để đời khi bước vào nhà người phụ nữ đã nghỉ hưu: Già đi không đáng sợ, sợ nhất là ở sai nhà

Bài học để đời khi bước vào nhà người phụ nữ đã nghỉ hưu: Già đi không đáng sợ, sợ nhất là ở sai nhà

08:18 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên