Ngay sau Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội đón một sự kiện đặc biệt quy tụ dàn sao hot bậc nhất showbiz

Danh sách nghệ sĩ tham gia Đấu Trường Sấm quy tụ gần 20 cái tên đang giữ vị trí nổi bật trên thị trường âm nhạc Việt, trải dài từ vocalist, hitmaker, performer đến các tân binh có tốc độ tăng trưởng fandom mạnh.

Đáng chú ý, ban tổ chức gần như quy tụ đầy đủ nhóm Best Five của Anh Trai Say Hi mùa 1 gồm Rhyder, Đức Phúc và Quang Hùng MasterD. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Dương Domic, Pháp Kiều và Erik - tạo nên những màn trình diễn được khán giả của chương trình mong đợi.

Nếu Rhyder, Đức Phúc và Erik đại diện cho lớp nghệ sĩ vocalist - pop ballad có khả năng tạo và giữ nhiệt đại chúng, thì Quang Hùng MasterD và Dương Domic bổ sung yếu tố performance - visual, giúp sân khấu cân bằng giữa giọng hát và trình diễn. Nhiều tiết mục được thiết kế theo hướng đối kháng trực diện, tạo kịch tính xuyên suốt đêm diễn.

Dàn sao "khủng" góp mặt trong sự kiện

Dàn Em Xinh gồm quán quân Phương Mỹ Chi, Mỹ Mỹ cùng cặp đôi Bích Phương - Tăng Duy Tân mang đến màu sắc trẻ trung. Màn “đụng độ” giữa các em xinh và “cỗ máy tạo hit” Tăng Duy Tân được dự đoán là một trong những điểm nhấn thu hút khán giả trẻ.

Ở tuyến biểu diễn giàu kinh nghiệm sân khấu, Rhymastic, Soobin, Bùi Công Nam, Kay Trần và S.T Sơn Thạch - những nghệ sĩ bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai được kỳ vọng mang đến các phần trình diễn từng làm mưa làm gió suốt hành trình show Anh trai.

Bên cạnh đó, concert còn có sự góp mặt của các tân binh như Jaysonlei, Sơn.K - hai gương mặt nổi bật của Anh Trai Say Hi mùa 2 - cùng nhóm tân binh UPRIZE được đào tạo theo mô hình K-pop, góp phần hoàn thiện bức tranh nhiều lớp của line-up.

Bus Tour chở Hoa hậu Tiểu Vy, Kiều Duy và dàn Anh Trai đi khắp Hà Nội

Trước thời điểm mở bán vé, Đấu Trường Sấm triển khai chuỗi bus tour 2 ngày như hoạt động kết nối cộng đồng đầu tiên, đưa tinh thần concert ra khỏi không gian sân khấu và lan tỏa vào đời sống đô thị.

Ngày 22/1, hành trình Sấm Bus ngày thứ hai khởi đầu ấn tượng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Tâm điểm của chuyến đi là sự đồng hành của bộ đôi nghệ sĩ Jaysonlei, Sơn.K và Host Nguyễn Ngọc Kiều Duy. Với phong cách năng động, dàn nghệ sĩ đã trực tiếp giao lưu và chia sẻ năng lượng tích cực với khán giả suốt lộ trình qua các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Khay và Hồ Gươm.

Thông qua những khoảnh khắc tương tác tự nhiên trên phố phường, Sấm Bus đã hiện thực hóa mục tiêu đưa âm nhạc vào nhịp sống thực tế. Đây không chỉ là hoạt động diễu hành đơn thuần mà còn là cách dự án “Đấu Trường Sấm” định hình một trải nghiệm nghệ thuật toàn diện, nơi cảm xúc và sự gắn kết của khán giả luôn được đặt làm trọng tâm.

Trước đó, trong ngày đầu kết nối khán giả, Sấm Bus có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy cùng Đức Phúc và Erik. Chuyến xe xuất phát từ khu vực Nhà hát Lớn, đi qua nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô. Trên hành trình, nghệ sĩ và người hâm mộ cùng hát, cùng trò chuyện, cùng tạo nên những khoảnh khắc tương tác tích cực được kết nối bởi âm nhạc.

Theo ban tổ chức, bus tour không chỉ mang tính quảng bá mà còn là cách Đấu Trường Sấm định hình tinh thần chương trình: concert không chỉ gói gọn trong một đêm nhạc, mà là chuỗi trải nghiệm kết nối nghệ sĩ - khán giả trước, trong và sau sự kiện.

Sự kiện âm nhạc được mong chờ bậc nhất dịp đầu năm

Concert Đấu Trường Sấm được thiết kế theo mô hình trải nghiệm thị giác với pháo hoa ngoài trời, hệ thống ánh sáng nhiều lớp, visual đa điểm và tuyến biểu diễn bốn hướng - tận dụng tối đa lợi thế của sân khấu outdoor.

Điểm nhấn lớn nhất là kiến trúc sân khấu đôi mở hai mặt all-view, cho phép khán giả quan sát biểu diễn từ nhiều phía, đồng thời giảm tối đa tình trạng “chỉ xem lưng nghệ sĩ” - hạn chế thường gặp ở nhiều concert indoor. Việc triển khai catwalk xuyên crowd và hệ thống LED treo cao giúp tăng mức độ tương tác trực diện giữa nghệ sĩ và khán giả.

Để vận hành concert quy mô 50.000 người, sự kiện huy động hơn 2.000 nhân sự cho các hạng mục sân khấu, âm thanh - ánh sáng, an ninh, y tế và điều phối khán giả. Bốn nhân sự chủ chốt gồm tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn ánh sáng Long Kenji ADT và giám đốc mỹ thuật Vĩ Khang chịu trách nhiệm toàn bộ thiết kế và vận hành chương trình.

Với line-up hơn 20 nghệ sĩ, chuỗi hoạt động kết nối khán giả như bus tour, mô hình sân khấu đôi hiếm gặp tại Hà Nội và công suất 50.000 khán giả, Đấu Trường Sấm được kỳ vọng trở thành siêu concert mở màn cho chu kỳ biểu diễn mới của thị trường Việt Nam năm 2026 - đánh dấu bước dịch chuyển từ tư duy show ca sĩ sang concert trải nghiệm, tiệm cận các thị trường phát triển trong khu vực.