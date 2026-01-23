Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ánh Viên 2016 và 2026 như "thay da đổi thịt", tưởng đâu hai người khác nhau

23-01-2026

Ánh Viên sau 10 năm: Không còn là “tiểu tiên cá” gân guốc năm nào, giờ đây nữ tính và xinh đẹp xứng danh mỹ nữ thể thao.

Nếu đặt hai bức ảnh cạnh nhau - Ánh Viên của năm 2016 và Ánh Viên năm 2026 - nhiều người hẳn sẽ phải… dụi mắt vài lần mới tin đó là cùng một người.

Năm 2016, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xuất hiện quen thuộc với mái tóc ngắn, làn da sạm nắng, gương mặt góc cạnh vì tập luyện cường độ cao. Cô khi ấy gắn liền với đồ bơi, áo khoác đội tuyển, huy chương đeo kín cổ và thần thái mạnh mẽ, có phần "khô khan" của một VĐV đỉnh cao. Vẻ đẹp của Ánh Viên lúc đó không nằm ở sự nữ tính, mà ở tinh thần thép và ý chí bền bỉ hiếm có.

Thế rồi, 10 năm sau, hình ảnh Ánh Viên biến hoá khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.

Ánh Viên 2016 và 2026 như "thay da đổi thịt", tưởng đâu hai người khác nhau - Ảnh 1.

Xuất hiện trong chiếc váy trắng ôm dáng, mái tóc dài được chăm chút kỹ lưỡng, Ánh Viên của năm 2026 mang một diện mạo hoàn toàn khác: xinh đẹp, dịu dàng, chững chạc và nữ tính hơn rất nhiều. Gương mặt đầy đặn, làn da sáng hơn, đường nét mềm mại hơn, không còn vẻ gân guốc đặc trưng của những năm tháng "ăn ngủ cùng hồ bơi".

Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ phong cách. Không còn là hình ảnh VĐV giản dị, Ánh Viên giờ đây xuất hiện với gu thời trang trưởng thành, tối giản nhưng tinh tế. Thần thái cũng khác hẳn: điềm tĩnh, kín đáo, không phô trương nhưng vẫn đủ khiến người đối diện phải chú ý.


Ánh Viên 2016 và 2026 như "thay da đổi thịt", tưởng đâu hai người khác nhau - Ảnh 2.

Nhiều người nhận ra, khi rời xa cường độ tập luyện khắc nghiệt, cơ thể Ánh Viên dần trở lại với nét mềm mại tự nhiên của một người phụ nữ. Không còn những buổi tập hàng chục cây số mỗi ngày, không còn chế độ sinh hoạt "thép", cô cho phép bản thân được sống chậm, chăm sóc bản thân nhiều hơn - và điều đó hiện rõ trên diện mạo.

Ánh Viên của hiện tại không còn mang vẻ đẹp của kỷ lục và huy chương, mà là vẻ đẹp của sự trưởng thành, của một huyền thoại thể thao đã đi qua đỉnh cao, một cô gái biết mình là ai và không cần phải chứng minh điều gì nữa.

10 năm - từ cô gái gắn liền với làn nước xanh đến hình ảnh một Ánh Viên nữ tính, xinh đẹp và rất đời thường. Một sự thay đổi khiến người ta nhận ra: đẹp không chỉ là lúc đứng trên bục vinh quang, mà còn là khi được sống đúng với bản thân mình.

Theo Tú

Phụ nữ số

