Không phải phở bò hay bún trộn, cái tên nổi tiếng miền Trung này mới là món ăn “ngon nhất Việt Nam”

Món ăn đứng đầu danh sách 100 món ngon nhất Việt Nam

Theo công bố mới nhất của chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas tính đến ngày 19/1, bánh mì heo quay đã vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng “Top 100 món ăn Việt Nam”, vượt qua hàng loạt món quen thuộc vốn được yêu thích từ lâu. Kết quả này được xây dựng trên cơ sở đánh giá của cộng đồng người dùng toàn cầu, với hơn 8.500 lượt chấm điểm, trong đó gần 5.600 ý kiến được hệ thống xác nhận hợp lệ.

Taste Atlas mô tả bánh mì heo quay là một biến thể đặc trưng của bánh mì Việt, nổi bật với phần nhân ba chỉ quay vàng giòn, tẩm ướp đậm đà, thái lát và kẹp trong ổ bánh mì nóng giòn. Món ăn thường đi kèm nước sốt, đồ chua từ cà rốt, củ cải trắng, dưa leo, rau thơm; một số nơi còn bổ sung pate gan gà để tăng độ béo và chiều sâu hương vị.

Đây là món ăn phổ biến tại các quán vỉa hè và được xem là một trong những loại bánh mì được ưa chuộng bậc nhất ở Việt Nam. Theo sau bánh mì heo quay là bún bò Nam Bộ ở vị trí thứ hai, phở bò đứng thứ ba và mì Quảng xếp thứ tư.

Đáng chú ý, nước mắm tỏi ớt – thành phần quen thuộc trong bữa ăn Việt – cũng góp mặt ở vị trí thứ năm, cho thấy sức hút của những hương vị giản dị nhưng đậm bản sắc. Nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng còn gọi tên nhiều món khác như bò kho, bánh xèo, rau muống xào tỏi, chả giò, bò lá lốt, nem lụi, gỏi đu đủ hay thịt kho hột vịt ngày Tết.

Ngoài nhóm dẫn đầu, nhiều đặc sản ba miền cũng được vinh danh như bánh xèo (18), bún riêu (20), cơm tấm (22), bánh cuốn (38), bánh tét (42), hủ tíu (45), cháo lòng (52), bún chả cá (58) và chả cá Lã Vọng (78).

Danh sách của Taste Atlas một lần nữa cho thấy sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, từ những món ăn đường phố giản dị đến các món truyền thống gắn liền với văn hóa và đời sống người Việt. Taste Atlas nhấn mạnh, danh sách này không nhằm đưa ra đánh giá tuyệt đối, mà là cách tôn vinh ẩm thực địa phương, đồng thời khơi gợi sự tò mò và cảm hứng khám phá của thực khách quốc tế đối với món ăn Việt.

Sức hấp dẫn vô cùng đặc trưng

Bánh mì từ lâu đã trở thành biểu tượng đáng tự hào của ẩm thực Việt, được xem là một trong những món “fast food” hấp dẫn nhất thế giới. Sức cuốn hút của bánh mì đến từ sự linh hoạt trong cách biến tấu nhân bánh, từ pate, chả, xúc xích, thịt nướng, bò băm, bò khô đến trứng chiên, lạp xưởng… mỗi loại đều mang một dấu ấn hương vị riêng.

Trong số đó, bánh mì heo quay là cái tên nổi bật tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung như Huế, Quảng Nam. Món ăn này từng được xếp hạng 17 trong danh sách 100 món bánh mì và bánh kẹp ngon nhất thế giới do cộng đồng thực khách quốc tế bình chọn trên Taste Atlas.

Bánh mì từ lâu đã trở thành biểu tượng đáng tự hào của ẩm thực Việt, được xem là một trong những món “fast food” hấp dẫn nhất thế giới. Ảnh: Internet

Điểm nhấn của bánh mì heo quay nằm ở phần ba chỉ heo quay vàng ruộm, lớp bì giòn tan nhưng thớ thịt bên trong vẫn mềm, ẩm và thơm. Thịt được thái miếng vừa ăn, kẹp vào ổ bánh mì nhỏ gọn, vỏ giòn rụm, rồi thêm hành khô, rau thơm, đồ chua, mè, tương ớt và nước sốt đặc trưng. Tất cả được hâm nóng trên bếp than, tạo nên hương vị hài hòa, ăn một lần khó quên.

So với nhiều vùng khác, bánh mì heo quay ở Đà Nẵng và Huế có kích thước nhỏ, thuôn dài, nhân thường thêm rau răm, ớt xanh và chút xì dầu. Sự kết hợp tưởng chừng giản đơn ấy lại tạo nên nét riêng rất “miền Trung”, khiến thực khách ăn rồi vẫn muốn quay lại lần nữa.

Du khách có thể dễ dàng mua bánh mì heo quay ở các quán vỉa hè, cho đến quán trong nhà, cửa hàng lớn. Giá một chiếc bánh mì heo quay thường dao động từ 12.000 - 35.000 đồng, tùy phần nhân và chỗ bán.

(Tổng hợp)