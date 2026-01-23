Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đám cưới Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Chính thức công bố hình ảnh bên trong hôn lễ!

23-01-2026 - 14:12 PM | Lifestyle

Những khoảnh khắc hạnh phúc trên lễ đường của Phương Nhi và Minh Hoàng có sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.

Sau 1 năm diễn ra lễ ăn hỏi tại quê nhà Thanh Hóa, Phương Nhi và Minh Hoàng đã tổ chức lễ cưới tại resort. Trong ngày 22/1, cặp đôi thực hiện lễ thuận hằng vào buổi sáng, sau đó tối cùng ngày là tiệc cưới với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết nhất.

Trong tiệc cưới tối qua, Phương Nhi và Minh Hoàng xuất hiện trên lễ đường với hình ảnh cực xứng đôi. Nàng hậu quê Thanh Hóa chọn váy cưới trắng tinh khôi, phần thân trên xử lý ren và đính kết tinh tế, tạo cảm giác thanh thoát không quá cầu kỳ. Mái tóc được búi gọn, phủ khăn voan mỏng, giúp tổng thể của cô dâu giữ được nét nhẹ nhàng, nền nã. Minh Hoàng diện tuxedo đen cổ điển, cài áo đơn giản mang đến phong thái chững chạc khi sánh bước bên cô dâu.

Trên lễ đường lấy màu hồng làm chủ đạo, Minh Hoàng đeo nhẫn cho Phương Nhi cùng với đó là lời thề nguyện bên nhau trọn đời. Sau đó, cả hai thực hiện nghi thức rót rượu giao duyên và trong từng khoảnh khắc, cặp đôi không giấu được sự hạnh phúc của mình.

Cặp đôi trao nhẫn cưới nguyện ước bên nhau trọn đời trong sự chúc phúc của mọi người

Phương Nhi và Minh Hoàng rót rượu gieo duyên, thề nguyện bên nhau trọn đời

Trước đó, ở lễ hằng thuận, Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng mạnh với visual dịu dàng, nền nã. Người đẹp lựa chọn áo dài màu vàng tươi, chất liệu mềm mại, phom dáng truyền thống nhưng được xử lý tinh tế ở phần tà và họa tiết thêu nổi bật. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi cùng bó hoa nhỏ trên tay khiến nàng hậu trông vừa thanh thoát vừa tràn đầy hạnh phúc. Sánh bước bên cô dâu, Minh Hoàng ghi điểm với áo dài vàng đồng ton-sur-ton, họa tiết thêu mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, trưởng thành.

Minh Hoàng đón dâu bằng xe mui trần

Lễ hằng thuận của cặp đôi được sự chứng kiến và chúc phúc của các thành viên trong gia đình 2 bên

Lễ cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đang diễn ra tại một resort ven biển. Theo nhiều nguồn tin, dàn khách mời góp mặt trong hôn lễ này là Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, SOOBIN, Touliver...

Cách đây 1 năm, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu. Sau đám cưới, Phương Nhi và Minh Hoàng lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho sự nghiệp. Tuy vậy, mỗi lần lộ diện, cả hai đều nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng.

Những khoảnh khắc hiếm hoi Á hậu Phương Nhi xuất hiện là đi cùng chồng xem concert hoặc tham gia các hoạt động cùng gia đình tỷ phú. Mỗi lần lộ diện, nàng hậu đều được khen ngợi nhan sắc thăng hạng, phong cách trưởng thành hơn.

Đám cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng là một trong những hỷ sự được nhiều người chờ đón đầu năm 2026

Ảnh: Louis Wu

Không phải phở bò hay bún trộn, cái tên nổi tiếng miền Trung này mới là món ăn “ngon nhất Việt Nam”

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 chi tiết nói lên nhiều điều trong ngày gia đình tỷ phú đón con dâu Phương Nhi

3 chi tiết nói lên nhiều điều trong ngày gia đình tỷ phú đón con dâu Phương Nhi Nổi bật

Đón Tết sớm tại một địa điểm ngập hoa ngay trong lòng Hà Nội, ngỡ như đang cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên

Đón Tết sớm tại một địa điểm ngập hoa ngay trong lòng Hà Nội, ngỡ như đang cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên Nổi bật

Không phải phở bò hay bún trộn, cái tên nổi tiếng miền Trung này mới là món ăn “ngon nhất Việt Nam”

Không phải phở bò hay bún trộn, cái tên nổi tiếng miền Trung này mới là món ăn “ngon nhất Việt Nam”

14:47 , 23/01/2026
Hé lộ dàn xe dâu độc bản trong đám cưới của năm Minh Hoàng - Phương Nhi

Hé lộ dàn xe dâu độc bản trong đám cưới của năm Minh Hoàng - Phương Nhi

14:45 , 23/01/2026
Vì tiết kiệm, tôi mua căn hộ cũ giá 1,8 tỷ, ngỡ đã an cư ai dè một năm sau, tôi khủng hoảng mỗi ngày vì quyết định này

Vì tiết kiệm, tôi mua căn hộ cũ giá 1,8 tỷ, ngỡ đã an cư ai dè một năm sau, tôi khủng hoảng mỗi ngày vì quyết định này

14:32 , 23/01/2026
Bỏ đại học, ở nhờ trên ghế sofa, chàng trai 25 tuổi kiếm hơn 1 triệu USD/năm, giúp bố mẹ nghỉ hưu sớm

Bỏ đại học, ở nhờ trên ghế sofa, chàng trai 25 tuổi kiếm hơn 1 triệu USD/năm, giúp bố mẹ nghỉ hưu sớm

13:03 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên