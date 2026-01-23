Đám cưới Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Chính thức công bố hình ảnh bên trong hôn lễ!

Sau 1 năm diễn ra lễ ăn hỏi tại quê nhà Thanh Hóa, Phương Nhi và Minh Hoàng đã tổ chức lễ cưới tại resort. Trong ngày 22/1, cặp đôi thực hiện lễ thuận hằng vào buổi sáng, sau đó tối cùng ngày là tiệc cưới với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết nhất.

Trong tiệc cưới tối qua, Phương Nhi và Minh Hoàng xuất hiện trên lễ đường với hình ảnh cực xứng đôi. Nàng hậu quê Thanh Hóa chọn váy cưới trắng tinh khôi, phần thân trên xử lý ren và đính kết tinh tế, tạo cảm giác thanh thoát không quá cầu kỳ. Mái tóc được búi gọn, phủ khăn voan mỏng, giúp tổng thể của cô dâu giữ được nét nhẹ nhàng, nền nã. Minh Hoàng diện tuxedo đen cổ điển, cài áo đơn giản mang đến phong thái chững chạc khi sánh bước bên cô dâu.

Trên lễ đường lấy màu hồng làm chủ đạo, Minh Hoàng đeo nhẫn cho Phương Nhi cùng với đó là lời thề nguyện bên nhau trọn đời. Sau đó, cả hai thực hiện nghi thức rót rượu giao duyên và trong từng khoảnh khắc, cặp đôi không giấu được sự hạnh phúc của mình.

Cặp đôi trao nhẫn cưới nguyện ước bên nhau trọn đời trong sự chúc phúc của mọi người

Phương Nhi và Minh Hoàng rót rượu gieo duyên, thề nguyện bên nhau trọn đời

Trước đó, ở lễ hằng thuận, Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng mạnh với visual dịu dàng, nền nã. Người đẹp lựa chọn áo dài màu vàng tươi, chất liệu mềm mại, phom dáng truyền thống nhưng được xử lý tinh tế ở phần tà và họa tiết thêu nổi bật. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi cùng bó hoa nhỏ trên tay khiến nàng hậu trông vừa thanh thoát vừa tràn đầy hạnh phúc. Sánh bước bên cô dâu, Minh Hoàng ghi điểm với áo dài vàng đồng ton-sur-ton, họa tiết thêu mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, trưởng thành.

Minh Hoàng đón dâu bằng xe mui trần

Lễ hằng thuận của cặp đôi được sự chứng kiến và chúc phúc của các thành viên trong gia đình 2 bên

Lễ cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đang diễn ra tại một resort ven biển. Theo nhiều nguồn tin, dàn khách mời góp mặt trong hôn lễ này là Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, SOOBIN, Touliver...

Cách đây 1 năm, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu. Sau đám cưới, Phương Nhi và Minh Hoàng lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho sự nghiệp. Tuy vậy, mỗi lần lộ diện, cả hai đều nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng.

Những khoảnh khắc hiếm hoi Á hậu Phương Nhi xuất hiện là đi cùng chồng xem concert hoặc tham gia các hoạt động cùng gia đình tỷ phú. Mỗi lần lộ diện, nàng hậu đều được khen ngợi nhan sắc thăng hạng, phong cách trưởng thành hơn.

Đám cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng là một trong những hỷ sự được nhiều người chờ đón đầu năm 2026

Ảnh: Louis Wu