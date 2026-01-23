Bỏ đại học, ở nhờ trên ghế sofa, chàng trai 25 tuổi kiếm hơn 1 triệu USD/năm, giúp bố mẹ nghỉ hưu sớm

Lời hứa trong căn nhà nhỏ của gia đình nhập cư

Năm Tuan Le 15 tuổi, gia đình anh rời Việt Nam sang Canada định cư. Cuộc sống nơi xứ người không hề dễ dàng. Bố mẹ Le phải làm việc gần như không ngơi nghỉ để trang trải tiền nhà, sinh hoạt phí và tương lai của con cái.

Có lần, Le nhớ lại, bố anh trở về nhà vào lúc 7 giờ sáng sau một ca làm kéo dài. Mẹ anh nói rằng chỉ trong một tuần, bố đã sụt hơn 2 kg. Khoảnh khắc ấy trở thành cú đánh mạnh vào nhận thức của cậu thiếu niên.

“Lúc đó tôi chợt hiểu, bố mẹ đang đánh đổi sức khỏe để nuôi gia đình. Tôi đã nói với họ: Cho con 10 năm, con sẽ lo cho bố mẹ nghỉ hưu”, Le kể.

Tuan Le theo học tại Trường Điện ảnh Toronto nhưng bỏ dở sau 4 tháng.Ảnh: CNBC Make It

Khi ấy, lời hứa đó không đi kèm bất kỳ kế hoạch cụ thể nào. Thứ Le có chỉ là quyết tâm của một đứa trẻ nhập cư, đang phải vật lộn với rào cản ngôn ngữ, cú sốc văn hóa và cảm giác lạc lõng kéo dài.

Không giỏi tiếng Anh, ít bạn bè, Le rơi vào trạng thái trầm cảm và tức giận trong nhiều năm. Video game trở thành nơi trú ẩn của anh. Rồi từ việc chơi game, Le bắt đầu tự dựng các video tổng hợp màn chơi để chia sẻ lên mạng.

“Đó là cách tôi đến với việc chỉnh sửa video”, anh nói.

Từ những clip đơn giản, Le nhận dựng video cho các YouTuber trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi video dài khoảng 20 phút, anh chỉ được trả 20 CAD, nhưng đó là những đồng tiền đầu tiên anh kiếm được từ kỹ năng của mình.

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2018, Le theo học Trường Điện ảnh Toronto. Một trong những bài tập đầu tiên là làm phim ngắn về đề tài cá nhân. Le đã chọn kể câu chuyện về bố mẹ và hành trình nhập cư của gia đình. Bộ phim được nhà trường đánh giá cao và đưa vào hall of fame – bảng vinh danh những tác phẩm tiêu biểu.

Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau, Le quyết định bỏ học. “Tôi vừa phấn khích, vừa sợ hãi. Nhưng tôi nhớ đến câu nói: Nếu bạn là người giỏi nhất trong căn phòng, có lẽ bạn đang ở nhầm chỗ”, anh chia sẻ.

Ngủ nhờ ghế sofa, quay video đổi bữa ăn

Rời trường, Le gửi email xin việc đến hàng loạt công ty sản xuất nội dung và agency marketing tại Toronto. Không một phản hồi vì anh thiếu kinh nghiệm thực tế.

Cuối cùng, Le chấp nhận làm việc không lương suốt 3 tháng cho một công ty sản xuất để học cách vận hành doanh nghiệp. Song song, anh tự đi tìm khách hàng bên ngoài bằng cách nhắn tin cho mọi nhà hàng trong thành phố, đề nghị quay video quảng bá đổi lấy một bữa ăn.

“Tôi sống nhờ ghế sofa nhà bạn, bên cạnh chiếc vali và laptop”, Le nhớ lại.

Tuan Le và bố mẹ anh. Ảnh: CNBC Make It

Ban đầu, các video đăng trên Instagram gần như không ai chú ý. Nhưng khi TikTok bắt đầu bùng nổ, Le nhìn thấy cơ hội. Anh đề nghị khách hàng trả 2.000 USD cho 10 video, kèm cam kết hoàn tiền nếu không mang lại hiệu quả.

Video đầu tiên đạt 700.000 lượt xem, video tiếp theo hơn 300.000 lượt. Một nhà hàng tăng 9.000 người theo dõi chỉ sau một đêm.

“Tôi mang những ví dụ đó đi gặp khách hàng khác và nói: Tôi có thể giúp anh nổi tiếng”, Le kể.

Tháng 1/2023, Le chính thức thành lập ShortsCut, công ty chuyên sản xuất video ngắn cho TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts. Từ các nhà hàng nhỏ, ShortsCut dần làm việc với những thương hiệu lớn hơn như mì Buldak hay công ty AI Replit.

Giá dịch vụ tăng từ 2.000 USD lên 10.000–16.000 USD mỗi tháng cho mỗi khách hàng. Năm 2025, ShortsCut đạt 1,08 triệu USD doanh thu, lợi nhuận ròng hơn 488.000 USD, với đội ngũ 15 nhân sự làm việc trên toàn cầu.

Quan trọng hơn cả, Le đã thực hiện được lời hứa năm 15 tuổi. Mỗi tháng, anh gửi 5.000 CAD cho bố mẹ, đủ để họ chi trả sinh hoạt và không còn phải làm việc vì áp lực tài chính.

“Bố mẹ tôi vẫn đi làm, nhưng chỉ hai ngày mỗi tuần, vì họ muốn có việc cho vui”, Le nói.

Dám liều để chơi cuộc chơi lớn

Tuan Le thành lập công ty sản xuất video ShortsCut có trụ sở tại Toronto vào năm 2023.Ảnh: CNBC Make It

Thời gian đầu, Le cam kết hoàn tiền nếu video không lan truyền, nhưng anh cho biết chỉ phải hoàn tiền duy nhất một lần.

Tính đến cuối năm 2025, ShortsCut có 15 nhân sự làm việc trên toàn cầu, từ nhà sáng tạo nội dung, biên kịch đến quản lý dự án.

Le cho biết anh tự hào vì đã xây dựng được doanh nghiệp của riêng mình và thực hiện được lời hứa với bố mẹ, nhưng đó chưa phải đích đến cuối cùng.

“Tôi muốn ShortsCut đạt doanh thu 100 triệu USD trong khoảng 5 năm tới. Nghe có vẻ hơi viển vông, nhưng để chơi cuộc chơi này, bạn phải chấp nhận hơi… liều lĩnh một chút”, Le nói.