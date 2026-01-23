Bị nói “làm màu” khi học tiếng Anh ở tuổi ngoài 30, Á vương cao 1m86 chính thức lên tiếng

Sau hành trình chinh chiến tại các cuộc thi nam vương, Vũ Linh trở về Việt Nam, tất bật với các dự án nghệ thuật. Anh được mời làm người mẫu trình diễn cho nhiều sự kiện thời trang, đồng thời tham gia chấm thi nhan sắc. Giữa lúc công việc đang khởi sắc, Vũ Linh đưa ra quyết định gây bất ngờ khi chọn tiếp tục hành trình trau dồi tri thức.

Theo đó, nam người mẫu vừa tham gia ký kết đào tạo ngoại ngữ nhằm hướng tới mục tiêu chuẩn hóa năng lực hội nhập và chinh phục các hoạt động quốc tế trong thời gian tới. Anh cho biết việc nâng cao năng lực tiếng Anh không chỉ phục vụ cho các hoạt động nghề nghiệp, mà còn là hành trình hoàn thiện bản thân một cách lâu dài và có chiều sâu. Nam người mẫu bày tỏ sự trân trọng trước sự đầu tư nghiêm túc từ đơn vị quản lý và đơn vị đào tạo.

Dẫu vậy, quyết định này của Vũ Linh cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Vũ Linh đang “làm màu”, tuy nhiên anh đã lên tiếng phủ nhận. Nam người mẫu khẳng định quyết định đi học ở thời điểm này không phải theo trào lưu hay sự bổ sung mang tính đối phó. Ngược lại, đây là quyết định có tính chiến lược cho chặng đường dài phía trước, đặc biệt là trong hành trình làm nghề của mình.

Vũ Linh cho biết sau những trải nghiệm tại các sân chơi quốc tế, anh nhận ra rằng ngoại ngữ chính là công cụ quan trọng để hội nhập. Khi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách chủ động, nam người mẫu tin bản thân không chỉ truyền tải được suy nghĩ, cá tính và giá trị của bản thân, mà còn có thể đại diện tốt hơn cho hình ảnh của người Việt Nam trong các dự án, hoạt động quốc tế.

Dẫu vậy, hành trình này cũng đặt ra không ít thách thức với Vũ Linh, khi anh phải cân bằng giữa công việc và lịch trình cá nhân để đảm bảo việc học đạt hiệu quả. Theo nam người mẫu, giai đoạn đầu sẽ là một “bài toán” không dễ, nhưng với quyết tâm của bản thân, anh tin mình hoàn toàn có thể vượt qua.

“Việc học kiến thức ở tuổi ngoài 30, với Linh mang một ý nghĩa rất khác. Đây không còn là học vì điểm số hay áp lực, mà là học để hoàn thiện chính mình. Ở giai đoạn này, Linh học với sự tự giác, kỷ luật và trách nhiệm cao hơn, biết chọn lọc kiến thức phù hợp với con đường mình đang đi. Mỗi giờ học không chỉ là tiếp thu thêm một kỹ năng mới, mà còn là cách Linh rèn luyện tư duy, bản lĩnh và khả năng thích nghi trong một thế giới thay đổi rất nhanh”, anh nói.

Vũ Linh tin rằng không có độ tuổi nào là quá muộn để bắt đầu học, chỉ là chúng ta đủ nghiêm túc với ước mơ của mình hay chưa. Và với nam người mẫu, việc tiếp tục học tập ở tuổi ngoài 30 chính là lời cam kết với bản thân rằng sẽ luôn tiến về phía trước, không ngừng nâng cấp năng lực để xứng đáng với những cơ hội lớn hơn trong tương lai.

"Tôi tin rằng tiếng Anh là chìa khóa để mở ra cánh cửa của những cơ hội mới. Với quyết tâm không ngừng và sự hỗ trợ của các giảng viên, tôi tin rằng mình sẽ đạt được mục tiêu và tiếp tục tỏa sáng trên con đường sắp tới”, anh khẳng định.

Á vương Vũ Linh sinh năm 1994, cao 1m86, nặng 78kg, hiện hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên tự do. Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều thành tích như Top 10 Mister Tourism Universe 2017, Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, Top 10 The Next Gentleman Vietnam 2022, Á vương Hòa bình Quốc tế 2022 và danh hiệu “Người mẫu được yêu thích nhất” tại giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2023.

Tháng 6/2025, Vũ Linh đại diện Việt Nam tham dự Manhunt International 2025 và xuất sắc giành danh hiệu Á vương 4. Đây là một trong ba đấu trường nhan sắc nam uy tín nhất thế giới, bên cạnh Mr World và Mr International.