Cựu tiếp viên hàng không đoạt á vương 4 Manhunt International 2025: “Cát xê của tôi là 2.000 đô”

18-11-2025 - 21:43 PM | Lifestyle

"Cát-xê mà tôi nhận được tương đương với danh hiệu mà mình đang có. Vừa rồi tôi nhận hợp đồng chấm thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2026 trị giá 2.000 đô", Vũ Linh chia sẻ.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, tốt nghiệp Đại học Công nghệ TPHCM và từng làm tiếp viên hàng không. Anh cao 1,86m, nặng 78kg, hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên tự do.

Hồi tháng 6 năm nay, Vũ Linh đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2025 - một trong 3 cuộc thi nhan sắc lớn nhất dành cho nam giới. Kết quả, anh giành giải á vương 4.

Trở về sau cuộc thi, Vũ Linh tham gia năng nổ trong các hoạt động của showbiz ở nhiều vai trò khác nhau từ người mẫu tới giám khảo các cuộc thi sắc đẹp.

Tại buổi họp báo công bố cuộc thi Manhunt Vietnam 2025 chiều ngày 17/11, Vũ Linh gây chú ý khi xuất hiện với phong cách lịch lãm và ngồi ở hàng ghế giám khảo, trả lời truyền thông.

Cựu tiếp viên hàng không đoạt á vương 4 Manhunt International 2025: “Cát xê của tôi là 2.000 đô”- Ảnh 1.

Vũ Linh.

Cựu tiếp viên hàng không đoạt á vương 4 Manhunt International 2025: “Cát xê của tôi là 2.000 đô”- Ảnh 2.

Vũ Linh xuất hiện bảnh bao tại sự kiện chiều ngày 17/11 ở vai trò thành viên ban giám khảo cuộc thi.

Anh cho biết, sau khi đoạt danh hiệu á vương 4, cuộc sống của anh thay đổi khá nhiều. Anh hoạt động năng nổ cả trong lĩnh vực người mẫu, đại diện thương hiệu và các dự án cộng đồng. Danh hiệu quốc tế không chỉ giúp anh có thêm nhiều cơ hội công việc, cát-xê cũng tăng đáng kể.

Tôi có nhiều show hơn, nhận được nhiều lời mời làm giám khảo tại các cuộc thi người mẫu, sắc đẹp trong và ngoài nước. Cát-xê mà tôi nhận được tương đương với danh hiệu mà mình đang có. Vừa rồi tôi nhận hợp đồng chấm thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2026 trị giá 2.000 đô", Vũ Linh chia sẻ.

Vũ Linh không chỉ xem đây là một dấu mốc mà còn là trách nhiệm để luôn cố gắng hoàn thiện mình hơn sắp tới. Mặc dù đoạt nhiều thành tích như vậy nhưng Vũ Linh khẳng định, nếu còn cơ hội, anh vẫn tiếp tục “chinh chiến” ở các cuộc thi dành cho nam giới.

Cờ đến tay ai người đó phất. Bản thân tôi lại có nhiều tham vọng nên nếu như có cơ hội thì tôi sẽ tiếp tục tham gia. Ngay như chị Hương Giang có danh hiệu hoa hậu rồi nhưng vẫn chinh chiến tại Miss Universe thì chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục”, Vũ Linh bày tỏ.

Cựu tiếp viên hàng không đoạt á vương 4 Manhunt International 2025: “Cát xê của tôi là 2.000 đô”- Ảnh 3.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi Manhunt Vietnam 2025 trả lời truyền thông.

Cựu tiếp viên hàng không đoạt á vương 4 Manhunt International 2025: “Cát xê của tôi là 2.000 đô”- Ảnh 4.

Dàn thí sinh năm nay.

Tại cuộc thi Manhunt Vietnam 2025, Vũ Linh tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi. Anh nhắn nhủ các thí sinh phải thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có, tinh thần làm việc nghiêm túc. Phần mình, anh mong có thể truyền đạt kinh nghiệm, giúp họ chinh phục vị trí cao nhất.

Manhunt Vietnam 2025 được tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

Các thí sinh trải qua 5 phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ.

Đêm chung kết diễn ra vào tối 16/12 tại Đồng Nai. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc là hơn 1 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam tổ chức cuộc thi. Lần đầu tiên là năm 2006 với người chiến thắng là Ngô Tiến Đoàn. Từ đó đến nay, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi phần lớn chọn ứng viên phù hợp cử đi thi quốc tế.

Nữ ca sĩ hát 300 bài cho Nguyễn Văn Chung chưa từng đòi 1 đồng cát-xê, bị chỉ trích vì 1 màn "cướp hit"

Theo Hương Hương

