Nam nghệ sĩ “tay ngang” khiến khán giả nhiều lần ngỡ ngàng: Từ MC đến Á vương cuộc thi quốc tế, nay chuyển hướng làm ca sĩ

Đêm chung kết The TVFace - Gương mặt truyền hình 2024 phát sóng tối 30/8 trên HTV9 ngoài màn tranh tài gay cấn của các thí sinh còn khiến khán giả bất ngờ với sự trở lại của Á quân mùa trước - Quốc Trí. Anh xuất hiện trên sân khấu cùng đàn chị Thanh Ngọc (cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc) trong ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam. Màn kết hợp mang đến không khí đặc biệt, nhất là khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ sau sân khấu, Quốc Trí cho biết anh cảm thấy hạnh phúc như được về lại “ngôi nhà” quen thuộc. Không chỉ góp giọng, nam MC quê Đồng Tháp còn đồng hành cùng dàn thí sinh năm nay với vai trò mentor.

Anh đánh giá cao sự đa dạng của các gương mặt mới: “Các bạn đều hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có sức ảnh hưởng nhất định. Điểm chung chính là tình yêu dành cho nghề MC, điều đó đã tạo nên một mùa thi vừa sôi nổi vừa chất lượng”.

Nhìn các thí sinh tranh tài, Quốc Trí không giấu được sự xúc động khi nhớ lại những ngày đầu chập chững theo nghề. Trước khi đến với cuộc thi, anh chỉ là một tiếp viên trưởng chưa có nhiều kinh nghiệm. Danh hiệu Á quân Gương mặt truyền hình đã trở thành bước ngoặt, giúp anh tự tin hơn, có cơ hội dẫn nhiều sự kiện lớn và thậm chí đại diện Việt Nam tham gia Mister Tourism World 2023.

“Danh hiệu này giống như một tấm vé thông hành. Tôi được tiếp cận với nghề dễ dàng hơn, có cơ hội làm MC ở các cuộc thi sắc đẹp, sự kiện văn hóa – kinh tế, truyền hình trực tiếp và cả vai trò giám khảo”, anh chia sẻ.

Bất ngờ lớn nhất trong đêm chung kết chính là việc Quốc Trí thử sức ở vai trò… ca sĩ. Anh lần đầu song ca cùng đàn chị Thanh Ngọc. Dù áp lực vì phải hát chung với giọng ca nội lực, kỹ thuật tốt nhưng nhờ sự cởi mở và nhiệt tình của Thanh Ngọc, anh nhanh chóng bắt nhịp, mang đến phần trình diễn trọn vẹn.

“Tôi vốn dĩ rất yêu ca hát và luôn ấp ủ ước mơ được biểu diễn chuyên nghiệp. Việc được hát trong không khí đầy tự hào, ngay trên sân khấu từng gắn liền với kỷ niệm Á quân, thật sự là trải nghiệm vô cùng đặc biệt”, anh bày tỏ.

Nam MC thừa nhận, bắt đầu ở một lĩnh vực mới chắc chắn có nhiều lo lắng. Nhưng theo anh, nếu không dám thử, sẽ chẳng bao giờ có những bước đi tiếp theo: “Tôi luôn sẵn sàng học hỏi, trau dồi mỗi ngày để hoàn thiện hơn trong mắt khán giả”.

Không chỉ dừng lại ở màn thử sức trong Gương mặt truyền hình, thời gian gần đây Quốc Trí tiếp tục gây chú ý khi tham gia Tình Bolero 2025 phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long. Việc góp mặt tại sân chơi này cho thấy anh nghiêm túc với con đường ca hát, muốn làm mới bản thân thay vì đóng khung trong hình ảnh MC.

“Hiện tại tôi tập trung toàn lực cho cuộc thi và cố gắng thể hiện hết khả năng. Trong tương lai, tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận mình trong vai trò mới. Dù làm gì, tôi cũng muốn giữ sự chăm chỉ và tận tâm để không phụ lòng những người yêu thương”, anh nói.

Hành trình của Quốc Trí đến nay là minh chứng rõ ràng cho sự bứt phá không ngừng: từ một tiếp viên trưởng chuyển hướng sang MC, gặt hái danh hiệu Á quân Gương mặt truyền hình, rồi vươn ra đấu trường quốc tế, và giờ là quyết tâm theo đuổi ca hát chuyên nghiệp.

Sự trở lại trên sân khấu The TVFace lần này không chỉ gợi lại hành trình đã qua mà còn mở ra một hình ảnh mới - một nghệ sĩ trẻ đa năng, không ngại thử thách và luôn sẵn sàng bùng nổ trong những vai trò khác nhau.