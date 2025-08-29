Nữ ca sĩ vừa “đút túi” 200 tỷ đồng chỉ trong vài tháng

Nhờ hiệu ứng từ bản hit APT, Rosé (BlackPink) đang viết nên những kỷ lục mới trong sự nghiệp. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng “Kênh YouTube của người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất” tại Hàn Quốc với nguồn thu gần 8 triệu USD trong năm qua, nữ ca sĩ còn ghi dấu ấn rực rỡ tại các giải thưởng âm nhạc hàng đầu thế giới.

Sở hữu cú hích "chấn động" làng nhạc toàn cầu

Tháng 10 năm ngoái, Rosé khiến làng nhạc quốc tế bất ngờ khi phát hành MV APT, màn hợp tác với Bruno Mars. Chỉ sau 10 tháng, MV này cán mốc 1,95 tỷ lượt xem trên YouTube – một con số cho thấy sức hút khủng khiếp của nữ thần tượng K-pop trên nền tảng video lớn nhất thế giới.

Không chỉ bùng nổ trên YouTube, APT còn tạo ra cơn sốt toàn cầu. Theo Maeil Business Newspaper, ca khúc này đạt 100 triệu lượt nghe trên Spotify chỉ sau một tuần ra mắt. Đặc biệt, nó đã vươn lên hạng 3 trên Billboard Hot 100 – thành tích cao nhất mà một nghệ sĩ K-pop từng đạt được – và duy trì liên tục trong 41 tuần.

Cũng từ sức hút này, nguồn thu quảng cáo trong thời gian qua được ước tính gần 8 triệu USD (khoảng 200 tỷ VNĐ) – cao nhất trong giới nghệ sĩ nước này.

Chính nhờ cú hích này, Rosé được tạp chí Time (Mỹ) vinh danh trong danh sách “100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2025”. Đây được coi là một trong những dấu mốc khẳng định vị thế toàn cầu của cô, vượt ra ngoài phạm vi của một thần tượng K-pop thông thường.

Theo Forbes Hàn Quốc, kênh YouTube cá nhân của Rosé hiện sở hữu 19,1 triệu lượt đăng ký, dẫn đầu danh sách những kênh của nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc.

Đáng chú ý, con số này vượt qua cả kênh YouTube chính thức của BlackPink (gần 5,8 triệu USD, đứng thứ 4). Jisoo đứng ở vị trí thứ 19 với hơn 1,1 triệu USD, trong khi Jennie và Lisa không lọt vào top 20.

Trong bảng xếp hạng này, nhóm beatbox BEATPELLA HOUSE giữ vị trí thứ 2 (hơn 5,8 triệu USD), còn nhóm nhạc BABYMONSTER xếp thứ 3 với doanh thu tương đương.

Cơn mưa đề cử tại MTV VMAs 2025

Không chỉ bùng nổ ở mảng kỹ thuật số, Rosé còn ghi tên mình tại một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới. Đầu tháng 8, nữ ca sĩ và ca khúc của cô còn nhận được 8 đề cử tại MTV Video Music Awards 2025 (VMAs).

Thành tích này giúp Rosé trở thành nghệ sĩ K-pop có nhiều đề cử nhất trong một năm trong lịch sử VMAs, đồng thời đứng ngang hàng với Sabrina Carpenter ở vị trí nghệ sĩ có số đề cử nhiều thứ tư tại kỳ trao giải năm nay.

Các đề cử có liên quan bao gồm:

Video của năm (APT)

Ca khúc của năm (APT)

Màn kết hợp xuất sắc nhất (APT)

Nhạc Pop xuất sắc nhất (APT)

K-pop xuất sắc nhất (toxic till the end)

Đạo diễn xuất sắc nhất (APT)

Thiết kế nghệ thuật xuất sắc nhất (APT)

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất (APT)

Đây là cột mốc mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Rosé, khẳng định sự công nhận từ thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới.

VMAs 2025 còn ghi nhận một dấu ấn đặc biệt: lần đầu tiên, tất cả các thành viên của cùng một nhóm nhạc được đề cử ở hạng mục Best K-Pop. Jennie góp mặt với bản hit Like JENNIE, Jisoo lần đầu được đề cử với Earthquake, còn Lisa – nữ nghệ sĩ solo K-pop nhiều lần chiến thắng nhất trong lịch sử VMAs – có thêm cho mình đề cử thứ 6.

Sự hiện diện đồng loạt này không chỉ chứng minh sức ảnh hưởng toàn cầu của BlackPink mà còn cho thấy mỗi thành viên đều đang khẳng định bản sắc riêng trong sự nghiệp cá nhân.

Hành trình solo và những cột mốc mới

Rosé bước vào giai đoạn solo từ năm 2021 với các bản hit Gone và On The Ground. Hai ca khúc này nhanh chóng trở thành hiện tượng, mở đường cho sự nghiệp độc lập bên cạnh hoạt động chung với BlackPink.

Năm 2024, cô ký hợp đồng với hãng thu âm Mỹ Atlantic Records – bước đi được giới chuyên môn đánh giá là chiến lược để mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường phương Tây. Album rosie ra mắt sau đó đã tạo nên kỳ tích khi trở thành album của nghệ sĩ nữ K-pop trụ hạng lâu nhất trong lịch sử Billboard.

Từ những ngày đầu khởi nghiệp cùng BlackPink cho đến khi khẳng định dấu ấn cá nhân, Rosé cho thấy sự bền bỉ và chiến lược rõ ràng trong từng bước đi. Thành công của APT, cú hích từ YouTube, cùng hàng loạt đề cử tại VMAs đã biến Rosé thành gương mặt tiêu biểu cho làn sóng K-pop thế hệ mới.

Hiện tại, cô và các thành viên BlackPink đang chuẩn bị cho màn tái xuất với album mới vào tháng 11 tới. Dù ở vai trò cá nhân hay trong tập thể, Rosé vẫn chứng minh mình là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thập kỷ, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong văn hóa đại chúng toàn cầu.