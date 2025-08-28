Nam ca sĩ đắt show dịp Đại lễ 2/9, có cộng đồng fan cực “khủng”: Ủng hộ 300 triệu đồng cho đồng bào miền Trung ngay tại concert Quốc gia

Thời gian gần đây, ca sĩ SOOBIN liên tiếp tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện âm nhạc có quy mô lớn dịp Đại lễ 2/9 như concert quốc gia Việt Nam Trong Tôi, Sao nhập ngũ Concert 2025, 8WONDER - Moments Of Wonder…

(Ảnh: SOOBIN)

Tại concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình ngày 1/9 sắp tới, SOOBIN tiếp tục có tên trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn cùng nhiều tên tuổi lớn như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Đen…. Lịch trình dày đặc từ Bắc vào Nam, có thời điểm các show diễn SOOBIN góp mặt chỉ cách nhau 1 ngay cho thấy sức nóng tên tuổi của nam ca sĩ này.

SOOBIN góp mặt trong concert Quốc gia diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình ngày 1/9 (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đáng chú ý, khi biểu diễn tại concert Việt Nam Trong Tôi, nam ca sĩ đã xúc động kêu gọi người hâm mộ chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 5 Kajiki. "SOOBIN cảm thấy may mắn khi được đứng ở đây và nhìn thấy khán giả. Khi đi diễn trong những ngày này thì mình mới hiểu được sự vất vả của những người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, SOOBIN cảm thấy vô cùng xót xa và lo lắng.

SOOBIN không biết nói gì hơn, xin phép góp một phần nhỏ bé của bản thân đến các nơi chịu thiên tai, bão lũ. SOOBIN tin rằng với tinh thần của người Việt Nam thì không có gì không thể vượt qua. Mình mong những người yêu quý SOOBIN cùng nhau hưởng ứng giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn hiện tại", nam ca sĩ chia sẻ tại sự kiện.

Người hâm mộ của nam ca sĩ đã hưởng ứng lời kêu gọi và quyên góp số tiền hơn 330 triệu đồng cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hành động của SOOBIN và cộng đồng người hâm mộ ngay lập tức nhận được nhiều phản ứng tích cực trên mạng xã hội.

(Ảnh: VTV Shows)



Được mời biểu diễn tại các sự kiện quy mô lớn, SOOBIN được đánh giá cao bởi các set diễn đầu tư, sáng tạo, giọng hát cảm xúc và khả năng biểu diễn chuyên nghiệp, khuấy động sân khấu tốt. Bản mash-up Người Việt - Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Trống Cơm tại 8WONDER và phần trình diễn Dancing In The Dark của SOOBIN trong Sao nhập ngũ Concert 2025 nhận được lượt tương tác, thảo luận lớn trên Facebook, TikTok. Hàng chục nghìn khán giả tại concert Việt Nam Trong Tôi đã hoà giọng của nam ca sĩ trong 2 ca khúc tràn đầy cảm xúc "Trở về" và "Tiến tới ước mơ".

Những màn trình diễn gây chú ý của SOOBIN trong các sự kiện âm nhạc gần đây (Ảnh: SOOBIN)

SOOBIN sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là NSND Nguyễn Huỳnh Tú. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sau 7 năm theo học piano chuyên nghiệp từ năm 11 tuổi. Dấu ấn sự nghiệp đầu tiên của nam ca sĩ là ngôi Á quân trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Ngôi Sao Việt năm 2014.

SOOBIN từng gây chú ý với loạt hit ballad buồn như “Phía sau một cô gái”, “Anh đã quen với cô đơn”, “Xin đừng lặng im”, được khán giả ưu ái đặt biệt danh “Hoàng tử ballad”. Tên tuổi của anh trở nên bùng nổ sau khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thu hút lượng lớn người hâm mộ.

Đầu năm 2025, nam ca sĩ được xướng tên tại loạt giải thưởng danh giá như Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, giải Cống hiến… SOOBIN chứng minh được sức hút “khủng” khi mở fanmeeting vào tháng 3/2025 và cháy vé chỉ sau 1 phút. Nam ca sĩ là một trong những “Anh Tài” đắt show nhất và được “chọn mặt gửi vàng” đóng quảng cáo, làm đại diện nhiều nhãn hàng.