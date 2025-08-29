4 mỹ nhân Việt cực mê golf: Người làm đại sứ dự án golf của tập đoàn nhà chồng, người dạy con chơi từ năm 7 tuổi

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh bén duyên với golf từ nhiều năm trước nhờ hội bạn bè hoa, á hậu cũng đam mê bộ môn này. Nàng hậu chia sẻ tháng đầu tiên làm quen với Golf, cô nản và nhiều lúc muốn bỏ cuộc bởi vì độ khó của golf.

“Lần đầu tiên Linh được ra sân, cảm giác vô cùng thú vị. Dù số gậy cho lần đầu thử sức còn cao nhưng được hoà mình vào thiên nhiên trong điều kiện thời tiết lý tưởng làm Linh thấy thoải mái và thích thú. Từ đó, Linh bị cuốn hút thực sự với golf”, Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh và hội bạn toàn Hoa, Á hậu cùng đam mê golf

Sau khi kết hôn, nàng hậu vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh chăm chỉ tập luyện golf. Đỗ Mỹ Linh nhận định golf là một môn thể thao rất văn minh, lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và sự kiên trì, quyết tâm. Nhờ chơi golf, người đẹp có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhiều bạn bè có cùng sở thích.

Tháng 7/2025, Đỗ Mỹ Linh trở thành đại sứ thương hiệu của Văn Lang Empire T&T Golf Club - tổ hợp sân golf nghỉ dưỡng do Tập đoàn T&T đầu tư tại Phú Thọ. Trước đó, nàng hậu từng tham gia với tư cách người chơi và giữ vai trò đại sứ tại một số cuộc thi trong nước.

Chú thích ảnh

Đỗ Mỹ Linh được “chọn mặt gửi vàng” làm đại sứ thương hiệu cho sân golf đầu tiên do Tập đoàn T&T đầu tư.

Hoa hậu Jennifer Phạm

Jennifer Phạm từng tiết lộ cô tiếp cận môn golf từ những năm 2010, sau đó mới có thời gian tập luyện nghiêm túc và tham gia một số giải đấu. Chồng doanh nhân của cô đã chơi môn thể thao này nhiều năm là người truyền đam mê cho cả gia đình. Cô tiết lộ đã cho 2 con học bộ môn này từ năm bé út 7 tuổi và cả hai đều tỏ ra thích thú. Cô đầu tư không gian tập golf trong nhà để nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện sức khỏe.

“Golf là bộ môn thể thao nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi và cũng giúp Jenni rèn luyện tính kiên nhẫn, tự giác. Việc ra sân golf hít thở không khí trong lành và hoà mình vào thiên nhiên cũng giúp bản thân mình cân bằng hơn sau ngày làm việc”, người đẹp chia sẻ.

Chồng doanh nhân của Jennifer Phạm truyền đam mê golf cho cả gia đình



Á hậu Phương Nga

Á hậu Phương Nga tiết lộ cô bắt đầu chơi golf từ năm 2024. Nàng hậu và chồng diễn viên Bình An từng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh sắm một lượng lớn gậy golf giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Hai vợ chồng và nàng hậu đều đam mê bộ môn này, cùng nhau tham gia một số giải đấu để giao lưu, học hỏi với các golf.

Vợ chồng Phương Nga đầu tư cho đam mê golf

"Phương Nga và Bình An luôn đồng hành trong các giải thể thao. Anh Bình An chơi tốt hơn Nga rất nhiều", Á hậu Phương Nga chia sẻ khi vợ chồng cô cùng đăng ký thi đấu giải golf cuối năm 2024.

Ngoài golf, người đẹp và chồng còn tập luyện nhiều bộ môn khác như cầu lông, bóng đá, pickleball…

MC Mai Ngọc

Là một tín đồ của bộ môn thể thao quý tộc, MC Mai Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện chăm chỉ trên sân golf. Nữ MC còn gây chú ý với thời trang sân golf ấn tượng cũng như không ngại hướng dẫn mọi người cách để luyện tập bộ môn này.

Mai Ngọc từng chiến thắng ở bảng đấu nữ tại một giải golf năm 2022, cho thấy niềm đam mê và sự tập luyện nghiêm túc. Trang cá nhân của nữ MC tràn ngập hình ảnh checkin tại nhiều sân golf trên khắp cả nước.