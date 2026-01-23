Nữ thiếu tá quân đội trẻ nhất Việt Nam có ca khúc được cả MXH cover, mất 8 năm mới viral

Từ khoảng cuối năm 2025 đến nay, trên nền tảng TikTok xuất hiện hàng loạt đoạn clip cover ca khúc Trầu Không do nữ ca sĩ Hồng Duyên thể hiện. Một trong những gương mặt khởi xướng nên làn sóng challenge này chính là Em Xinh Lamoon - và đây cũng là bài nhạc phim màu gian ưa thích của cô.

Lamoon trong bộ pijama giản dị, ngân nga những câu hát chèo đặc trưng của vùng Kinh Bắc khiến người mê mẩn ngay từ giây phút đầu. Lamoon lựa chọn cách hát chậm rãi, dồn nén và bật cảm xúc tinh tế, giữ đúng tinh thần chèo Bắc Bộ. Ở bài hát này, người nghe dễ dàng nhận ra những đặc trưng của lối hát chèo: cách nhấn nhả chữ mềm mà sâu, luyến láy vừa đủ, kéo hơi dài ở cuối câu như lời than thở không nói thành lời.

Trầu Không - Lamoon (cover)

Hồng Duyên cũng đăng tải hát Trầu Không sau khi làn sóng cover đổ bộ TikTok

Từng câu hát không vội vã, không gấp gáp, tạo cảm giác như một lời tự sự buồn bã của người đàn bà làng quê giữa không gian bến nước, sân đình. Chính cách hát này khiến bài ca mang màu sắc ai oán, thấm thía, gợi nhớ đến thân phận những người phụ nữ góa bụa ở làng Đông, bối cảnh nơi câu chuyện phim Thương Nhớ Ở Ai diễn ra.

Điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối nhất là phải đến tận năm 2025-2026 họ mới tình cờ biết đến Trầu Không - ca khúc được phát hành năm 2017. Không ít người thừa nhận đây là một “sự thiếu sót lớn”, bởi ca khúc quá hay, quá ám ảnh để bị bỏ lỡ suốt nhiều năm. Phần đông khán giả đến với bài hát từ những đoạn cover ngắn trên TikTok, rồi lần mò tìm lại bản gốc và bất ngờ khi nhận ra đây là nhạc phim Thương Nhớ Ở Ai từng phát sóng từ rất lâu.

Hồng Duyên - Trầu Không

Nhiều bình luận cho biết khi nghe lại sau nhiều năm, giai điệu vẫn giữ nguyên sức nặng cảm xúc, da diết như lần đầu chạm tai. Có người bồi hồi nhớ về tuổi thơ, nhớ những buổi tối quây quần xem phim cùng bà, cùng gia đình. Ngay cả những khán giả trẻ chưa từng sống trong bối cảnh lịch sử mà bộ phim phản ánh cũng dễ dàng cảm nhận được nỗi buồn âm ỉ, thân phận lặng lẽ của người phụ nữ làng quê Bắc Bộ ẩn sâu trong từng câu hát.

Bên cạnh âm nhạc, phần hình ảnh của MV Trầu Không cũng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. MV là những cảnh quay cắt ra từ bộ phim giờ vàng Thương Nhớ Ở Ai, mở ra không gian làng quê Bắc Bộ quen thuộc với cây đa, giếng nước, sân đình, mái nhà tranh và những con đường làng nhỏ hẹp. Tất cả hiện lên mộc mạc, lam lũ nhưng mang theo cảm giác bình yên, đẹp dung dị.

MV là những cảnh quay cắt ra từ bộ phim giờ vàng Thương Nhớ Ở Ai, mở ra không gian làng quê Bắc Bộ quen thuộc

Sinh năm 1992 tại Thái Bình, vùng đất được xem là cái nôi của chèo và dân ca đồng bằng Bắc Bộ, Hồng Duyên sớm được nuôi dưỡng trong không gian âm nhạc truyền thống. Năm 2013, cô lần đầu tham gia cuộc thi và gây chú ý với phong cách biểu diễn mang âm hưởng ca trù, giành giải Thí sinh Triển vọng. Hai năm sau, trở lại Sao Mai 2015 ở dòng nhạc dân gian, Hồng Duyên chinh phục khán giả bằng giọng hát mộc mạc, tinh tế, đậm chất Bắc Bộ, qua đó giành ngôi vị Á quân.

Hồng Duyên là Á quân Sao Mai 2015, nổi tiếng với dòng nhạc truyền thống

Năm 2017, nữ ca sĩ ra mắt album đầu tay Duyên, kết hợp giữa các sáng tác mới và chất liệu dân gian, chèo, được phối khí theo tinh thần đương đại dưới sự hợp tác của nhạc sĩ Dương Cầm. Duyên không chạy theo xu hướng đại chúng, không tạo cơn sốt, nhưng được công nhận rộng rãi bởi giới chuyên môn và khán giả yêu nhạc nghiêm túc.

Tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, sinh hoạt, rèn luyện theo điều lệnh, kỷ luật như một quân nhân thực thụ. Tháng 7 năm ngoái, Hồng Duyên được phong quân hàm Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, trở thành nữ Thiếu tá quân đội trẻ nhất Việt Nam hiện nay.

Cô hiện là nữ Thiếu tá quân đội trẻ nhất Việt Nam

Những năm gần đây, Hồng Duyên tiếp tục ghi dấu ấn với loạt ca khúc dân gian đương đại như Gió Đánh Đò Đưa, Trầu Không, Còn Duyên, Cầu Duyên, Xuân Thì… đồng thời tham gia phim âm nhạc dân gian Vọng Nguyệt.