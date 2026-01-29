Trend này cợt nhả dễ sợ: Đi khắp thế giới nhưng checkin ở Đà Lạt, hồ Đá làng đại học Quốc gia Thủ Đức

Từng có một thời gian, trend đi du lịch tại Việt Nam nhưng check-in ở một số địa điểm nước ngoài viral khắp MXH. Bởi nhiều người cho rằng, có một số khung cảnh có nét tương đồng với nhau chẳng hạn như đi Đà Lạt lại check-in ở Paris hay đi Hà Giang nhưng lại check-in Thụy Sĩ,...

Với nhiều người, trend này chỉ như một cách đùa vui hoặc cũng có thể coi là một lời khen ngợi vì cảnh đẹp Việt Nam vươn tầm quốc tế. Song, cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh xu hướng này bởi một số người cho rằng cảnh đẹp mỗi nơi mỗi khác, không nên so sánh hay check-in không chính xác.

Tuy nhiên mới đây, một xu hướng tương tự đang bắt đầu quay trở lại trên MXH. Thế nhưng lần này, thay vì đi du lịch Việt Nam và check-in ở nước ngoài thì ngược lại, các bạn trẻ đi du lịch nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới nhưng lại để vị trí ở Việt Nam.

Rõ là đang ở Ý nhưng nhìn đâu cũng thấy giống Việt Nam!

Không ít những bài đăng có check-in ngược ngạo như này đang viral trên các nền tảng. Thậm chí nếu với những ai không biết hoặc chưa từng nghe đến địa danh đó có thể còn có sự nhầm lẫn. Chẳng hạn trên TikTok, địa điểm Hồ đá làng Đại học Quốc gia ở TP.HCM đang được rất nhiều bạn trẻ check-in. Nhưng thực tế, khung cảnh phía sau là ở Cửu Trại Câu (Trung Quốc). Hay ở một góc chụp xa xa, tháp Eiffel ở Pháp trông cũng “hao hao” với khung cảnh ở tháp Vinaphone ở Đà Lạt.

Thực tế, các địa điểm này đều có những nét tương đồng trong cảnh quan, cũng là hồ nước, đỉnh núi hay những tòa nhà cao tầng. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng khi đặt chân đến địa danh đó, họ ngay lập tức nghĩ đến những khung cảnh Việt Nam, mang cảm giác quen thuộc đúng kiểu: “Nhìn nó quốc tế mà nó cũng Việt Nam”.

Do vậy dù đang ở dưới vườn nho tại miền trung nước Ý cũng có thể check-in vườn nho Ninh Thuận (Khánh Hòa); đi dạo bên bến Thượng Hải (Trung Quốc) check-in Bến Bạch Đằng (TP.HCM); ở đảo Bali (Indonesia) nhưng gắn vị trí Phú Yên (Đắk Lắk),...

Đây là địa điểm đang được tìm kiếm nhiều nhất lúc này, không ít người đã bị lừa với check-in Hồ đá làng Đại học Quốc gia

Núi Bà Đen này nhìn lạ quá ta!

Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) thực sự trông như này sao?

Hầu hết, mọi người đều cho rằng đây là một trend du lịch vui vẻ, thể hiện sự gần gũi, không bị “flexing”. Song, cũng có một vài ý kiến cho hay việc so sánh đôi khi có phần không phù hợp. Chưa kể, còn dễ gây ra hiểu nhầm, nếu đi theo các địa điểm check-in mà khung cảnh không giống như hình sẽ khiến nhiều người cảm thấy tụt mood.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mình cũng hay giỡn như vậy đó, check-in vậy cho vui, mọi người đoán hoặc thắc mắc thì mình lại có dịp tương tác nhiều hơn”.

- “Có những chỗ cảnh có phần tương đồng thật, cảm giác bước đến dù ở nước ngoài mà như mình đang ở Việt Nam nên mình thi thoảng cũng check-in như vậy”.

- “Chỉ là một cách đùa vui thôi chứ đương nhiên không ai so sánh gì. Còn cảm nhận thế nào thì vẫn là tùy mỗi người khác nhau mà”.

- “Hồi đầu không biết, mình tưởng thật. Nhất là cái Hồ đá làng Đại học, mình còn hỏi ở đâu để định chạy tới mà mãi sau mới biết là hiểu nhầm…”.

- “Cái này ai không biết giỡn là dễ tưởng thật lắm đó nha”.

- “Hồi xưa trend Seoul thu nhỏ Việt Nam rồi Paris giữa lòng Đà Lạt,... giờ thì trend ngược lại, lạ ghê. Nhưng quan điểm cá nhân thì mình không thích lắm”.

Còn bạn, bạn thấy sao về trend này?