Khách Việt bị cấm mặc áo hoa lên núi khi du lịch Trung Quốc, nghe lý do xong không ai dám trái lời

Những chuyến đi săn tuyết mùa đông tại nhiều nơi như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... thường mang đến những câu chuyện rất bất ngờ cho du khách. Điển hình như câu chuyện dưới đây, trong hành trình đến núi Nga Mi (Tứ Xuyên), nữ du khách Việt không chỉ háo hức chờ khoảnh khắc tuyết rơi mà còn "tỉnh ngủ" hẳn khi nghe hướng dẫn viên nhắc một điều gây tò mò vô cùng: tuyệt đối không mặc áo hoa khi lên núi.

Nữ du khách Kiều Anh (Hà Nội) đã chia sẻ về chuyến đi đến núi Nga Mi (Tứ Xuyên, Trung Quốc) vào mùa đông, với mong muốn được tận mắt ngắm tuyết rơi. Quãng đường di chuyển khá xa, nên trên xe, hướng dẫn viên tranh thủ phổ biến cho đoàn một số lưu ý - trong đó có cả những điều được gọi vui là "cấm kỵ".

"Nghe hướng dẫn viên cảnh báo du khách tuyệt đối không được mặc áo hoa là mình tỉnh cả ngủ. Mặc dù hôm đó mình cũng không mặc áo hoa nhưng vẫn rất tò mò", chị Kiều Anh kể lại.

Sau đó, nữ hướng dẫn viên đã chia sẻ một câu chuyện với giọng điệu khá hài hước: ngày trước từng có một nữ du khách mặc áo hoa lên núi, rồi trong một tình huống hoảng sợ nào đó đã làm kinh động đến một con khỉ trong đàn. Kể từ đó, cứ thấy ai mặc áo hoa là đàn khỉ lại tỏ ra hung hăng, lao tới tấn công như một cách "tự vệ" và trả thù cho đồng loại.

"Mình không rõ câu chuyện có thật không, nhưng việc không mặc áo hoa thì không ai trong đoàn mình dám làm trái", chị Kiều Anh nói.

Sau đó, khi đến nơi, chị Kiều Anh đã hỏi nhữngngười làm du lịch địa phương thì được kể lại rằng, việc hạn chế hoặc khuyến cáo không mặc quần áo sặc sỡ, đặc biệt là áo hoa khi lên núi Nga Mi chủ yếu nhằm tránh thu hút sự chú ý của đàn khỉ hoang dã. Nga Mi Sơn vốn nổi tiếng với số lượng khỉ đông đúc, cực kỳ dạn người và đôi khi khá hung dữ.

Những gam màu nổi bật dễ khiến khỉ tò mò, nghĩ rằng đó là thức ăn hoặc đồ chơi. Từ đó, chúng có thể chạy lại giật đồ, cào cấu, thậm chí tấn công du khách - nhất là những người cầm túi xách hoặc mặc trang phục quá bắt mắt.

Bên cạnh yếu tố an toàn, núi Nga Mi còn là không gian mang tính tâm linh, với nhiều ngôi chùa cổ kính và bầu không khí thanh tịnh. Việc ăn mặc quá lòe loẹt cũng được xem là không phù hợp với sự trang nghiêm nơi đây.

Chị Kiều Anh chia sẻ thêm: "Cũng rất may trong chuyến đi đó, có lẽ do quá lạnh và tuyết phủ dày nên mình không gặp con khỉ nào cả".

Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để thấy: khi du lịch đến những vùng đất xa lạ, đôi khi chỉ cần nghe lời hướng dẫn viên chính là cách quan trọng để tránh rước phiền toái vào người.